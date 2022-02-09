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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Kovid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Bakan Kurum'un koronavirüse yakalandığını duyurdu. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T22:54+0300
2022-02-09T22:59+0300
murat kurum
pozitif
koronavirüs
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
koronavirüs
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Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kovid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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murat kurum, pozitif, koronavirüs, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Kovid-19 testi pozitif çıktı

22:54 09.02.2022 (güncellendi: 22:59 09.02.2022)
© AAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Bakan Kurum'un koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kovid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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