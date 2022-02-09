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Futbolda ara transfer dönemi sona erdi
Futbolda ara transfer dönemi sona erdi
Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T01:30+0300
2022-02-09T01:30+0300
2022-02-09T01:30+0300
spor
transfer
futbol
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karara göre, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi gece yarısı itibarıyla tamamlandı.2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220204/giresunsporun-yeni-transferi-jean-pyerre-kansere-yakalandi-sozlesmesi-feshedildi-1053480204.html
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transfer, futbol
Futbolda ara transfer dönemi sona erdi Abone ol
Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karara göre, 12 Ocak'ta başlayan
ara transfer dönemi gece yarısı itibarıyla tamamlandı.
2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.