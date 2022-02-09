https://tr.sputniknews.com/20220209/cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakani-murat-kurumun-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1053678456.html

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Bakan Kurum'un koronavirüse yakalandığını duyurdu. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T22:54+0300

2022-02-09T22:54+0300

2022-02-09T22:59+0300

murat kurum

pozitif

koronavirüs

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

koronavirüs

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Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kovid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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murat kurum, pozitif, koronavirüs, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı