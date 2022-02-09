https://tr.sputniknews.com/20220209/cumhurbaskani-erdoganin-sesini-taklit-eden-ogrenci-sosyal-medyada-gundem-oldu-1053664611.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden öğrenci sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden öğrenci sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yapan üniversite öğrencisi Muhammed Nur Nahya sosyal medyada gündem oldu. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T16:32+0300

2022-02-09T16:32+0300

2022-02-09T16:47+0300

recep tayyip erdoğan

yaşam

taklit

ses

tiktok

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Bir süredir TikTok'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini ve mimiklerini taklit ettiği videoları paylaşarak dikkatleri üzerine çeken üniversite öğrencisi Muhammed Nur Nahya, bu kez Erdoğan'ın karantina günlerine dair parodiler hazırladı.Bir günde 6 milyondan fazla izlenen video sosyal medyada gündem oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Şubat 2022 günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs belirtileri üzerine test yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20161024/erdogan-taklit-fenomen-reis-1025441730.html

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recep tayyip erdoğan, taklit, ses, tiktok