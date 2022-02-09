https://tr.sputniknews.com/20220209/en-ust-duzey-galaxy-s-serisi-deneyimini-sunan-samsung-galaxy-s22-ultra-tanitildi--1053673556.html

En üst düzey Galaxy S serisi deneyimini sunan Samsung Galaxy S22 Ultra tanıtıldı

En üst düzey Galaxy S serisi deneyimini sunan Samsung Galaxy S22 Ultra tanıtıldı

Samsung, Galaxy Note serisinin gücü ve Galaxy S serisinin profesyonel seviye kamera özelliklerini bir araya getiren, tek şarjla 2 güne kadar süren pil ömrüne... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T20:37+0300

2022-02-09T20:37+0300

2022-02-09T20:37+0300

ekonomi

samsung

samsung galaxy

telefon

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Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung Galaxy S22 Ultra, premium akıllı telefon kategorisinde bugüne kadar geliştirilen en güçlü cihaz özelliğine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Yeni Galaxy S22 Ultra ile ilk kez bir Galaxy S serisi cihazda yer alan S Pen şimdiye kadar kullanıma sunulan en etkin S Pen olma özelliğini taşıyor.Açıklamaya göre kullanıcılar, Galaxy S22 Ultra ile her türlü ışıklandırma ortamında en iyi görüntüleri anında ve paylaşıma hazır şekilde yakalayabilecekler.Galaxy S22 Ultra, görüntüyü 100 kat daha yakınlaştıran yakınlaştırma özellikleriyle Samsung'un yalnızca en güçlü değil aynı zamanda en akıllı kamerasına da sahip olmasıyla dikkati çekiyor.Galaxy S22 serisinde parola, biyometrik bilgiler veya Blockchain anahtarları gibi kullanıcıların hassas verileri, telefonun ana işletim sisteminden tamamen izole eden güvenli bir işlemci ve bellek içeren Samsung'un güçlü Knox Vault güvenlik platformuyla korunuyor.Diğer yandan, Galaxy S22 serisinin tamamı ilerleyen dönemde çıkacak dört yeni Android işletim sistemi güncellemesini destekleyecek. Böylece milyonlarca Galaxy kullanıcısı en yeni güvenlik, üretkenlik ve diğer heyecan verici yeni özelliklerden daha uzun süre yararlanabilecek. Ayrıca, tüm Samsung akıllı telefonlar 3 yıl Android ve 1 yıl güvenlik güncellemesi olmak üzere toplam 4 yıl güncelleme desteği almaya devam ediyor.

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