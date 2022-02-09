Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kovid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Bakan Kurum'un koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kovid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız @murat_kurum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.