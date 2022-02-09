https://tr.sputniknews.com/20220209/cevre-ve-sehircilik-bakanligi-personel-alimi-yapacak-1053655183.html

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 422 adet sözleşmeli mühendis, mimar, şehir plancısı ve büro... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T14:15+0300

2022-02-09T14:15+0300

2022-02-09T14:15+0300

türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı

mühendis

personel

bakanlık

başvuru

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen tarihler aralığında aktif hale gelecek olan sınav başvuru ekranını kullanarak yapılacak.Başvuru şartları neler?Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan başvuru şartları ise şu şekilde:Özel şartlar ise şu şekilde sıralanıyor:a. Çevre mühendisi: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Çevre Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.b. İnşaat mühendisi: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.c. Makine mühendisi: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.d. Harita mühendisi: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.e. Elektrik mühendisi: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.f. Jeoloji mühendisi: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi” bölümlerinden lisans mezunu olmak.g. Jeofizik mühendisliği: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeofizik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.h. Mimar: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” bölümlerinden lisans mezunu olmak.i. Şehir plancısı: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” bölümlerinden lisans mezunu olmak.j. Büro personeli (Taşra): Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Emlak Yönetimi, Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi veya Gayrimenkul Yönetimi ve Pazarlama” bölümlerinden ön lisans mezunu olmak.k. Büro personeli(Merkez): Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler,Ekonomi ” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

https://tr.sputniknews.com/20220209/yonetmelik-degisiyor-polislerin-dogu-ve-guneydogu-anadolu-illerindeki-sark-gorev-suresi-dusecek-1053642912.html

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çevre ve şehircilik bakanlığı, mühendis, personel, bakanlık, başvuru