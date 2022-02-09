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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile telefonda görüştü. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T15:24+0300
2022-02-09T15:24+0300
2022-02-09T15:24+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
dışişleri bakanlığı
abdulaziz kamilov
özbekistan
türkiye
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu mevkidaşı Kamilov ile telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede ikili ilişkiler ve Afganistan’daki durum ele alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220209/disisleri-bakani-cavusoglu-taliban-hukumetinin-disisleri-bakan-vekili-amir-han-muttaki-ile-gorustu-1053653388.html
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mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı, abdulaziz kamilov, özbekistan, türkiye
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu mevkidaşı Kamilov ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede ikili ilişkiler ve Afganistan’daki durum ele alındı.