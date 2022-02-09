Forbes, Rusya ve Ukrayna hava kuvvetlerini karşılaştırdı

David Axe imzalı yazıda, olası bir savaş durumunda Kiev yönetiminin en iyi ihtimalle, aralarından 71’i avcı uçağı 125 savaş uçağını toplayabileceği ifade edildi. Avcı uçakların yarısının da Su-27 Flanker (34 adet) olduğu belirtildi.Ukrayna’nın 71 aracına karşı Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin yüzlerce yeni ve savaşa daha hazırlıklı avcı uçağı koyabileceği vurgulanan yazıda, her halükarda hipotetik ‘savaşın’ kısa süreceği ve Rusya lehine sonuçlanacağı kaydedildi.Daha önce National Interest de Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin sahip olduğu uçak filosunun, 1960-1970’li yıllarda üretilen eski Sovyet savaş uçaklarından oluştuğunu yazmıştı.
ABD finans dergisi Forbes, onlarca eski uçağa sahip Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin yüzlerce yeni ve savaş kapasitesi çok daha yüksek uçaklara sahip Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne karşı koyamayacağını belirtti.
David Axe imzalı yazıda, olası bir savaş durumunda Kiev yönetiminin en iyi ihtimalle, aralarından 71’i avcı uçağı 125 savaş uçağını toplayabileceği ifade edildi. Avcı uçakların yarısının da Su-27 Flanker (34 adet) olduğu belirtildi.
Ukrayna’nın 71 aracına karşı Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin yüzlerce yeni ve savaşa daha hazırlıklı avcı uçağı koyabileceği vurgulanan yazıda, her halükarda hipotetik ‘savaşın’ kısa süreceği ve Rusya lehine sonuçlanacağı kaydedildi.
Daha önce National Interest de Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin sahip olduğu uçak filosunun, 1960-1970’li yıllarda üretilen eski Sovyet savaş uçaklarından oluştuğunu yazmıştı.