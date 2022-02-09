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Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ertelendi
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ertelendi
THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında 11 Şubat Cuma günü yapılması gereken Fenerbahçe Beko-Bayern Münih müsabakası ertelendi. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T19:36+0300
2022-02-09T19:40+0300
fenerbahçe
fenerbahçe beko
spor
bayern münih
basketbol
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Fenerbahçe Beko, 11 Şubat Cuma günü oynanması planlanan Bayern Münih maçının, rakip takımda artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.Sarı-lacivertli erkek basketbol takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
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fenerbahçe, fenerbahçe beko, bayern münih, basketbol

Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ertelendi

19:36 09.02.2022 (güncellendi: 19:40 09.02.2022)
© AA / Şebnem CoşkunFenerbahçe Beko-Bayern Münih müsabakası
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih müsabakası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA / Şebnem Coşkun
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THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında 11 Şubat Cuma günü yapılması gereken Fenerbahçe Beko-Bayern Münih müsabakası ertelendi.
Fenerbahçe Beko, 11 Şubat Cuma günü oynanması planlanan Bayern Münih maçının, rakip takımda artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli erkek basketbol takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
11 Şubat Cuma günü oynanması gereken Bayern Münih maçımız, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde Kulübümüz tarafından yapılacaktır.
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