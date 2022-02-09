'Evimde elektriği kestiler, güvenliğim tehlikede' diyen Giresunsporlu Sankhare'ye kulüpten yalanlama

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal mecralarda futbolcumuz Younousse Sankhare ile ilgili yer alan asılsız haber ve iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzü suçlayıcı ve küçük düşürücü bu art niyetli tutum ve davranışları tamamıyla reddediyoruz. Konu ile ilgili tüm hukuki süreçler başlatılmış olup kulübümüz tarafından detaylı bilgilendirme kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır."