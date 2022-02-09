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Dere yatağından girip 16 kilo altını çaldılar
Dere yatağından girip 16 kilo altını çaldılar
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde dere yatağını kullanarak kuyumcuyu soyan hırsızlar, sadece kasanın olduğu bölümü kesip 16 kilogram altın ve 1 kilogram gümüşü... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T23:44+0300
2022-02-09T23:47+0300
soygun
dere yatağı
kuyumcu
türkiye
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Doğubayazıt’ta dere yatağı üzerinde bulunan binada kuyumcu dükkanı olan Turgay İsmailoğulları, dükkanına gelip çelik kasayı açtığında kasanın alttan kesilerek içindeki altınlarının çalındığını fark etti. Turgay İsmailoğulları’nın durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelip incelemede bulunan ekipler, zanlıların dere yatağına ve çevresine beton dökerek binanın zeminine ulaştığını tespit etti. Ekipler hırsızların daha sonra zemin katta bulunan kuyumcu dükkanının alt kısmına ulaşıp içeriye girmeden sadece kasanın bulunduğu bölümü kesip içerisindeki 1 kilo gümüş külçe, 260 altın bilezik, 320 altın yüzük, 80 çift altın küpe, 20 altın künye, 25 altın gerdanlık set, 40 adet 22 ayar altın kolye, 2 adet 2 metrelik altın zincir, 5 adet 5'i bir yerde Ata Reşat altın, 70 gramlık zinciri olan 10 altın Hint kolye ucu, 10 altın Hint küpe ile her birinde 20 çeyrek altın olan 10 bilekliği çaldığını belirledi. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık 12 milyon TL değerindeki 16 kilogram altın ile 1 kilogram gümüş külçenin çalındığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çok yönlü çalışmanın yürütüldüğü bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220125/magazanin-duvarini-kirip-yandaki-kuyumcu-dukkanina-giren-4-kisi-15-milyon-liralik-altin-caldi-1053116078.html
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soygun, dere yatağı, kuyumcu

Dere yatağından girip 16 kilo altını çaldılar

23:44 09.02.2022 (güncellendi: 23:47 09.02.2022)
© İHA Dere yatağından girip altın dolu kasayı çaldılar
Dere yatağından girip altın dolu kasayı çaldılar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© İHA
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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde dere yatağını kullanarak kuyumcuyu soyan hırsızlar, sadece kasanın olduğu bölümü kesip 16 kilogram altın ve 1 kilogram gümüşü çaldı.
Doğubayazıt’ta dere yatağı üzerinde bulunan binada kuyumcu dükkanı olan Turgay İsmailoğulları, dükkanına gelip çelik kasayı açtığında kasanın alttan kesilerek içindeki altınlarının çalındığını fark etti.
Turgay İsmailoğulları’nın durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelip incelemede bulunan ekipler, zanlıların dere yatağına ve çevresine beton dökerek binanın zeminine ulaştığını tespit etti.
Gaziantep’te 1,5 milyon TL’lik kuyumcu soygunu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
TÜRKİYE
Mağazanın duvarını kırıp, yandaki kuyumcu dükkanına giren 4 kişi 1,5 milyon liralık altın çaldı
25 Ocak, 18:36
Ekipler hırsızların daha sonra zemin katta bulunan kuyumcu dükkanının alt kısmına ulaşıp içeriye girmeden sadece kasanın bulunduğu bölümü kesip içerisindeki 1 kilo gümüş külçe, 260 altın bilezik, 320 altın yüzük, 80 çift altın küpe, 20 altın künye, 25 altın gerdanlık set, 40 adet 22 ayar altın kolye, 2 adet 2 metrelik altın zincir, 5 adet 5'i bir yerde Ata Reşat altın, 70 gramlık zinciri olan 10 altın Hint kolye ucu, 10 altın Hint küpe ile her birinde 20 çeyrek altın olan 10 bilekliği çaldığını belirledi.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık 12 milyon TL değerindeki 16 kilogram altın ile 1 kilogram gümüş külçenin çalındığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çok yönlü çalışmanın yürütüldüğü bildirildi.
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