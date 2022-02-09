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Büyükerşen ve Soyer'den fatura tepkisi
Büyükerşen ve Soyer'den fatura tepkisi
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, "Kira bedellerini aşan elektrik faturaları nedeniyle vatandaşımız zor günler yaşıyor, esnafımız bir bir... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T18:14+0300
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türkiye
eskişehir
yılmaz büyükerşen
fatura
elektrik
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yüksek elektrik faturalarına tepki göstererek önerilerde bulundu.Twitter üzerinden açıklama yapan Büyükerşen, şu ifadeleri kullandı:Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi olan ESTRAM’ın elektrik faturasını da alıntılayan Başkan Büyükerşen, 2021 Aralık ayında 1 milyon 846 bin TL gelen elektrik faturasının 2022 Ocak ayında 4 milyon 890 bin TL gelmesine de 'Kamuda da durum farksız' ifadeleriyle tepki gösterdi."Merkezi hükümetten beklentimiz yurttaşlarımız için hayati öneme sahip konularda yerel yönetimlere sübvansiyon sağlamasıdır" diyen Büyükerşen, şu önerilerde bulundu:Soyer fatura tutarını paylaştıİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Konak'taki İZSU Genel Müdürlüğü'nün camına asılan "İZSU'ya 2021'de 337 milyon TL gelen elektrik faturası 2022'de 800 milyon TL'ye çıktı. Halkımızın bilgisine" yazısının yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:
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eskişehir, yılmaz büyükerşen, fatura, elektrik

Büyükerşen ve Soyer'den fatura tepkisi

18:14 09.02.2022
© AAfatura
fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, "Kira bedellerini aşan elektrik faturaları nedeniyle vatandaşımız zor günler yaşıyor, esnafımız bir bir kepenk kapatıyor" açıklaması yaparken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de İZSU'ya gelen fatura tutarını paylaşarak, "Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti" dedi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yüksek elektrik faturalarına tepki göstererek önerilerde bulundu.
Twitter üzerinden açıklama yapan Büyükerşen, şu ifadeleri kullandı:
Kira bedellerini aşan elektrik faturaları nedeniyle vatandaşımız zor günler yaşıyor, esnafımız bir bir kepenk kapatıyor. Adaletsiz bir şekilde yapılan ve kış gününde vatandaşımıza büyük sıkıntılar yaşatan bu zamların yeniden değerlendirilmesi elzemdir.
Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi olan ESTRAM’ın elektrik faturasını da alıntılayan Başkan Büyükerşen, 2021 Aralık ayında 1 milyon 846 bin TL gelen elektrik faturasının 2022 Ocak ayında 4 milyon 890 bin TL gelmesine de 'Kamuda da durum farksız' ifadeleriyle tepki gösterdi.
"Merkezi hükümetten beklentimiz yurttaşlarımız için hayati öneme sahip konularda yerel yönetimlere sübvansiyon sağlamasıdır" diyen Büyükerşen, şu önerilerde bulundu:
Toplu taşıma için acilen KDV-ÖTV istisnası getirilmelidir.
Enerji maliyetlerini düşürecek vergi indirimlerine gidilmelidir.

Soyer fatura tutarını paylaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Konak'taki İZSU Genel Müdürlüğü'nün camına asılan "İZSU'ya 2021'de 337 milyon TL gelen elektrik faturası 2022'de 800 milyon TL'ye çıktı. Halkımızın bilgisine" yazısının yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:
Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti.
Evde enerji tasarrufu nasıl sağlanır? - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
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