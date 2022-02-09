https://tr.sputniknews.com/20220209/disisleri-bakani-cavusoglu-ozbekistanli-mevkidasi-kamilov-ile-telefonda-gorustu-1053659928.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Kamilov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile telefonda görüştü. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T15:24+0300

2022-02-09T15:24+0300

2022-02-09T15:24+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

dışişleri bakanlığı

abdulaziz kamilov

özbekistan

türkiye

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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu mevkidaşı Kamilov ile telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede ikili ilişkiler ve Afganistan’daki durum ele alındı.

https://tr.sputniknews.com/20220209/disisleri-bakani-cavusoglu-taliban-hukumetinin-disisleri-bakan-vekili-amir-han-muttaki-ile-gorustu-1053653388.html

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mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı, abdulaziz kamilov, özbekistan, türkiye