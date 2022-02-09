https://tr.sputniknews.com/20220209/dere-yatagindan-girip-16-kilo-altini-caldilar-1053679992.html

Dere yatağından girip 16 kilo altını çaldılar

Dere yatağından girip 16 kilo altını çaldılar

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde dere yatağını kullanarak kuyumcuyu soyan hırsızlar, sadece kasanın olduğu bölümü kesip 16 kilogram altın ve 1 kilogram gümüşü... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T23:44+0300

2022-02-09T23:44+0300

2022-02-09T23:47+0300

soygun

dere yatağı

kuyumcu

türkiye

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Doğubayazıt’ta dere yatağı üzerinde bulunan binada kuyumcu dükkanı olan Turgay İsmailoğulları, dükkanına gelip çelik kasayı açtığında kasanın alttan kesilerek içindeki altınlarının çalındığını fark etti. Turgay İsmailoğulları’nın durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelip incelemede bulunan ekipler, zanlıların dere yatağına ve çevresine beton dökerek binanın zeminine ulaştığını tespit etti. Ekipler hırsızların daha sonra zemin katta bulunan kuyumcu dükkanının alt kısmına ulaşıp içeriye girmeden sadece kasanın bulunduğu bölümü kesip içerisindeki 1 kilo gümüş külçe, 260 altın bilezik, 320 altın yüzük, 80 çift altın küpe, 20 altın künye, 25 altın gerdanlık set, 40 adet 22 ayar altın kolye, 2 adet 2 metrelik altın zincir, 5 adet 5'i bir yerde Ata Reşat altın, 70 gramlık zinciri olan 10 altın Hint kolye ucu, 10 altın Hint küpe ile her birinde 20 çeyrek altın olan 10 bilekliği çaldığını belirledi. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık 12 milyon TL değerindeki 16 kilogram altın ile 1 kilogram gümüş külçenin çalındığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çok yönlü çalışmanın yürütüldüğü bildirildi.

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soygun, dere yatağı, kuyumcu