https://tr.sputniknews.com/20220209/dso-omicronun-yeni-varyanti-ba2-yayginlasacak-1053649666.html
DSÖ: Omicron'un yeni varyantı BA.2 yaygınlaşacak
DSÖ: Omicron'un yeni varyantı BA.2 yaygınlaşacak
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), daha bulaşıcı bir varyant olduğu belirlenen BA.2 varyantının dünya çapında dolaşımın artmasını bekliyor, ancak BA.2'nin insanları... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T12:57+0300
2022-02-09T12:57+0300
2022-02-09T13:10+0300
koronavirüs
omicron
varyant
koronavirüs
kovid-19
gizli omicron
omicron ba.2
türkiye
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
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DSÖ'nün Kovid-19 teknik lideri Maria Van Kerkhove, dün yaptığı açıklamada kuruluşun dört farklı versiyonunu izlediğini söyledi. Van Kerkhove, şu anda baskın olan BA.1 versiyonundan daha bulaşıcı olan BA.2 alt varyantının muhtemelen daha yaygın hale geleceğini söyledi.Van Kerkhove, araştırmaların devam ettiğini belirtmesine rağmen, her iki alt varyantın neden olduğu enfeksiyonların ciddiyetinde bir fark belirtisi olmadığını vurguladı. Omicron varyantı, daha hızlı yayılmasına rağmen, genellikle insanları Alfa ve Delta varyantları kadar etkilemiyor.Danimarka'daki araştırmacılar ise, BA.2'nin BA.1'den yaklaşık 1.5 kat daha fazla bulaşıcı olduğunu ve aşılanmış kişilere bulaşma oranının da daha yüksek olduğunu keşfetti. Bununla birlikte, tam olarak aşılanmış kişilerin, aşısızlara göre varyantı yayma olasılığı daha düşük. Van Kerkhove, aşıların tüm enfeksiyonları önlemese de ciddi hastalık ve ölümleri önlemede oldukça etkili olduğunu söyledi ve insanları kapalı alanlarda maske takmaya ve aşı yaptırmaya çağırdı.DSÖ yöneticilerinden Dr. Abdi Mahamud da, BA.2'nin daha önce BA.1 olan kişileri yeniden enfekte edip edemeyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi. Bu durumun, virüsün ne kadar yayılabileceği üzerinde önemli bir etkisi olabilir. İngiltere'de yapılan bir araştırma, Omicron'a yakalanan kişilerin üçte ikisinin daha önce Kovid olduğunu söylediğini tespit etti.Türkiye'de gizli Omicron var mı?Söz konusu varyant, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunuyor. Ancak Türkiye'de BA.2 gizli omicron varyantı henüz tespit edilebilmiş değil.
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omicron, varyant, koronavirüs, kovid-19, gizli omicron, omicron ba.2, türkiye, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)
DSÖ: Omicron'un yeni varyantı BA.2 yaygınlaşacak
12:57 09.02.2022 (güncellendi: 13:10 09.02.2022) Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), daha bulaşıcı bir varyant olduğu belirlenen BA.2 varyantının dünya çapında dolaşımın artmasını bekliyor, ancak BA.2'nin insanları enfekte edip edemeyeceği henüz net değil.
DSÖ'nün Kovid-19 teknik lideri Maria Van Kerkhove, dün yaptığı açıklamada kuruluşun dört farklı versiyonunu izlediğini söyledi. Van Kerkhove, şu anda baskın olan BA.1 versiyonundan daha bulaşıcı olan BA.2 alt varyantının muhtemelen daha yaygın hale geleceğini söyledi.
Van Kerkhove, araştırmaların devam ettiğini belirtmesine rağmen, her iki alt varyantın neden olduğu enfeksiyonların ciddiyetinde bir fark belirtisi olmadığını vurguladı. Omicron varyantı, daha hızlı yayılmasına rağmen, genellikle insanları Alfa ve Delta varyantları kadar etkilemiyor.
Danimarka'daki araştırmacılar ise, BA.2'nin BA.1'den yaklaşık 1.5 kat daha fazla bulaşıcı olduğunu ve aşılanmış kişilere bulaşma oranının da daha yüksek olduğunu keşfetti. Bununla birlikte, tam olarak aşılanmış kişilerin, aşısızlara göre varyantı yayma olasılığı daha düşük.
Van Kerkhove, aşıların tüm enfeksiyonları önlemese de ciddi hastalık ve ölümleri önlemede oldukça etkili olduğunu söyledi ve insanları kapalı alanlarda maske takmaya ve aşı yaptırmaya çağırdı.
DSÖ yöneticilerinden Dr. Abdi Mahamud da, BA.2'nin daha önce BA.1 olan kişileri yeniden enfekte edip edemeyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi. Bu durumun, virüsün ne kadar yayılabileceği üzerinde önemli bir etkisi olabilir. İngiltere'de yapılan bir araştırma, Omicron'a yakalanan kişilerin üçte ikisinin daha önce Kovid olduğunu söylediğini tespit etti.
Türkiye'de gizli Omicron var mı?
Söz konusu varyant, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunuyor. Ancak Türkiye'de BA.2 gizli omicron varyantı henüz tespit edilebilmiş değil.