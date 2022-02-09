Eşini ve kızını bıçaklayan adamı ağır yaralamıştı: İtiraz üzerine tahliye edildi

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi`nde gerçekleşten olayda, Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62) ile eşi Shannaz N. (47) ve kızı Nasımgul A. (32) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Abdulkadir A. Üzerinde taşıdığı bıçakla eşini ve kızını yaraladı. Yoldan geçerken olayı gören Tolga Daşkıran (19) ise kavgayı ayırmak için ailenin yanına gitti.Çıkan arbedede Daşkıran, bıçakla Abdulkadir A.`yı yaraladı. Arkadaşı Tolga Daşkıran`a yardım etmek için olaya müdahale eden Hüseyin Şahin ise arbedede bıçakla ayağından yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Shannaz N. ve Abdulkadir A. ile kızları Nasımgul A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi`ne kaldırıldı.Kavgada Abdulkadir A. ve bıçakladığı eşi Shanaz N.`nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Eskişehir'de sokakta kavga ettiği eşini ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu şüpheliyi, kavgayı ayırmaya çalışırken arbede esnasında bıçakla ağır yaralayan ve ardından tutuklanan Tolga Daşkıran, yapılan itiraz sonrasında serbest bırakıldı.
Emek Mahallesi Ertaş Caddesi`nde gerçekleşten olayda, Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62) ile eşi Shannaz N. (47) ve kızı Nasımgul A. (32) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Abdulkadir A. Üzerinde taşıdığı bıçakla eşini ve kızını yaraladı. Yoldan geçerken olayı gören Tolga Daşkıran (19) ise kavgayı ayırmak için ailenin yanına gitti.
Çıkan arbedede Daşkıran, bıçakla Abdulkadir A.`yı yaraladı. Arkadaşı Tolga Daşkıran`a yardım etmek için olaya müdahale eden Hüseyin Şahin ise arbedede bıçakla ayağından yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Shannaz N. ve Abdulkadir A. ile kızları Nasımgul A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi`ne kaldırıldı.
Kavgada Abdulkadir A. ve bıçakladığı eşi Shanaz N.`nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.