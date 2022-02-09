https://tr.sputniknews.com/20220209/enerji-bakani-dun-gece-itibariyla-ispartanin-kalan-7-koyune-de-elektrik-verildi-1053647748.html
Enerji Bakanı'ndan elektrik faturası düzenlemesiyle ilgili açıklama: Ekibimiz çalışıyor
Enerji Bakanı'ndan elektrik faturası düzenlemesiyle ilgili açıklama: Ekibimiz çalışıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T12:21+0300
2022-02-09T12:21+0300
2022-02-09T12:52+0300
türkiye
fatih dönmez
isparta
enerji
elektrik
fatura
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün geceden itibarıyla Isparta'nın 7 köyüne de elektirik verildiğini ve böyleyece elektriğin ulaşmadığı yerleşim yeri kalmadığını açıkladı.Bakan Dönmez, bazı noktalarda çalışmaların devam ettiğini de söyledi.Dönmez elektrik faturalarındaki düzenlemeye ilişkin olarak da "Net bir şey ortaya çıkmadı, olunca açıklayacağız. Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz, STK'lardan, küçük işletmelerden talepler var. Ekibimiz çalışıyor, bitince de kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.Fatih Dönmez, sosyal medyada çıkan bazı haberlere tepki göstererek, "Ucuz siyaset yaptılar. Biz gerçekleri paylaştık. Doğruları çarpıtmadık. Ama bir kesim doğruları çarpıtma davranışlarını bu olayda da gösterdi. Rize'de, Kastamonu'da, Elazığ'da nasıl devletimiz vatandaşımız ile omuz omuza çalıştı ise burada da devletimiz ilk andan itibaren omuz omuza çalıştı." açıklamasında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220207/elektrik-muhendisleri-odasindan-ozellestirme-uyarisi-butun-ulkenin-akibeti-isparta-gibi-olur-1053562324.html
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Enerji Bakanı'ndan elektrik faturası düzenlemesiyle ilgili açıklama: Ekibimiz çalışıyor
12:21 09.02.2022 (güncellendi: 12:52 09.02.2022) Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu. Bakan Dönmez, elektrik faturalarıyla ilgili çalışmalarının da olduğunu belirterek, "Ekibimiz çalışıyor, bitince de kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün geceden itibarıyla Isparta'nın 7 köyüne de elektirik verildiğini ve böyleyece elektriğin ulaşmadığı yerleşim yeri kalmadığını açıkladı.
Bakan Dönmez, bazı noktalarda çalışmaların devam ettiğini de söyledi.
Dönmez elektrik faturalarındaki düzenlemeye ilişkin olarak da "Net bir şey ortaya çıkmadı, olunca açıklayacağız. Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz, STK'lardan, küçük işletmelerden talepler var. Ekibimiz çalışıyor, bitince de kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
Fatih Dönmez, sosyal medyada çıkan bazı haberlere tepki göstererek, "Ucuz siyaset yaptılar. Biz gerçekleri paylaştık. Doğruları çarpıtmadık. Ama bir kesim doğruları çarpıtma davranışlarını bu olayda da gösterdi. Rize'de, Kastamonu'da, Elazığ'da nasıl devletimiz vatandaşımız ile omuz omuza çalıştı ise burada da devletimiz ilk andan itibaren omuz omuza çalıştı." açıklamasında bulunmuştu.