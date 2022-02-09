https://tr.sputniknews.com/20220209/copten-ekmek-yiyormus-gibi-yapan-dilencileri-goruntuledi-videonuzu-emniyete-atiyorum--bekleyin-1053634742.html

Çöpten ekmek yiyormuş gibi yapan dilencileri görüntüledi: 'Videonuzu emniyete atıyorum, bekleyin'

Çöpten ekmek yiyormuş gibi yapan dilencileri görüntüledi: 'Videonuzu emniyete atıyorum, bekleyin'

Sultangazi'de çöpten topladıkları ekmekleri yiyormuş gibi yapan iki dilenci, kendilerini kayda alanlara dans ederek yanıt verdi. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T01:14+0300

2022-02-09T01:14+0300

2022-02-09T01:19+0300

türkiye

alay

dilenci

sultangazi

ekmek

çöp

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İstanbul Sultangazi'de çöpten topladıkları bayat ekmekleri yiyormuş numarası yapan iki dilenci, vatandaşlar tarafından fark edildi. Karı koca oldukları tahmin edilen şahıslar, kendilerini görüntüleyen vatandaşlarla alay etti.Vatandaşların "Videonuzu emniyete atıyorum, bekleyin" sözlerini dikkate almayan dilenciler, çöpün önünden kalkarak ayrıldı. Dilenciler, bu sırada kendilerini görüntüleyenlerle de dans ederek alay eder davranışlar sergiledi.

türkiye

sultangazi

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alay, dilenci, sultangazi, ekmek, çöp