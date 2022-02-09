https://tr.sputniknews.com/20220209/esini-ve-kizini-bicaklayan-adami-agir-yaralamisti-itiraz-uzerine-tahliye-edildi-1053647056.html

Eşini ve kızını bıçaklayan adamı ağır yaralamıştı: İtiraz üzerine tahliye edildi

Eşini ve kızını bıçaklayan adamı ağır yaralamıştı: İtiraz üzerine tahliye edildi

Eskişehir'de sokakta kavga ettiği eşini ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu şüpheliyi, kavgayı ayırmaya çalışırken arbede esnasında bıçakla ağır yaralayan... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T12:02+0300

2022-02-09T12:02+0300

2022-02-09T12:02+0300

türkiye

kadir şeker

eskişehir

afgan

çocuk

karar

tahliye

şiddet

kadına şiddet

engel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053646994_0:0:560:315_1920x0_80_0_0_bd3d48527b4247b462bbedbd56c64aee.jpg

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi`nde gerçekleşten olayda, Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62) ile eşi Shannaz N. (47) ve kızı Nasımgul A. (32) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Abdulkadir A. Üzerinde taşıdığı bıçakla eşini ve kızını yaraladı. Yoldan geçerken olayı gören Tolga Daşkıran (19) ise kavgayı ayırmak için ailenin yanına gitti.Çıkan arbedede Daşkıran, bıçakla Abdulkadir A.`yı yaraladı. Arkadaşı Tolga Daşkıran`a yardım etmek için olaya müdahale eden Hüseyin Şahin ise arbedede bıçakla ayağından yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Shannaz N. ve Abdulkadir A. ile kızları Nasımgul A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi`ne kaldırıldı.Kavgada Abdulkadir A. ve bıçakladığı eşi Shanaz N.`nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220208/sokak-ortasinda-esini-ve-kizini-bicaklayan-afganistan-uyruklu-adami-yaraladi-tutuklandi-1053613942.html

türkiye

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadir şeker, eskişehir, afgan, çocuk, karar, tahliye, şiddet, kadına şiddet, engel