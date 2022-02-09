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Elon Musk'ın Ay'a çarpması beklenen kayıp roketi görüntülendi
Elon Musk'ın Ay'a çarpması beklenen kayıp roketi görüntülendi
Yaklaşık 7 yıl önce fırlatılan ancak yakıtının bitmesiyle uzayda gezinmeye başlayan SpaceX şirketine ait bir roket dünyadan görüntülendi. Roketin, 4 Mart'ta... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T13:49+0300
2022-02-09T13:50+0300
yaşam
spacex
dünya
ay
roket
falcon 9
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İtalya'daki Sanal Teleskop Projesi kurucusu Gianluca Masi, Ay ile çarpışma rotasında olan okul otobüsü büyüklüğünde bir roket parçasının görüntülerini yakaladı. Roma'daki PlaneWave teleskobuyla kaydedilen Falcon 9 roketinin Ay'a doğru ilerleyen üst aşamasının görüntüsünün, 4 Mart'ta gerçekleşmesi beklenen çarpışma öncesinde çekilmiş son fotoğraf olabileceği düşünülüyor.Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketi, Şubat 2015'te Florida'dan fırlatılmıştı. Dünyadan 1 milyon kilometre uzaklıkta Derin Uzay İklim Gözlemevi’ni (DSCOVR) kurmak amacıyla fırlatılan roket, kontrolden çıkmıştı. Dünya atmosferine geri dönmek için yeterli yakıta sahip olmayan Falcon 9, o tarihten bu yana uzayda serbest halde dolaşıyor.4 tonluk roketin Ay'a saniyede 2.58 km hızla çarpması bekleniyor.Masi açıklamasında, "DSCOVR'ın güçlendiricisini, Ay'a çarpmadan önce bize son kez el sallarken yakaladık" dedi. Görüntünün 60 saniyelik bir pozlamayla bir teleskop kullanılarak çekildiği kaydedildi.Masi, görüntünün internette yayınladığı GIF'inde güçlendiricinin kendi ekseni üzerinde her 10 saniyede bir döndüğü için hafifçe yanıp söner şekilde görülebileceğini söyledi. Fotoğrafın çekildiği anda roket parçasının Dünya'dan 300 bin kilometre uzaklıkta olduğu ifade edildi. Uzay çöpü olarak değerlendirilen roket, Dünya'ya yakın nesneleri, asteroitleri, küçük gezegenleri ve kuyruklu yıldızları izlemek için kullanılan Kılavuz yazılımının yaratıcısı Bill Gray tarafından izleniyor.Project Pluto isimli internet sitesinde yayınladığı paylaşımda uzay çöplerini izlemenin zorluklarına işaret eden Gray, çok sayıda faktörün roket üzerinde etki yaratabileceğini, bu nedenle çarpmanın tam olarak Ay'ın hangi bölgesinde gerçekleşeceğini tespit etmenin zor olduğunu belirtmiş ve şu ifadelere yer vermişti:
https://tr.sputniknews.com/20220126/spacex-roketi-aya-carpacak-astronomlar-uyardi-1053148673.html
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spacex, dünya, ay, roket, falcon 9

Elon Musk'ın Ay'a çarpması beklenen kayıp roketi görüntülendi

13:49 09.02.2022 (güncellendi: 13:50 09.02.2022)
© AFP 2021 / HOSpaceX
SpaceX - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / HO
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Yaklaşık 7 yıl önce fırlatılan ancak yakıtının bitmesiyle uzayda gezinmeye başlayan SpaceX şirketine ait bir roket dünyadan görüntülendi. Roketin, 4 Mart'ta Ay'a çarpması bekleniyor.
İtalya'daki Sanal Teleskop Projesi kurucusu Gianluca Masi, Ay ile çarpışma rotasında olan okul otobüsü büyüklüğünde bir roket parçasının görüntülerini yakaladı.
Roma'daki PlaneWave teleskobuyla kaydedilen Falcon 9 roketinin Ay'a doğru ilerleyen üst aşamasının görüntüsünün, 4 Mart'ta gerçekleşmesi beklenen çarpışma öncesinde çekilmiş son fotoğraf olabileceği düşünülüyor.
Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketi, Şubat 2015'te Florida'dan fırlatılmıştı. Dünyadan 1 milyon kilometre uzaklıkta Derin Uzay İklim Gözlemevi’ni (DSCOVR) kurmak amacıyla fırlatılan roket, kontrolden çıkmıştı. Dünya atmosferine geri dönmek için yeterli yakıta sahip olmayan Falcon 9, o tarihten bu yana uzayda serbest halde dolaşıyor.
4 tonluk roketin Ay'a saniyede 2.58 km hızla çarpması bekleniyor.
Masi açıklamasında, "DSCOVR'ın güçlendiricisini, Ay'a çarpmadan önce bize son kez el sallarken yakaladık" dedi.
Görüntünün 60 saniyelik bir pozlamayla bir teleskop kullanılarak çekildiği kaydedildi.
Masi, görüntünün internette yayınladığı GIF'inde güçlendiricinin kendi ekseni üzerinde her 10 saniyede bir döndüğü için hafifçe yanıp söner şekilde görülebileceğini söyledi.
Fotoğrafın çekildiği anda roket parçasının Dünya'dan 300 bin kilometre uzaklıkta olduğu ifade edildi.
Uzay çöpü olarak değerlendirilen roket, Dünya'ya yakın nesneleri, asteroitleri, küçük gezegenleri ve kuyruklu yıldızları izlemek için kullanılan Kılavuz yazılımının yaratıcısı Bill Gray tarafından izleniyor.
Project Pluto isimli internet sitesinde yayınladığı paylaşımda uzay çöplerini izlemenin zorluklarına işaret eden Gray, çok sayıda faktörün roket üzerinde etki yaratabileceğini, bu nedenle çarpmanın tam olarak Ay'ın hangi bölgesinde gerçekleşeceğini tespit etmenin zor olduğunu belirtmiş ve şu ifadelere yer vermişti:
"Dünya, Ay, Güneş ve gezegenlerin ne yaptığına ve yerçekimlerinin bir nesneyi nasıl etkilediğine dair oldukça eksiksiz bir matematiksel modelim var. Ne kadar güneş ışığının nesneyi dışarı doğru ittiğine ve onu Güneş'ten nazikçe uzaklaştırdığına dair kabaca bir fikrim var. Ancak bu güneş ışığının gerçek etkilerini tam olarak tahmin etmek zor. Çünkü nesneyi yalnızca itmekle kalmaz; bazıları yanlara da sıçrar."
Starlink uydu ağının 6'ncı halkası 60 uydu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
YAŞAM
SpaceX roketinin Ay'a çarpması bekleniyor: Astronomlar uyardı
26 Ocak, 15:01
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