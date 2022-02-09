https://tr.sputniknews.com/20220209/buyukersen-ve-soyerden-fatura-tepkisi-1053669097.html

Büyükerşen ve Soyer'den fatura tepkisi

Büyükerşen ve Soyer'den fatura tepkisi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, "Kira bedellerini aşan elektrik faturaları nedeniyle vatandaşımız zor günler yaşıyor, esnafımız bir bir... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T18:14+0300

2022-02-09T18:14+0300

2022-02-09T18:13+0300

türkiye

eskişehir

yılmaz büyükerşen

fatura

elektrik

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yüksek elektrik faturalarına tepki göstererek önerilerde bulundu.Twitter üzerinden açıklama yapan Büyükerşen, şu ifadeleri kullandı:Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi olan ESTRAM’ın elektrik faturasını da alıntılayan Başkan Büyükerşen, 2021 Aralık ayında 1 milyon 846 bin TL gelen elektrik faturasının 2022 Ocak ayında 4 milyon 890 bin TL gelmesine de 'Kamuda da durum farksız' ifadeleriyle tepki gösterdi."Merkezi hükümetten beklentimiz yurttaşlarımız için hayati öneme sahip konularda yerel yönetimlere sübvansiyon sağlamasıdır" diyen Büyükerşen, şu önerilerde bulundu:Soyer fatura tutarını paylaştıİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Konak'taki İZSU Genel Müdürlüğü'nün camına asılan "İZSU'ya 2021'de 337 milyon TL gelen elektrik faturası 2022'de 800 milyon TL'ye çıktı. Halkımızın bilgisine" yazısının yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

https://tr.sputniknews.com/20220209/evde-enerji-tasarrufu-nasil-saglanir--1053650818.html

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eskişehir, yılmaz büyükerşen, fatura, elektrik