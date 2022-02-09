https://tr.sputniknews.com/20220209/erzurumda-taksici-hacizli-aracini-baglamak-isteyen-trafik-polisini-surukledi-1053644840.html

Erzurum'da taksici, hacizli aracını bağlamak isteyen trafik polisini sürükledi

Erzurum'da taksici, hacizli aracını bağlamak isteyen trafik polisini sürükledi

Erzurum'da hacizli aracıyla polise yakalanan şahıs aracından indirildikten sonra hakkında işlem yapılması için istenilen evrakları araçtan getirme bahanesiyle... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T11:24+0300

2022-02-09T11:24+0300

2022-02-09T11:44+0300

türkiye

polis

erzurum

araç

taksici

haciz

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Erzurum'da taksici, hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 metre sürükledi.Kaçan şahsı yakalamak isteyen polis memuru aracın emniyet kemerine tutunup şahsı durdurmak istedi. Polisi araç camında sürükleyen şahıs trafiği tehlikeye sokarak olay yerinden uzaklaştı.Olay Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesinde Polis Evi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aracında hacizli - yakalamalı araması olan bir kişi polis memurunu yaralayarak kaçtı.Polis ekipleri ismi henüz belirlenemeyen bir kişiyi aracı ile birlikte yakaladı. Yaşanan arbede de araç anahtarı alınan vatandaş polis memuru işlem yapmak için evrakları istediği sırada araca binip aracın anahtarsız çalıştırma özelliğini kullanarak kaçtı. O sırada emniyet kemerinden tutarak şahsı durdurmak isteyen polis memuru ise sürüklenerek yaralandı.Araç polis ekiplerince kısa sürede bulunurken şahıs ise bir süre sonra kendi isteğiyle teslim oldu. Polis memuru olayda hafif şekilde yaralandı.

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polis, erzurum, araç, taksici, haciz