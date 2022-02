https://tr.sputniknews.com/20220209/ermitaj-muzesinin-kedileri-masa-oyununda-1053665992.html

Ermitaj Müzesi'nin kedileri masa oyununda

Ermitaj Müzesi'nin kedileri masa oyununda

Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Ermitaj Müzesi’nin kedilerinin, ABD’de yapılan ‘Cultures of the world’ (Dünyanın kültürleri) masa oyunundaki bir kartta yer... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T17:00+0300

2022-02-09T17:00+0300

2022-02-09T17:09+0300

ermitaj kedileri

yaşam

rusya

oyun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053665938_0:0:1226:690_1920x0_80_0_0_5540fb4f3fbd0a8ea74755de0f211675.jpg

Müzenin Vkontakte hesabından yapılan açıklamada, “Ermitaj kedileri hakkında filmler yapıldı, gazetelerde haberler çıktı, kitaplar yazıldı. Ancak kısa süre önce tüylü çalışanlarımızın masa oyununa girdiğini de öğrendik. ABD yapımı ‘Cultures of the world’ oyununda her bir ülke hakkında özel bir kart var. Bu kartlarda söz konusu ülkenin coğrafyası, tarihi ve kültürü hakkında bilgiler yer alıyor” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre, oyun kartlarından birinde şu ifadeler yer alıyor: Bununla birlikte açıklamada müzedeki kedi sayısının artık çok daha az olduğu, kedilerden bazılarının kendilerini seven aileleriyle birlikte yaşadığı da aktarıldı.Ermitaj kedilerinin geçmişi Çar Büyük Petro’nun, Kışlık Saray’a Hollanda’dan getirilen bir kediyi yerleştirmesiyle başlıyor. Daha sonra Büyük Petro’nun kızı, Çariçe Yelizaveta’nın 1975 yılında imzaladığı kararname ile de Kazan’dan Kışlık Saray’a çok sayıda kedi getirildi.Çariçe İkinci Katerina da, 1964’te Ermitaj’ı kurmasının ardından kedilere ‘muhafız’ unvanını verdi. Kediler, müzedeki eserleri farelerden koruyor.

https://tr.sputniknews.com/20201203/fransada-bir-kisi-mirasinin-bir-kismini-ermitaj-muzesi-kedilerine-birakti-1043339661.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ermitaj kedileri, rusya, oyun