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https://tr.sputniknews.com/20220209/esiyle-sorun-yasayan-izleyiciye-tavsiye-ihlas-suresi-okunmus-baklava-yedirin-1053658652.html
Eşiyle sorun yaşayan izleyiciye tavsiye: 'İhlas Suresi okunmuş baklava yedirin'
Eşiyle sorun yaşayan izleyiciye tavsiye: 'İhlas Suresi okunmuş baklava yedirin'
‘Hayatta Her Şey Var’ programında canlı yayına bağlanan bir seyirci, eşiyle ilgili problemler yaşadığını söyledi. Bunun üzerine program konuğu enerji ve isim... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
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baklava
yaşam
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tavsiye
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ‘Hayatta Her Şey Var’ programında program konuğu ile canlı yayına telefonla bağlanan seyirci arasında geçen bir diyalog sosyal medyada gündem oldu.Suzan isimli bir seyirci canlı yayına telefonla bağlanarak eşi ile yaşadığı problemleri anlattı. Bunun üzerine enerji ve isim analisti Önder Özcan isimli program konuğu, seyircinin eşinde erken yaşta sarışın kadın takıntısı oluştuğunu söyledi.'Düzenli bir şekilde...'Suzan Hanım’a tavsiyede bulunan Özcan, “Eşinizin erken yaşlarda sarışın kadın takıntısı olmuş. Bunu takıntı haline getirdiği için kendisini bazı durumlarda geriye doğru çekiyor. Siz bunu aşmak için eşinize düzenli bir şekilde baklava yedireceksiniz. Ama baklavaya İhlas Suresi'ni okuyacaksınız” ifadelerini kullandı.
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baklava, eş, sure, tavsiye

Eşiyle sorun yaşayan izleyiciye tavsiye: 'İhlas Suresi okunmuş baklava yedirin'

15:01 09.02.2022 (güncellendi: 15:07 09.02.2022)
© Beyaz TVEnerji ve isim analisti Önder Özcan
Enerji ve isim analisti Önder Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© Beyaz TV
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‘Hayatta Her Şey Var’ programında canlı yayına bağlanan bir seyirci, eşiyle ilgili problemler yaşadığını söyledi. Bunun üzerine program konuğu enerji ve isim analisti Önder Özcan’ın seyirciye tavsiye olarak “Eşinize İhlas suresi okunmuş baklava yedirin” demesi sosyal medyada gündem oldu.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ‘Hayatta Her Şey Var’ programında program konuğu ile canlı yayına telefonla bağlanan seyirci arasında geçen bir diyalog sosyal medyada gündem oldu.
Suzan isimli bir seyirci canlı yayına telefonla bağlanarak eşi ile yaşadığı problemleri anlattı. Bunun üzerine enerji ve isim analisti Önder Özcan isimli program konuğu, seyircinin eşinde erken yaşta sarışın kadın takıntısı oluştuğunu söyledi.

'Düzenli bir şekilde...'

Suzan Hanım’a tavsiyede bulunan Özcan, “Eşinizin erken yaşlarda sarışın kadın takıntısı olmuş. Bunu takıntı haline getirdiği için kendisini bazı durumlarda geriye doğru çekiyor. Siz bunu aşmak için eşinize düzenli bir şekilde baklava yedireceksiniz. Ama baklavaya İhlas Suresi'ni okuyacaksınız” ifadelerini kullandı.
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