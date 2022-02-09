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'Evimde elektriği kestiler, güvenliğim tehlikede' diyen Giresunsporlu Sankhare'ye kulüpten yalanlama
'Evimde elektriği kestiler, güvenliğim tehlikede' diyen Giresunsporlu Sankhare'ye kulüpten yalanlama
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da oynayan Sankhare, Fransa basınına "İnternetimi ve elektriğimi kestiler. Kulüp başkanı baskı yapıyor, can güvenliğim yok"... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T13:34+0300
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giresunspor
spor
elektrik
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Giresunspor'un Senegalli futbolcusu Younousse Sankhare, Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'equipe'e konuştu. 32 yaşındaki oyuncu, "Evimde elektrik yok. Arabada telefonumu şarj ediyorum. Güvenliğimden endişe ediyorum" dedi.NTV Spor'un haberine göre, mobbinge de uğradığını belirten Sankhare, "Sportif Direktör evi ve arabamı iade etmemi istedi" diyerek şunları söyledi:Fransa basınında ses getiren röportajın üzerine Giresunspor'dan yalanlama geldi:Tecrübeli oyuncu bu sezon Giresunspor'da 9 maçta forma giydi. En son Antalyaspor karşısında oynayan Sankhare, 13 maçtır kadroya alınmıyor.
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giresunspor, elektrik, iddia, tehdit

'Evimde elektriği kestiler, güvenliğim tehlikede' diyen Giresunsporlu Sankhare'ye kulüpten yalanlama

13:34 09.02.2022 (güncellendi: 13:46 09.02.2022)
© AAYounousse Sankhare
Younousse Sankhare - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
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Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da oynayan Sankhare, Fransa basınına "İnternetimi ve elektriğimi kestiler. Kulüp başkanı baskı yapıyor, can güvenliğim yok" dedi. Giresunspor iddiaları yalanladı.
Giresunspor'un Senegalli futbolcusu Younousse Sankhare, Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'equipe'e konuştu. 32 yaşındaki oyuncu, "Evimde elektrik yok. Arabada telefonumu şarj ediyorum. Güvenliğimden endişe ediyorum" dedi.
NTV Spor'un haberine göre, mobbinge de uğradığını belirten Sankhare, "Sportif Direktör evi ve arabamı iade etmemi istedi" diyerek şunları söyledi:
"Mümkün olan her türlü baskıyı yapıyorlar. Pazartesi günü başkan beni tehdit etti. Bana karşı düşmanlık var. Antrenman zamanı özellikle sabahları güvenlik olmuyor bazen. Şüpheli insanlar görüyorum. Çok temkinliyim. Korkuyorum açıkçası. Böyle bir şeyi yaşamadım. Güvenliğim için endişeliyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kaldığım yerde elektrik ve internetimi kestiler."
Fransa basınında ses getiren röportajın üzerine Giresunspor'dan yalanlama geldi:
"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal mecralarda futbolcumuz Younousse Sankhare ile ilgili yer alan asılsız haber ve iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzü suçlayıcı ve küçük düşürücü bu art niyetli tutum ve davranışları tamamıyla reddediyoruz. Konu ile ilgili tüm hukuki süreçler başlatılmış olup kulübümüz tarafından detaylı bilgilendirme kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır."
Tecrübeli oyuncu bu sezon Giresunspor'da 9 maçta forma giydi. En son Antalyaspor karşısında oynayan Sankhare, 13 maçtır kadroya alınmıyor.
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