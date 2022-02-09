https://tr.sputniknews.com/20220209/eda-nur-kaplan-davasi-telefonundaki-fotograf-ve-mesajlar-incelenecek-1053637588.html

Eda Nur Kaplan davası: Telefonundaki fotoğraf ve mesajlar incelenecek

Eda Nur Kaplan davası: Telefonundaki fotoğraf ve mesajlar incelenecek

Ankara'da, 15'inci kattan atlayan Eda Nur Kaplan'a (18) ölümünden 1 hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T06:59+0300

2022-02-09T06:59+0300

2022-02-09T07:02+0300

türkiye

eda nur kaplan

yusuf güzelyurt

mehmet ardıçoğlu

kadın cinayeti

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla görülen davanın bugün ikinci duruşması görüldü.Duruşmada Eda Nur Kaplan'ın annesi Fatma Polatoğlu ve avukatlar da hazır bulundu. Savunma yapan Mehmet Ardıçoğlu, iddiaların düzmece ve kurgu olduğunu ileri sürerek tahliyesini talep etti.Yusuf Güzelyurt ise raporlarda cinsel saldırı olmadığının ortaya çıktığını söyleyerek, "Burada tecavüz, benim anayasal hakkım olan masumiyet karineme yapılmıştır. Toplumda tutuklu insanın suçlu olduğu düşünülmektedir. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun tutukluluğunun devamına, Eda Nur Kaplan'ın kullandığı telefonun bilirkişiye gönderilerek fotoğraf ve mesajların incelenmesine ve rapor halinde dosyaya sunulmasına, eksik evrakın tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.'Gerekli özen gösterilmezse bir kadının daha mağdur edilmesi söz konusu'Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına davayı takip eden avukat Çisel Demirkan Sakallı, dosyada yeterli delil toplanamadığına dikkat çekti.Buna rağmen sanığın tutuklu yargılanmasına devamının önemli olduğunu belirten ve "Eğer gerekli özen gösterilmezse bir kadının daha mağdur edilmesi söz konusu olabilir" diyen Çisel Demirkan Sakallı şöyle konuştu:"Diğer kadan dosyalarında da olduğu gibi bu dosyada da maalesef soruşturma aşamasında evrak ve deliller yeterince toplanamadı. Bunlar nedeniyle de söz konusu rapor sağlıklı ve gerçeğe uygun olarak düzenlenemiyor. Öte yandan raporda 'Kendini savunup savunmadığına dair bir değerlendirmemiz yoktur' demek sanık yararına bir karardır. Bu rapora rağmen ve mevcut delil eksikliklerini göz önünde bulundurarak hakimimiz dosyada eksikler olduğunu, incelemenin tamamlanmadığını belirterek tutukluluk halinin devamına karar verdi.Bu dosyada da maalesef ki kolluk ve kamu Edanur adına yeterli ve özenli delil toplayamamıştır. Yine de bu dosyayı kazanmaya çalışıyoruz. Suç sabit, açık ve aleni. Eğer gerekli özen gösterilmezse bir kadının daha mağdur edilmesi söz konusu olabilir."Ne olmuştu? Babasını küçük yaşta kaybeden ve sevgi evinde büyüyen Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos 2021'de sabaha karşı, ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. İntihardan önce cep telefonundan annesine 'Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen' mesajını gönderen Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; Yusuf Güzelyurt, Mehmet Ardıçoğlu ve Aşkın K. gözaltına alındı. Eda Nur Kaplan'ın, intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Aşkın K. da serbest kaldı.Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu hakkında, Eda Nur Kaplan'a, birlikte eğlence mekanında eğlendikten sonra gittikleri günübirlik kiralanan otelde cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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eda nur kaplan, yusuf güzelyurt , mehmet ardıçoğlu, kadın cinayeti