https://tr.sputniknews.com/20220209/estonya-ukrayna-ordusuna-mobil-sahra-hastanesi-tedarik-etti-1053633431.html

Estonya, Ukrayna ordusuna mobil sahra hastanesi tedarik etti

Estonya, Ukrayna ordusuna mobil sahra hastanesi tedarik etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Estonya'nın Ukrayna ordusuna mobil sahra hastanesi gönderdiğini açıkladı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T00:34+0300

2022-02-09T00:34+0300

2022-02-09T00:36+0300

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Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceği iddiasıyla Kiev'e yapılan askeri yardım sevkiyatı sürüyor.Facebook hesabından açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Estonya'dan Role-2 tipi mobil sahra hastanesi aldıklarını belirtti.Malyar, "Almanya ve Estonya'nın yaralılarımızın tedavisinde ve askeri tıp alanında bize sağladığı yardımları çok değerli buluyoruz. Bununla birlikte yaralıların daha az olmasını istiyoruz ve bu nedenle bu yardımla birlikte NATO Destek ve Sevkiyat Ajansı'ndan silah alımının kilidinin Ukrayna için açılacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.Malyar, Estonya'dan mobil sahra hastanesini alırken Almanya'nın yardımının da etkili olduğunun altını çizdi.Daha önce Almanya hükümeti, Ukrayna'da mobil sahra hastanesi inşa edilmesi için 5.3 milyon euro tutarında yardım aktarmıştı.Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.

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