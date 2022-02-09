https://tr.sputniknews.com/20220209/evde-enerji-tasarrufu-nasil-saglanir--1053650818.html

Evde enerji tasarrufu nasıl sağlanır?

Evde enerji tasarrufu nasıl sağlanır?

Elektriğe gelen zamların ardından evde enerji tasarrufu yapmanın yolları aranmaya başlandı. Elektrikli cihazların israf edilmeden kullanımına yöntemler ise... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T14:32+0300

2022-02-09T14:32+0300

2022-02-09T14:32+0300

ekonomi

elektrik

fatura

zam

tasarruf

doğalgaz

buzdolabı

çamaşır makinesi

bulaşık makinesi

ısıtıcı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053649342_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f5c62f61397047fcf71eeb05bdd2a727.jpg

Yıl başından itibaren elektriğe gelen zamlar sonrasında evlerde de enerji tasarrufu sağlamanın yolları aranıyor. Evde uygulanacak çeşitli yöntemlerle tasarruf sağlamak mümkün.Buzdolabında enerji tasarrufu nasıl sağlanır?Fırınlarda elektrik tasarrufu nasıl sağlanır?Klimalarda elektrik tasarrufu nasıl yapılır?Küçük ev aletlerinde enerji tasarrufu yolları neler?Çamaşır makinesinde elektrik tasarrufu nasıl sağlanır?Bulaşık makinesinde nasıl tasarruf sağlanır?Aydınlatmada enerji tasarrufu nasıl yapılır?Televizyon kullanımımda enerji tasarrufu nasıl sağlanır?Elektronik cihaz nasıl seçilmeli?Elektronik cihazlarda enerji verimliliği harfler ve '+' işaretleriyle belirtilir. G harfinden başlayan enerji sınıflarının verimliliği, A harfine yaklaştıkça artar. A enerji sınıfı ise kendi içinde '+' işaretleriyle ayrılır. A’nın yanında ne kadar çok + varsa (A+, A++ gibi) o cihazın enerji verimliliği o kadar yüksektir.

https://tr.sputniknews.com/20220208/ak-partili-ayvali-paylasilan-faturalarin-bazilari-yalan-bizde-kettle-hep-acik-242-lira-geldi-1053614447.html

https://tr.sputniknews.com/20220208/murat-boz-zamlar-nefes-aldirmaz-oldu-1053602743.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elektrik, fatura, zam, tasarruf, doğalgaz, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ısıtıcı, kettle, elektrik kesintisi, elektrik faturası, enflasyon