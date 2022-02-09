https://tr.sputniknews.com/20220209/binlerce-kisi-hastaneye-basvurdu-viral-bir-sey-de-cikabilir-viruslerin-olusturdugu-enfeksiyon-da-1053656041.html

Binlerce kişi hastaneye başvurdu: 'Viral bir şey de çıkabilir, virüslerin oluşturduğu enfeksiyon da'

Binlerce kişi hastaneye başvurdu: 'Viral bir şey de çıkabilir, virüslerin oluşturduğu enfeksiyon da'

Bilecik'te binlerce kişinin ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurunca acil servislerde uzun kuyruklar oluştu. Şikayetler artınca Sağlık Bakanlığı, salgın... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T14:25+0300

2022-02-09T14:25+0300

2022-02-09T14:26+0300

türkiye

bilecik

salgın

hastane

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Bilecik'te son birkaç gündür binlerce kişi ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.Sağlık Bakanlığı, üç kişiden oluşan bir uzman ekibi kente gönderdi.Konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, salgınla ilgili araştırmalarının devam ettiğini söyledi.Damkacı, geçen hafta yaptığılan tetkiklerde içme suyunda herhangi bir kirlilik tespit edilmediğini belirterek, "Gün itibariyle tekrar numunelerimizi aldık. Bugün sonuçlar çıkacak ayrıca 200 litreye kadar su numunesi alıp merkez laboratuvarımıza gönderdik Ankara’ya. Burada farklı testlerde çalışılıyor. Acaba başka bir kirlilik başka bir sıkıntı var mı diye" dedi.'Hastaneye yatış olmadı'Şu ana kadar şikayetle gelenlerde hastaneye yatış olmadığını belirten Damkacı, "Çok hafif seyirde, bir gün belki iki gün süren, bulantı, kusmayla belki ishalle devam eden bir hastalık" şeklinde konuştu.Bilecik halkına uyarıda bulunan Damkacı şu şekilde konuştu:

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bilecik, salgın, hastane