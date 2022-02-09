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https://tr.sputniknews.com/20220209/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-saglikli-yasam-icin-bagimliliktan-uzak-bir-hayata-merhaba-deyin-1053649907.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sağlıklı yaşam için bağımlılıktan uzak bir hayata 'merhaba' deyin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sağlıklı yaşam için bağımlılıktan uzak bir hayata 'merhaba' deyin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla vatandaşları, sevdikleri ile sağlıklı ve mutlu bir yaşam için bağımlılıktan uzak... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
fuat oktay
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Oktay, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerinizle sağlıklı ve mutlu bir yaşam için bağımlılıktan uzak bir hayata bugün 'merhaba' deyin." ifadesini kullandı.Fuat Oktay, paylaşımında tütün ürünü kullanımının zararlarıyla ilgili bir grafiğe de yer verdi.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sağlıklı yaşam için bağımlılıktan uzak bir hayata 'merhaba' deyin

13:00 09.02.2022
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - ERDOĞAN BUDAK - MESUT SÜZENERCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - ERDOĞAN BUDAK - MESUT SÜZENER
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla vatandaşları, sevdikleri ile sağlıklı ve mutlu bir yaşam için bağımlılıktan uzak durmaya çağırdı.
Oktay, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerinizle sağlıklı ve mutlu bir yaşam için bağımlılıktan uzak bir hayata bugün 'merhaba' deyin." ifadesini kullandı.
Fuat Oktay, paylaşımında tütün ürünü kullanımının zararlarıyla ilgili bir grafiğe de yer verdi.
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