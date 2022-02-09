Evde enerji tasarrufu nasıl sağlanır?
© AAEvde enerji tasarrufu nasıl sağlanır?
© AA
Elektriğe gelen zamların ardından evde enerji tasarrufu yapmanın yolları aranmaya başlandı. Elektrikli cihazların israf edilmeden kullanımına yöntemler ise cihazlar kullanılmadığında fişten çekmek, çamaşır makinesine önerilen ölçüden fazla çamaşır koymamak ve beyaz eşya seçiminde enerji verimliliğine dikkat etmek.
Yıl başından itibaren elektriğe gelen zamlar sonrasında evlerde de enerji tasarrufu sağlamanın yolları aranıyor. Evde uygulanacak çeşitli yöntemlerle tasarruf sağlamak mümkün.
Buzdolabında enerji tasarrufu nasıl sağlanır?
Buzdolabının kapağını tam kapatın. Kapak açık kaldığı zaman cihazlar, ürünleri soğuk tutabilmek için daha çok çalışır.
Buzdolabına ve derin dondurucuya sıcak yiyecek koymayın.
Buzdolabını kılavuzunda belirtilen seviyeden fazla doldurmayın.
Fırınlarda elektrik tasarrufu nasıl sağlanır?
Fırın içerisindeki ürün pişmeden fırının kapağını açmayın. Çünkü kapak açıldığı zaman fırının iç sıcaklığı düşer ve fırın, belirtilen sıcaklığa gelmek için normalden daha fazla elektrik tüketir.
Fırın içerisindeki yiyecek pişme aşamasına yaklaşıldığı zaman fırının fişini çekin.
Fırınların çok büyük kısmı prize takılırken az da olsa elektrik harcar. Bu nedenle çalışmadığı zaman fırınınızın fişini çekin.
Klimalarda elektrik tasarrufu nasıl yapılır?
Klimaları sık sık açıp kapatmak daha fazla enerji harcayacağından, cihazın sürekli olarak belirlenen sıcaklıkta çalışması sağlanmalıdır.
Türkiye’de klimaların, 21°C’nin altında ya da 23°C çalıştırılması öngörülür. Klimalar bu aralığın altında ya da üstünde çalıştırıldıkları zaman normalden daha fazla elektrik tüketirler.
Klimaların bakımlarını düzenli olarak yaptırılmalıdır. Yıllık bakımları yapılmayan klimalar yüksek miktarda enerji harcar ve bu da elektrik faturanızı olumsuz etkiler.
Küçük ev aletlerinde enerji tasarrufu yolları neler?
Süpürgenin torbasını ve filtresini düzenli olarak temizleyin ya da değiştirin.
Kettle, çay makinesi ve kahve makinesi gibi cihazlara ihtiyacınızdan fazla su koymayın.
Ütü ve televizyon gibi çalışmasa bile fişleri prizdeyken elektrik harcayan cihazların fişlerini, kullanmadığınız zamanlarda çekmeyi unutmayın.
Çamaşır makinesinde elektrik tasarrufu nasıl sağlanır?
Çamaşır ve kurutma makinelerinde mümkün olduğunca 'ekonomik' ayarı kullanın.
Çamaşır makinesinin alabileceği yük miktarını geçmeyin. Aksi takdirde makine hem daha zor çalışır ve istenen şekilde kurutma ya da temizlemeyi yapamaz hem de daha çok enerji tüketir.
Bulaşık makinesinde nasıl tasarruf sağlanır?
Çatal, bardak ya da tabakları makinenize kullanım kılavuzunda gösterilen şekilde yerleştirin.
Kullanmadığınız zaman makinenin fişini prizden çekin.
Aydınlatmada enerji tasarrufu nasıl yapılır?
Aydınlatmada tasarruf yapmak için en iyi yöntem, mümkün olduğu kadar güneş ışığından yararlanmaktır. Bunu sağlamak için gündüzleri perdeleri açık tutmayı unutmayın.
Duvar rengi tercihinde açık renk ve tonları tercih edin.
Enerji verimliliği yüksek olan ve LED gibi özel teknolojilere sahip ampulleri tercih edin.
Televizyon kullanımımda enerji tasarrufu nasıl sağlanır?
Kumandadan kapatmak yerine, televizyon fişini kullanmadığınızda prizden çekin. Televizyon kumandadan kapatıldığı zaman düşük de olsa enerji kullanımına devam etmekte.
Elektronik cihaz nasıl seçilmeli?
Elektronik cihazlarda enerji verimliliği harfler ve '+' işaretleriyle belirtilir. G harfinden başlayan enerji sınıflarının verimliliği, A harfine yaklaştıkça artar.
A enerji sınıfı ise kendi içinde '+' işaretleriyle ayrılır. A’nın yanında ne kadar çok + varsa (A+, A++ gibi) o cihazın enerji verimliliği o kadar yüksektir.