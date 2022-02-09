Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sağlıklı yaşam için bağımlılıktan uzak bir hayata 'merhaba' deyin

Oktay, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerinizle sağlıklı ve mutlu bir yaşam için bağımlılıktan uzak bir hayata bugün 'merhaba' deyin." ifadesini kullandı.Fuat Oktay, paylaşımında tütün ürünü kullanımının zararlarıyla ilgili bir grafiğe de yer verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla vatandaşları, sevdikleri ile sağlıklı ve mutlu bir yaşam için bağımlılıktan uzak durmaya çağırdı.
Oktay, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerinizle sağlıklı ve mutlu bir yaşam için bağımlılıktan uzak bir hayata bugün 'merhaba' deyin." ifadesini kullandı.
Fuat Oktay, paylaşımında tütün ürünü kullanımının zararlarıyla ilgili bir grafiğe de yer verdi.