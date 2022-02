https://tr.sputniknews.com/20220209/chris-pine-ilk-kez-yonetmen-koltuguna-oturacak-1053654564.html

Chris Pine ilk kez yönetmen koltuğuna oturacak

Chris Pine ilk kez yönetmen koltuğuna oturacak

Chris Pine ilk filmini yönetmeye hazırlanıyor. 'Poolman' adındaki filmde Chris Pine, Annette Bening ve Danny DeVito rol alacak. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T14:05+0300

2022-02-09T14:05+0300

2022-02-09T14:11+0300

yönetmen

yaşam

film

chris pine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053654540_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_5323d4ec40caf56a8120acbe19967661.jpg

Son olarak Wonder Woman 1984 filminde izleyici karşısına çıkan oyuncu Chris Pine, ilk kez yönetmenlik yapmaya hazırlanıyor. Pine, yöneteceği 'Poolman' adındaki filmin başrolünü Annette Bening ve Danny DeVito ile paylaşacak.Gizemli bir komedi filmi şeklinde tanımlanan Poolman'ın, büyük bir yolsuzluk planını ortaya çıkararak hayatını tehlikeye atan sıradan bir adamın hayatını anlatacağı açıklandı.Gazete Duvar'ın Deadline'dan aktardığı haberde, 'Poolman'ın, The Big Lebowski filminin klasik bir Los Angeles kara filmiyle birleşimi gibi olacağı ve La La Land'den de esintilere sahip olacağı belirtiliyor. Filmin çekimlerine önümüzdeki Haziran ayında başlanacak.Senaryosunu da yazdıFilmin yönetmenliğini ve başrolünü üstlenen Chris Pine aynı zamanda filmin senaryosunu yazacak ve yapımcılığını da yapacak. Poolman'ın senaryosunu Chris Pine ve sahibi olduğu Barry Linen Motion Pictures adlı yapım şirketinde birlikte çalıştığı Ian Gotler kaleme alıyor. Pine ve Gotler, Shiny Penny Prodüksiyon Stüdyosu'ndan Stacey Sher ve Wicious Pictures'tan Patty Jenkins ile birlikte yapımcılığı da üstleniyor. Patty Jankins, Pine'ın da rol aldığı Wonder Woman filmlerini yönetmişti.İlk yönetmenlik denemesi için hazırlıklara başlayan Pine, rol aldığı The Contractor, Don't Worry Darling, All the Old Knives filmlerinin çekimlerini tamamladı. Üç filmin de 2022 yılı içerisinde vizyona girmesi bekleniyor. Çekimleri tamamlanan Dungeons & Dragons filmi ise şu anda post prodüksiyon aşamasında. Filmin 2023 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220206/david-lynch-steven-spielbergin-yeni-filminde-oyuncu-olacak-1053531714.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yönetmen, film, chris pine