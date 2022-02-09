https://tr.sputniknews.com/20220209/canakkale-koprusunun-maliyeti-31-milyar-euroyu-gececek-1053643760.html

Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti 3.1 milyar euro'yu geçecek: 'Kimse bundan daha aşağısına yapamazdı'

Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti 3.1 milyar euro'yu geçecek: 'Kimse bundan daha aşağısına yapamazdı'

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti 3.1 milyar euro'yu geçecek; kimse bundan daha aşağısına yapamazdı, bu kadar... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T11:01+0300

2022-02-09T11:01+0300

2022-02-09T11:01+0300

türkiye

1915 çanakkale köprüsü

limak holding

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Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımını üstlenen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'le yaptığı görüşmeyi aktardı. Özdemir, köprünün 10 gün içinde tamamlanacağını ve 26 Şubat'ta açılmak için hazırlıkların yapıldığını söyledi.Projenin maliyetine ilişkin konuşan Özdemir, "Maliyeti 3 milyar euro olacaktı. Bu rakam 3.1 milyar euroyu geçecek. Bunun 2.2 milyarı kredi, ortaklar olarak başlangıçta 900 milyon euro koyduk. Ancak şu anda ilave 300 milyon euro maliyet oluştu. Bunu 4 ortak olarak ödeyeceğiz. Şunu da söyleyeyim, kim olursa olsun, bu otoyolu ve köprüyü 3.1 milyar eurodan daha aşağıya yapamazdı. Bu kadar iddialıyım" görüşünü öne sürdü.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından geçiş ücretinin 15 euro olarak duyurulmasının sorulması üzerine Özdemir, bu konuda yeni bir çalışma yapıldığını belirterek "Belirlenecek rakamın işletme giderlerinin de altında olmaması lazım. Çalışıyoruz, alınan para kredi ödemesine gidiyor. Yap-İşlet-Devret modeli Türkiye'de çok tartışılıyor. Ama bu şekilde işler hem kaliteli hem de kısa sürede yapılıyor. Dolayısıyla modelde sıkıntı yok. Ani devalüasyon nedeniyle geçiş ücretleri pahalı geliyor" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211113/1915-canakkale-koprusune-son-tabliye-yerlestirildi-seyahat-suresi-6-dakikaya-inecek-1050768760.html

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1915 çanakkale köprüsü, limak holding