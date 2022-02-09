https://tr.sputniknews.com/20220209/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-saglikli-yasam-icin-bagimliliktan-uzak-bir-hayata-merhaba-deyin-1053649907.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sağlıklı yaşam için bağımlılıktan uzak bir hayata 'merhaba' deyin

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sağlıklı yaşam için bağımlılıktan uzak bir hayata 'merhaba' deyin

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla vatandaşları, sevdikleri ile sağlıklı ve mutlu bir yaşam için bağımlılıktan uzak... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T13:00+0300

2022-02-09T13:00+0300

2022-02-09T13:00+0300

yaşam

fuat oktay

sigara

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Oktay, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerinizle sağlıklı ve mutlu bir yaşam için bağımlılıktan uzak bir hayata bugün 'merhaba' deyin." ifadesini kullandı.Fuat Oktay, paylaşımında tütün ürünü kullanımının zararlarıyla ilgili bir grafiğe de yer verdi.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fuat oktay, sigara