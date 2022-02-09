https://tr.sputniknews.com/20220209/elektrik-fatura-dort-formul-1053637803.html

Elektrik faturasına 4 formül

Elektrik faturasına 4 formül

Elektrik faturalarından artan şikayetler nedeniyle ilk kademe için belirlenen 150 kilovatsaat limiti 210’a çıkarılmış ve 40 liralık indirim sağlanmıştı... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T07:14+0300

2022-02-09T07:14+0300

2022-02-09T07:19+0300

türkiye

elektrik

fatura

plan

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/1043976204_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f80279e6c1e9f0a8e2a255ad857cb08c.jpg

Hürriyet'in haberine göre, faturaların indirilmesi için kulislerde 4 formül konuşuluyor. Konutlar için atılan kademeli tarife sınırının 230 kw’ye yükseltilmesi, esnafa yönelik konutlarda olduğu gibi bir yeni tarife modelinin getirilmesi, konutlarda ikinci kademe için uygulanan yüzde 127’lik zammın bir kısmının geri alınması ve dağıtım bedellerinde indirim gibi başlıklar üzerinde duruluyor.1- ESNAFA YENİ TARİFE: Yılın başında kademeli tarife konutlar için getirildi. Kademeli tarifenin uygulanmadığı sanayi grubunun elektrik tarifesi yüzde 126, ticarethane tarifesi yüzde 128 oranında artırıldı. Ticarethane tarifesinde çoğunlukla esnaf yer alıyor. Son günlerde gelen faturalardan şikayet eden esnafa yönelik bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Bu çalışmanın esnafa yönelik bir tarife modeli olduğu belirtiliyor. Konutlardaki kademeli fatura gibi bir modelin esnaf için de söz konusu olabileceği ancak bunun tüketim üzerinden olup olmayacağı belli değil.2- 210 KW’NİN YÜKSELTİLMESİ: Bu yılın başında konutlarda kademeli tarife getirilirken sınır düşük tutulmuş ve 150 kw olarak belirlenmişti. Gelen şikâyetler üzerinde sınır 210 kw’ye çıkarıldı. Ancak bir ailenin ortalam tüketim tutarı 230 kw olarak kabul görüyor. Bunun için 210 kw’lik sınırın 230 kw’ye çıkarılabileceği kulislerde dile getiriliyor.3- YÜKSEK KADEMEDEKİ ZAM ORANININ DÜŞÜRÜLMESİ: Bir başka alternatifin konutlarda ikinci kademeye getirilen yüzde 127’lik zam oranın düşürülmesi olduğu ifade ediliyor. Ancak dünyada enerji fiyatlarının yükseldiğini, geçen yıl 100 milyar liraya yakın destek verildiğini zammın geri çekilme ihtimalinin zayıf olduğunu dile getirenler de var.4- DAĞITIM BEDELİNİN DÜŞÜRÜLMESİ: Enerjinin üretim tesislerinden çıkışı ile başlayan ve tüketim noktasına kadar ulaşmasını sağlayan şebekenin kullanım bedeli olarak tüketicilerden tahsil edilen dağıtım bedelinin düşürülebileceği de alternatifler arasında sıralanıyor. Dağıtım bedeli de yıl başında yüzde 25 oranında artırılmıştı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elektrik, fatura, plan, recep tayyip erdoğan