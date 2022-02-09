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https://tr.sputniknews.com/20220209/chris-pine-ilk-kez-yonetmen-koltuguna-oturacak-1053654564.html
Chris Pine ilk kez yönetmen koltuğuna oturacak
Chris Pine ilk kez yönetmen koltuğuna oturacak
Chris Pine ilk filmini yönetmeye hazırlanıyor. 'Poolman' adındaki filmde Chris Pine, Annette Bening ve Danny DeVito rol alacak. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T14:05+0300
2022-02-09T14:11+0300
yönetmen
yaşam
film
chris pine
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Son olarak Wonder Woman 1984 filminde izleyici karşısına çıkan oyuncu Chris Pine, ilk kez yönetmenlik yapmaya hazırlanıyor. Pine, yöneteceği 'Poolman' adındaki filmin başrolünü Annette Bening ve Danny DeVito ile paylaşacak.Gizemli bir komedi filmi şeklinde tanımlanan Poolman'ın, büyük bir yolsuzluk planını ortaya çıkararak hayatını tehlikeye atan sıradan bir adamın hayatını anlatacağı açıklandı.Gazete Duvar'ın Deadline'dan aktardığı haberde, 'Poolman'ın, The Big Lebowski filminin klasik bir Los Angeles kara filmiyle birleşimi gibi olacağı ve La La Land'den de esintilere sahip olacağı belirtiliyor. Filmin çekimlerine önümüzdeki Haziran ayında başlanacak.Senaryosunu da yazdıFilmin yönetmenliğini ve başrolünü üstlenen Chris Pine aynı zamanda filmin senaryosunu yazacak ve yapımcılığını da yapacak. Poolman'ın senaryosunu Chris Pine ve sahibi olduğu Barry Linen Motion Pictures adlı yapım şirketinde birlikte çalıştığı Ian Gotler kaleme alıyor. Pine ve Gotler, Shiny Penny Prodüksiyon Stüdyosu'ndan Stacey Sher ve Wicious Pictures'tan Patty Jenkins ile birlikte yapımcılığı da üstleniyor. Patty Jankins, Pine'ın da rol aldığı Wonder Woman filmlerini yönetmişti.İlk yönetmenlik denemesi için hazırlıklara başlayan Pine, rol aldığı The Contractor, Don't Worry Darling, All the Old Knives filmlerinin çekimlerini tamamladı. Üç filmin de 2022 yılı içerisinde vizyona girmesi bekleniyor. Çekimleri tamamlanan Dungeons &amp; Dragons filmi ise şu anda post prodüksiyon aşamasında. Filmin 2023 yılında vizyona girmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220206/david-lynch-steven-spielbergin-yeni-filminde-oyuncu-olacak-1053531714.html
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yönetmen, film, chris pine

Chris Pine ilk kez yönetmen koltuğuna oturacak

14:05 09.02.2022 (güncellendi: 14:11 09.02.2022)
© AFP 2021Chris Pine
Chris Pine - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021
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Chris Pine ilk filmini yönetmeye hazırlanıyor. 'Poolman' adındaki filmde Chris Pine, Annette Bening ve Danny DeVito rol alacak.
Son olarak Wonder Woman 1984 filminde izleyici karşısına çıkan oyuncu Chris Pine, ilk kez yönetmenlik yapmaya hazırlanıyor. Pine, yöneteceği 'Poolman' adındaki filmin başrolünü Annette Bening ve Danny DeVito ile paylaşacak.
Gizemli bir komedi filmi şeklinde tanımlanan Poolman'ın, büyük bir yolsuzluk planını ortaya çıkararak hayatını tehlikeye atan sıradan bir adamın hayatını anlatacağı açıklandı.
Gazete Duvar'ın Deadline'dan aktardığı haberde, 'Poolman'ın, The Big Lebowski filminin klasik bir Los Angeles kara filmiyle birleşimi gibi olacağı ve La La Land'den de esintilere sahip olacağı belirtiliyor. Filmin çekimlerine önümüzdeki Haziran ayında başlanacak.

Senaryosunu da yazdı

Filmin yönetmenliğini ve başrolünü üstlenen Chris Pine aynı zamanda filmin senaryosunu yazacak ve yapımcılığını da yapacak.
Poolman'ın senaryosunu Chris Pine ve sahibi olduğu Barry Linen Motion Pictures adlı yapım şirketinde birlikte çalıştığı Ian Gotler kaleme alıyor. Pine ve Gotler, Shiny Penny Prodüksiyon Stüdyosu'ndan Stacey Sher ve Wicious Pictures'tan Patty Jenkins ile birlikte yapımcılığı da üstleniyor. Patty Jankins, Pine'ın da rol aldığı Wonder Woman filmlerini yönetmişti.
İlk yönetmenlik denemesi için hazırlıklara başlayan Pine, rol aldığı The Contractor, Don't Worry Darling, All the Old Knives filmlerinin çekimlerini tamamladı. Üç filmin de 2022 yılı içerisinde vizyona girmesi bekleniyor. Çekimleri tamamlanan Dungeons & Dragons filmi ise şu anda post prodüksiyon aşamasında. Filmin 2023 yılında vizyona girmesi bekleniyor.
David Lynch - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
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