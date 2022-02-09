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'Ermenistan'ın Antalya'daki foruma katılımı, Türkiye ile 24 Şubat'ta yapılacak müzakerelere bağlı’
'Ermenistan'ın Antalya'daki foruma katılımı, Türkiye ile 24 Şubat'ta yapılacak müzakerelere bağlı’
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılıp katılmayacağının büyük ölçüde Erivan ve Ankara'nın özel temsilcileri arasında 24... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T19:21+0300
2022-02-09T19:22+0300
dünya
türkiye-ermenistan ilişkileri
viyana
türkiye
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, parlamentoda yaptığı konuşma sırasında Antalya’da düzenlenecek olan diplomasi forumuna katılıp katılmayacağının büyük ölçüde Erivan ve Ankara'nın özel temsilcileri arasında 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak müzakerelerin sonucuna bağlı olduğunu söyledi.Mirzoyan, “Bana ve (Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesinden sorumlu özel temsilcisi) Sayın Ruben Rubinyan’a, Antalya'daki diplomasi forumuna katılma daveti gönderildi. Aslında söylediğimiz gibi, bu yönde alınmış bir karar yok. Ve karar büyük ölçüde Viyana'daki toplantının sonucuna bağlı olacak” diye konuştu.Özel Temsilciler Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ve Büyükelçi Serdar Kılıç’ın 24 Şubat'ta Viyana'da bir araya gelerek diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların açılması ile ilgili konuları görüşmesinin beklendiğine dikkat çeken Mirzoyan, şöyle devam etti:Ermenistan tarafının Antalya’daki diplomasi forumuna katılıp katılmama konusunda henüz karar vermediğini dile getiren Mirzoyan, kararın büyük ölçüde Viyana’daki görüşmenin sonuçlarına da bağlı olacağını sözlerine ekledi.Türkiye’nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan’ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere 14 Ocak’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmişti.Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Karabağ’a Ermenistan askerlerinin girmesini takiben Türkiye, 1993’te Ermenistan ile tüm sınırlarını kapatmıştı. O dönemden sonra iki ülke arasında normalleşmeye dönük bazı girişimler ortaya konulmuş olsa da bunlar sonuç vermemişti.
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türkiye-ermenistan ilişkileri, viyana, türkiye

'Ermenistan'ın Antalya'daki foruma katılımı, Türkiye ile 24 Şubat'ta yapılacak müzakerelere bağlı’

19:21 09.02.2022 (güncellendi: 19:22 09.02.2022)
© SputnikArarat Mirzoyan
Ararat Mirzoyan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© Sputnik
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılıp katılmayacağının büyük ölçüde Erivan ve Ankara'nın özel temsilcileri arasında 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak müzakerelerin sonucuna bağlı olduğunu belirtti.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, parlamentoda yaptığı konuşma sırasında Antalya’da düzenlenecek olan diplomasi forumuna katılıp katılmayacağının büyük ölçüde Erivan ve Ankara'nın özel temsilcileri arasında 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak müzakerelerin sonucuna bağlı olduğunu söyledi.
Mirzoyan, “Bana ve (Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesinden sorumlu özel temsilcisi) Sayın Ruben Rubinyan’a, Antalya'daki diplomasi forumuna katılma daveti gönderildi. Aslında söylediğimiz gibi, bu yönde alınmış bir karar yok. Ve karar büyük ölçüde Viyana'daki toplantının sonucuna bağlı olacak” diye konuştu.
Özel Temsilciler Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ve Büyükelçi Serdar Kılıç’ın 24 Şubat'ta Viyana'da bir araya gelerek diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların açılması ile ilgili konuları görüşmesinin beklendiğine dikkat çeken Mirzoyan, şöyle devam etti:
“Bu kez iki özel temsilci arasında sınırların açılmasına ve diplomatik ilişkilerin kurulmasına yönelik önemli görüşmelerin başlayacağını umuyoruz. Bu konuda Ankara'dan gelen sinyal ve mesajların, beklentilerimiz gibi genelde olumlu olduğunu tekrarlamak isterim.”
Ermenistan tarafının Antalya’daki diplomasi forumuna katılıp katılmama konusunda henüz karar vermediğini dile getiren Mirzoyan, kararın büyük ölçüde Viyana’daki görüşmenin sonuçlarına da bağlı olacağını sözlerine ekledi.
Türkiye’nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan’ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere 14 Ocak’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmişti.
Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Karabağ’a Ermenistan askerlerinin girmesini takiben Türkiye, 1993’te Ermenistan ile tüm sınırlarını kapatmıştı. O dönemden sonra iki ülke arasında normalleşmeye dönük bazı girişimler ortaya konulmuş olsa da bunlar sonuç vermemişti.
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