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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden öğrenci sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden öğrenci sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yapan üniversite öğrencisi Muhammed Nur Nahya sosyal medyada gündem oldu. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T16:32+0300
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recep tayyip erdoğan
yaşam
taklit
ses
tiktok
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Bir süredir TikTok'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini ve mimiklerini taklit ettiği videoları paylaşarak dikkatleri üzerine çeken üniversite öğrencisi Muhammed Nur Nahya, bu kez Erdoğan'ın karantina günlerine dair parodiler hazırladı.Bir günde 6 milyondan fazla izlenen video sosyal medyada gündem oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Şubat 2022 günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs belirtileri üzerine test yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20161024/erdogan-taklit-fenomen-reis-1025441730.html
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recep tayyip erdoğan, taklit, ses, tiktok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden öğrenci sosyal medyada gündem oldu

16:32 09.02.2022 (güncellendi: 16:47 09.02.2022)
© TikTokRecep Tayyip Erdoğan'ın sesini ve mimiklerini taklit eden Muhammed Nur Nahya
Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini ve mimiklerini taklit eden Muhammed Nur Nahya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© TikTok
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yapan üniversite öğrencisi Muhammed Nur Nahya sosyal medyada gündem oldu.
Bir süredir TikTok'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini ve mimiklerini taklit ettiği videoları paylaşarak dikkatleri üzerine çeken üniversite öğrencisi Muhammed Nur Nahya, bu kez Erdoğan'ın karantina günlerine dair parodiler hazırladı.
Bir günde 6 milyondan fazla izlenen video sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Şubat 2022 günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs belirtileri üzerine test yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını duyurmuştu.
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