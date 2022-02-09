Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko, 11 Şubat Cuma günü oynanması planlanan Bayern Münih maçının, rakip takımda artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.Sarı-lacivertli erkek basketbol takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında 11 Şubat Cuma günü yapılması gereken Fenerbahçe Beko-Bayern Münih müsabakası ertelendi.
Fenerbahçe Beko, 11 Şubat Cuma günü oynanması planlanan Bayern Münih maçının, rakip takımda artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli erkek basketbol takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
11 Şubat Cuma günü oynanması gereken Bayern Münih maçımız, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde Kulübümüz tarafından yapılacaktır.
11 Şubat Cuma günü oynanması gereken Bayern Münih maçımız, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde Kulübümüz tarafından yapılacaktır. pic.twitter.com/pZdHM6BXcB