https://tr.sputniknews.com/20220209/ermenistanin-antalyadaki-foruma-katilimi-turkiye-ile-24-subatta-yapilacak-muzakerelere-bagli-1053671315.html

'Ermenistan'ın Antalya'daki foruma katılımı, Türkiye ile 24 Şubat'ta yapılacak müzakerelere bağlı’

'Ermenistan'ın Antalya'daki foruma katılımı, Türkiye ile 24 Şubat'ta yapılacak müzakerelere bağlı’

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılıp katılmayacağının büyük ölçüde Erivan ve Ankara'nın özel temsilcileri arasında 24... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T19:21+0300

2022-02-09T19:21+0300

2022-02-09T19:22+0300

dünya

türkiye-ermenistan ilişkileri

viyana

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/11/1043594834_0:17:567:336_1920x0_80_0_0_a647b0718108d1df54cd80d287ab510b.jpg

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, parlamentoda yaptığı konuşma sırasında Antalya’da düzenlenecek olan diplomasi forumuna katılıp katılmayacağının büyük ölçüde Erivan ve Ankara'nın özel temsilcileri arasında 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak müzakerelerin sonucuna bağlı olduğunu söyledi.Mirzoyan, “Bana ve (Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesinden sorumlu özel temsilcisi) Sayın Ruben Rubinyan’a, Antalya'daki diplomasi forumuna katılma daveti gönderildi. Aslında söylediğimiz gibi, bu yönde alınmış bir karar yok. Ve karar büyük ölçüde Viyana'daki toplantının sonucuna bağlı olacak” diye konuştu.Özel Temsilciler Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ve Büyükelçi Serdar Kılıç’ın 24 Şubat'ta Viyana'da bir araya gelerek diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların açılması ile ilgili konuları görüşmesinin beklendiğine dikkat çeken Mirzoyan, şöyle devam etti:Ermenistan tarafının Antalya’daki diplomasi forumuna katılıp katılmama konusunda henüz karar vermediğini dile getiren Mirzoyan, kararın büyük ölçüde Viyana’daki görüşmenin sonuçlarına da bağlı olacağını sözlerine ekledi.Türkiye’nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan’ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere 14 Ocak’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmişti.Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Karabağ’a Ermenistan askerlerinin girmesini takiben Türkiye, 1993’te Ermenistan ile tüm sınırlarını kapatmıştı. O dönemden sonra iki ülke arasında normalleşmeye dönük bazı girişimler ortaya konulmuş olsa da bunlar sonuç vermemişti.

viyana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye-ermenistan ilişkileri, viyana, türkiye