Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220209/evde-enerji-tasarrufu-nasil-saglanir--1053650818.html
Evde enerji tasarrufu nasıl sağlanır?
Evde enerji tasarrufu nasıl sağlanır?
Elektriğe gelen zamların ardından evde enerji tasarrufu yapmanın yolları aranmaya başlandı. Elektrikli cihazların israf edilmeden kullanımına yöntemler ise... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T14:32+0300
2022-02-09T14:32+0300
ekonomi
elektrik
fatura
zam
tasarruf
doğalgaz
buzdolabı
çamaşır makinesi
bulaşık makinesi
ısıtıcı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053649342_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f5c62f61397047fcf71eeb05bdd2a727.jpg
Yıl başından itibaren elektriğe gelen zamlar sonrasında evlerde de enerji tasarrufu sağlamanın yolları aranıyor. Evde uygulanacak çeşitli yöntemlerle tasarruf sağlamak mümkün.Buzdolabında enerji tasarrufu nasıl sağlanır?Fırınlarda elektrik tasarrufu nasıl sağlanır?Klimalarda elektrik tasarrufu nasıl yapılır?Küçük ev aletlerinde enerji tasarrufu yolları neler?Çamaşır makinesinde elektrik tasarrufu nasıl sağlanır?Bulaşık makinesinde nasıl tasarruf sağlanır?Aydınlatmada enerji tasarrufu nasıl yapılır?Televizyon kullanımımda enerji tasarrufu nasıl sağlanır?Elektronik cihaz nasıl seçilmeli?Elektronik cihazlarda enerji verimliliği harfler ve '+' işaretleriyle belirtilir. G harfinden başlayan enerji sınıflarının verimliliği, A harfine yaklaştıkça artar. A enerji sınıfı ise kendi içinde '+' işaretleriyle ayrılır. A’nın yanında ne kadar çok + varsa (A+, A++ gibi) o cihazın enerji verimliliği o kadar yüksektir.
https://tr.sputniknews.com/20220208/ak-partili-ayvali-paylasilan-faturalarin-bazilari-yalan-bizde-kettle-hep-acik-242-lira-geldi-1053614447.html
https://tr.sputniknews.com/20220208/murat-boz-zamlar-nefes-aldirmaz-oldu-1053602743.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053649342_209:0:857:486_1920x0_80_0_0_365cff0ef93987a12ce167139185d850.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elektrik, fatura, zam, tasarruf, doğalgaz, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ısıtıcı, kettle, elektrik kesintisi, elektrik faturası, enflasyon

Evde enerji tasarrufu nasıl sağlanır?

14:32 09.02.2022
© AAEvde enerji tasarrufu nasıl sağlanır?
Evde enerji tasarrufu nasıl sağlanır? - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
Abone ol
Elektriğe gelen zamların ardından evde enerji tasarrufu yapmanın yolları aranmaya başlandı. Elektrikli cihazların israf edilmeden kullanımına yöntemler ise cihazlar kullanılmadığında fişten çekmek, çamaşır makinesine önerilen ölçüden fazla çamaşır koymamak ve beyaz eşya seçiminde enerji verimliliğine dikkat etmek.
Yıl başından itibaren elektriğe gelen zamlar sonrasında evlerde de enerji tasarrufu sağlamanın yolları aranıyor. Evde uygulanacak çeşitli yöntemlerle tasarruf sağlamak mümkün.

Buzdolabında enerji tasarrufu nasıl sağlanır?

Buzdolabının kapağını tam kapatın. Kapak açık kaldığı zaman cihazlar, ürünleri soğuk tutabilmek için daha çok çalışır.
Buzdolabına ve derin dondurucuya sıcak yiyecek koymayın.
Buzdolabını kılavuzunda belirtilen seviyeden fazla doldurmayın.

Fırınlarda elektrik tasarrufu nasıl sağlanır?

Fırın içerisindeki ürün pişmeden fırının kapağını açmayın. Çünkü kapak açıldığı zaman fırının iç sıcaklığı düşer ve fırın, belirtilen sıcaklığa gelmek için normalden daha fazla elektrik tüketir.
Fırın içerisindeki yiyecek pişme aşamasına yaklaşıldığı zaman fırının fişini çekin.
Fırınların çok büyük kısmı prize takılırken az da olsa elektrik harcar. Bu nedenle çalışmadığı zaman fırınınızın fişini çekin.

Klimalarda elektrik tasarrufu nasıl yapılır?

Klimaları sık sık açıp kapatmak daha fazla enerji harcayacağından, cihazın sürekli olarak belirlenen sıcaklıkta çalışması sağlanmalıdır.
Türkiye’de klimaların, 21°C’nin altında ya da 23°C çalıştırılması öngörülür. Klimalar bu aralığın altında ya da üstünde çalıştırıldıkları zaman normalden daha fazla elektrik tüketirler.
Klimaların bakımlarını düzenli olarak yaptırılmalıdır. Yıllık bakımları yapılmayan klimalar yüksek miktarda enerji harcar ve bu da elektrik faturanızı olumsuz etkiler.

Küçük ev aletlerinde enerji tasarrufu yolları neler?

Süpürgenin torbasını ve filtresini düzenli olarak temizleyin ya da değiştirin.
Kettle, çay makinesi ve kahve makinesi gibi cihazlara ihtiyacınızdan fazla su koymayın.
Ütü ve televizyon gibi çalışmasa bile fişleri prizdeyken elektrik harcayan cihazların fişlerini, kullanmadığınız zamanlarda çekmeyi unutmayın.
Emre Cemil Ayvalı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
TÜRKİYE
AK Partili Ayvalı: Paylaşılan faturaların bazıları yalan; bizde kettle hep açık, 242 lira geldi
Dün, 16:23

Çamaşır makinesinde elektrik tasarrufu nasıl sağlanır?

Çamaşır ve kurutma makinelerinde mümkün olduğunca 'ekonomik' ayarı kullanın.
Çamaşır makinesinin alabileceği yük miktarını geçmeyin. Aksi takdirde makine hem daha zor çalışır ve istenen şekilde kurutma ya da temizlemeyi yapamaz hem de daha çok enerji tüketir.

Bulaşık makinesinde nasıl tasarruf sağlanır?

Çatal, bardak ya da tabakları makinenize kullanım kılavuzunda gösterilen şekilde yerleştirin.
Kullanmadığınız zaman makinenin fişini prizden çekin.

Aydınlatmada enerji tasarrufu nasıl yapılır?

Aydınlatmada tasarruf yapmak için en iyi yöntem, mümkün olduğu kadar güneş ışığından yararlanmaktır. Bunu sağlamak için gündüzleri perdeleri açık tutmayı unutmayın.
Duvar rengi tercihinde açık renk ve tonları tercih edin.
Enerji verimliliği yüksek olan ve LED gibi özel teknolojilere sahip ampulleri tercih edin.

Televizyon kullanımımda enerji tasarrufu nasıl sağlanır?

Kumandadan kapatmak yerine, televizyon fişini kullanmadığınızda prizden çekin. Televizyon kumandadan kapatıldığı zaman düşük de olsa enerji kullanımına devam etmekte.

Elektronik cihaz nasıl seçilmeli?

Elektronik cihazlarda enerji verimliliği harfler ve '+' işaretleriyle belirtilir. G harfinden başlayan enerji sınıflarının verimliliği, A harfine yaklaştıkça artar.
A enerji sınıfı ise kendi içinde '+' işaretleriyle ayrılır. A’nın yanında ne kadar çok + varsa (A+, A++ gibi) o cihazın enerji verimliliği o kadar yüksektir.
Murat Boz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
YAŞAM
Murat Boz: Zamlar nefes aldırmaz oldu
Dün, 13:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce