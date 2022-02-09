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https://tr.sputniknews.com/20220209/copten-ekmek-yiyormus-gibi-yapan-dilencileri-goruntuledi-videonuzu-emniyete-atiyorum--bekleyin-1053634742.html
Çöpten ekmek yiyormuş gibi yapan dilencileri görüntüledi: 'Videonuzu emniyete atıyorum, bekleyin'
Çöpten ekmek yiyormuş gibi yapan dilencileri görüntüledi: 'Videonuzu emniyete atıyorum, bekleyin'
Sultangazi'de çöpten topladıkları ekmekleri yiyormuş gibi yapan iki dilenci, kendilerini kayda alanlara dans ederek yanıt verdi. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T01:14+0300
2022-02-09T01:14+0300
2022-02-09T01:19+0300
türkiye
alay
dilenci
sultangazi
ekmek
çöp
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İstanbul Sultangazi'de çöpten topladıkları bayat ekmekleri yiyormuş numarası yapan iki dilenci, vatandaşlar tarafından fark edildi. Karı koca oldukları tahmin edilen şahıslar, kendilerini görüntüleyen vatandaşlarla alay etti.Vatandaşların "Videonuzu emniyete atıyorum, bekleyin" sözlerini dikkate almayan dilenciler, çöpün önünden kalkarak ayrıldı. Dilenciler, bu sırada kendilerini görüntüleyenlerle de dans ederek alay eder davranışlar sergiledi.
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alay, dilenci, sultangazi, ekmek, çöp
Çöpten ekmek yiyormuş gibi yapan dilencileri görüntüledi: 'Videonuzu emniyete atıyorum, bekleyin' 01:14 09.02.2022 (güncellendi: 01:19 09.02.2022) Abone ol
Sultangazi'de çöpten topladıkları ekmekleri yiyormuş gibi yapan iki dilenci, kendilerini kayda alanlara dans ederek yanıt verdi.
İstanbul
Sultangazi'de çöpten topladıkları bayat ekmekleri yiyormuş numarası yapan iki dilenci, vatandaşlar tarafından fark edildi.
Karı koca oldukları tahmin edilen şahıslar, kendilerini görüntüleyen vatandaşlarla alay etti.
Vatandaşların
"Videonuzu emniyete atıyorum, bekleyin" sözlerini dikkate almayan dilenciler, çöpün önünden kalkarak ayrıldı.
Dilenciler, bu sırada kendilerini görüntüleyenlerle de dans ederek alay eder davranışlar sergiledi.