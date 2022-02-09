https://tr.sputniknews.com/20220209/bilim-kurulu-uyesi-ozlu-omicrona-erken-yakalanan-kentlerde-vakalar-dusuyor-1053642534.html
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron'a erken yakalanan kentlerde vakalar düşüyor
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron'a erken yakalanan kentlerde vakalar düşüyor
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Omicron dalgasına erken yakalanan kentlerde vaka sayılarının düşmeye başladığını... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T10:33+0300
2022-02-09T10:33+0300
2022-02-09T10:33+0300
koronavirüs
omicron
vaka sayısı
vaka
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
tevfik özlü
açıklama
anadolu
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Prof. Dr. Özlü, büyük kentlerden yayılan vakaların Anadolu şehirlerinde arttığını söyledi. Özlü, "İzmir'de, Ankara'da, vakalar halen yüksek görünüyor ve dikkat ederseniz artık İstanbul'dan Anadolu'ya vakaların ulaştığını, Anadolu kentlerinde vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Daha önce düşük seyreden illerde vaka sayıları artmaya başladı. Bu da muhtemelen okul sömestir tatilinin etkisi diyebiliriz. Çünkü sömestir tatiliyle birlikte büyük kentlerden Anadolu'ya, küçük kentlere bir insan hareketliliği oluyor. Okulların kapanmasıyla birlikte aileler kendi memleketlerini, yakınlarını, ailelerini ziyaret ediyorlar" diye konuştu.'Pİki̇n azalmaya başladığı görülüyor'Buluşmalar ve bir araya gelmelerle bulaşın taşındığını söyleyen Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Virüs böyle taşınıyor. Bunun etkisini gördük ve göreceğiz. Vakaların artışının Anadolu'da biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Omicron dalgasına erken yakalanan kentlerde vaka sayılarının düşmeye başladığını görüyoruz. Böyle olacak yani bazı illerde pik tamamlanıp düşmeye devam ederken bazı illerde de yükselme eğilimi devam edecek. Dünyada da baktığımızda bazı erken yakalanan ülkelerde pikin azalmaya başladığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220204/bilim-kurulu-uyesi-gizli-omicron-ile-ilgili-bilinenleri-anlatti--1053485605.html
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omicron, vaka sayısı, vaka, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, tevfik özlü, açıklama, anadolu
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron'a erken yakalanan kentlerde vakalar düşüyor
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Omicron dalgasına erken yakalanan kentlerde vaka sayılarının düşmeye başladığını görüyoruz. Böyle olacak, yani bazı illerde pik tamamlanıp düşmeye devam ederken, bazı illerde de yükselme eğilimi devam edecek" dedi.
Prof. Dr. Özlü, büyük kentlerden yayılan vakaların Anadolu şehirlerinde arttığını söyledi.
Özlü, "İzmir'de, Ankara'da, vakalar halen yüksek görünüyor ve dikkat ederseniz artık İstanbul'dan Anadolu'ya vakaların ulaştığını, Anadolu kentlerinde vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Daha önce düşük seyreden illerde vaka sayıları artmaya başladı. Bu da muhtemelen okul sömestir tatilinin etkisi diyebiliriz. Çünkü sömestir tatiliyle birlikte büyük kentlerden Anadolu'ya, küçük kentlere bir insan hareketliliği oluyor. Okulların kapanmasıyla birlikte aileler kendi memleketlerini, yakınlarını, ailelerini ziyaret ediyorlar" diye konuştu.
'Pİki̇n azalmaya başladığı görülüyor'
Buluşmalar ve bir araya gelmelerle bulaşın taşındığını söyleyen Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Virüs böyle taşınıyor. Bunun etkisini gördük ve göreceğiz. Vakaların artışının Anadolu'da biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Omicron dalgasına erken yakalanan kentlerde vaka sayılarının düşmeye başladığını görüyoruz. Böyle olacak yani bazı illerde pik tamamlanıp düşmeye devam ederken bazı illerde de yükselme eğilimi devam edecek. Dünyada da baktığımızda bazı erken yakalanan ülkelerde pikin azalmaya başladığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.