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Ermitaj Müzesi'nin kedileri masa oyununda
Ermitaj Müzesi'nin kedileri masa oyununda
Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Ermitaj Müzesi’nin kedilerinin, ABD’de yapılan ‘Cultures of the world’ (Dünyanın kültürleri) masa oyunundaki bir kartta yer... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T17:00+0300
2022-02-09T17:09+0300
ermitaj kedileri
yaşam
rusya
oyun
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Müzenin Vkontakte hesabından yapılan açıklamada, “Ermitaj kedileri hakkında filmler yapıldı, gazetelerde haberler çıktı, kitaplar yazıldı. Ancak kısa süre önce tüylü çalışanlarımızın masa oyununa girdiğini de öğrendik. ABD yapımı ‘Cultures of the world’ oyununda her bir ülke hakkında özel bir kart var. Bu kartlarda söz konusu ülkenin coğrafyası, tarihi ve kültürü hakkında bilgiler yer alıyor” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre, oyun kartlarından birinde şu ifadeler yer alıyor: Bununla birlikte açıklamada müzedeki kedi sayısının artık çok daha az olduğu, kedilerden bazılarının kendilerini seven aileleriyle birlikte yaşadığı da aktarıldı.Ermitaj kedilerinin geçmişi Çar Büyük Petro’nun, Kışlık Saray’a Hollanda’dan getirilen bir kediyi yerleştirmesiyle başlıyor. Daha sonra Büyük Petro’nun kızı, Çariçe Yelizaveta’nın 1975 yılında imzaladığı kararname ile de Kazan’dan Kışlık Saray’a çok sayıda kedi getirildi.Çariçe İkinci Katerina da, 1964’te Ermitaj’ı kurmasının ardından kedilere ‘muhafız’ unvanını verdi. Kediler, müzedeki eserleri farelerden koruyor.
https://tr.sputniknews.com/20201203/fransada-bir-kisi-mirasinin-bir-kismini-ermitaj-muzesi-kedilerine-birakti-1043339661.html
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ermitaj kedileri, rusya, oyun

Ermitaj Müzesi'nin kedileri masa oyununda

17:00 09.02.2022 (güncellendi: 17:09 09.02.2022)
© SputnikErmitaj Müzesi'nin kedileri
Ermitaj Müzesi'nin kedileri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© Sputnik
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Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Ermitaj Müzesi’nin kedilerinin, ABD’de yapılan ‘Cultures of the world’ (Dünyanın kültürleri) masa oyunundaki bir kartta yer aldığı belirtildi.
Müzenin Vkontakte hesabından yapılan açıklamada,Ermitaj kedileri hakkında filmler yapıldı, gazetelerde haberler çıktı, kitaplar yazıldı. Ancak kısa süre önce tüylü çalışanlarımızın masa oyununa girdiğini de öğrendik. ABD yapımı ‘Cultures of the world’ oyununda her bir ülke hakkında özel bir kart var. Bu kartlarda söz konusu ülkenin coğrafyası, tarihi ve kültürü hakkında bilgiler yer alıyor” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre, oyun kartlarından birinde şu ifadeler yer alıyor:
“Ermitaj’da 74 kedi çalışıyor, bu kediler eşsiz sanat eserlerini farelerden koruyor. Müzenin bodrum katında yaşıyorlar, kendi müdürleri ve veterinerleri var.”
Bununla birlikte açıklamada müzedeki kedi sayısının artık çok daha az olduğu, kedilerden bazılarının kendilerini seven aileleriyle birlikte yaşadığı da aktarıldı.
Ermitaj kedilerinin geçmişi Çar Büyük Petro’nun, Kışlık Saray’a Hollanda’dan getirilen bir kediyi yerleştirmesiyle başlıyor. Daha sonra Büyük Petro’nun kızı, Çariçe Yelizaveta’nın 1975 yılında imzaladığı kararname ile de Kazan’dan Kışlık Saray’a çok sayıda kedi getirildi.
Çariçe İkinci Katerina da, 1964’te Ermitaj’ı kurmasının ardından kedilere ‘muhafız’ unvanını verdi. Kediler, müzedeki eserleri farelerden koruyor.
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