Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220209/forbes-rusya-ve-ukrayna-hava-kuvvetlerini-karsilastirdi-1053634322.html
Forbes, Rusya ve Ukrayna hava kuvvetlerini karşılaştırdı
Forbes, Rusya ve Ukrayna hava kuvvetlerini karşılaştırdı
ABD finans dergisi Forbes, onlarca eski uçağa sahip Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin yüzlerce yeni ve savaş kapasitesi çok daha yüksek uçaklara sahip Rus Hava ve... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T00:57+0300
2022-02-09T00:56+0300
türkiye
forbes
rusya
rus uzay ve hava kuvvetleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102920/79/1029207914_0:228:2828:1819_1920x0_80_0_0_1ddad5126a7e4a02aec99d9f3c859733.jpg
David Axe imzalı yazıda, olası bir savaş durumunda Kiev yönetiminin en iyi ihtimalle, aralarından 71’i avcı uçağı 125 savaş uçağını toplayabileceği ifade edildi. Avcı uçakların yarısının da Su-27 Flanker (34 adet) olduğu belirtildi.Ukrayna’nın 71 aracına karşı Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin yüzlerce yeni ve savaşa daha hazırlıklı avcı uçağı koyabileceği vurgulanan yazıda, her halükarda hipotetik ‘savaşın’ kısa süreceği ve Rusya lehine sonuçlanacağı kaydedildi.Daha önce National Interest de Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin sahip olduğu uçak filosunun, 1960-1970’li yıllarda üretilen eski Sovyet savaş uçaklarından oluştuğunu yazmıştı.
türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102920/79/1029207914_50:0:2779:2047_1920x0_80_0_0_ba36c9960594351666af1f476a386c6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
forbes, rusya, rus uzay ve hava kuvvetleri

Forbes, Rusya ve Ukrayna hava kuvvetlerini karşılaştırdı

00:57 09.02.2022
© Sputnik / Alexei Danichev / Fotoğraf bankasına girSt. Petersburg'da Rusya Hava Uzay Kuvvetleri'nin 105. kuruluş yıldönümü etkinlikleri
St. Petersburg'da Rusya Hava Uzay Kuvvetleri'nin 105. kuruluş yıldönümü etkinlikleri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
ABD finans dergisi Forbes, onlarca eski uçağa sahip Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin yüzlerce yeni ve savaş kapasitesi çok daha yüksek uçaklara sahip Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne karşı koyamayacağını belirtti.
David Axe imzalı yazıda, olası bir savaş durumunda Kiev yönetiminin en iyi ihtimalle, aralarından 71’i avcı uçağı 125 savaş uçağını toplayabileceği ifade edildi. Avcı uçakların yarısının da Su-27 Flanker (34 adet) olduğu belirtildi.
Ukrayna’nın 71 aracına karşı Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin yüzlerce yeni ve savaşa daha hazırlıklı avcı uçağı koyabileceği vurgulanan yazıda, her halükarda hipotetik ‘savaşın’ kısa süreceği ve Rusya lehine sonuçlanacağı kaydedildi.
Daha önce National Interest de Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin sahip olduğu uçak filosunun, 1960-1970’li yıllarda üretilen eski Sovyet savaş uçaklarından oluştuğunu yazmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce