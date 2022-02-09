https://tr.sputniknews.com/20220209/gamaleya-merkezi-baskani-gintsburg-sputnik-vin-dsode-tescil-edilmesi-kacinilmaz-1053679857.html
Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg: Sputnik V'in DSÖ'de tescil edilmesi kaçınılmaz
Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg: Sputnik V'in DSÖ'de tescil edilmesi kaçınılmaz
Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Gintsburg, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), yüksek etkinliği ve güvenliği bilimsel olarak kanıtlanmış Sputnik V'yi tescil... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T23:39+0300
2022-02-09T23:39+0300
2022-02-10T00:00+0300
koronavirüs
aleksandr gintsburg
gamaleya araştırma merkezi
koronavirüs
rusya
sputnik v
dünya sağlık örgütü (dsö)
dsö
ema
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Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi geliştiren Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, DSÖ’nün yüksek etkinliği ve güvenliği bilimsel olarak kanıtlanmış Sputnik V'yi tescil etmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.Sırbistan’da yayınlanan ‘Politika’ gazetesine konuşan Gintsburg, Gamaleya Merkezi'nin DSÖ ve Avrupa İlaç Ajansı‘nın (EMA) tescil sürecine dahil edilmediğini, bu konunun Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından takip etildiğini belirterek, “Bildiğimiz kadarıyla, gerekli tüm belgeler sunuldu, şu anda nihai değerlendirmeyi bekliyoruz” dedi.Gintsburg ayrıca, üzerinde 30 yıldan fazla bir süredir çalışılan insan adenoviral vektörleri platformuna dayanan Sputnik V aşısının tamamen güvenli olduğunu ve ciddi yan etkilerinin bulunmadığını vurguladı.
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aleksandr gintsburg, gamaleya araştırma merkezi, koronavirüs, rusya, sputnik v, dünya sağlık örgütü (dsö), dsö, ema
Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg: Sputnik V'in DSÖ'de tescil edilmesi kaçınılmaz
23:39 09.02.2022 (güncellendi: 00:00 10.02.2022) Abone ol
Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Gintsburg, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), yüksek etkinliği ve güvenliği bilimsel olarak kanıtlanmış Sputnik V'yi tescil etmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi geliştiren Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, DSÖ’nün yüksek etkinliği ve güvenliği bilimsel olarak kanıtlanmış Sputnik V'yi tescil etmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Sırbistan’da yayınlanan ‘Politika’ gazetesine konuşan Gintsburg, Gamaleya Merkezi'nin DSÖ ve Avrupa İlaç Ajansı‘nın (EMA) tescil sürecine dahil edilmediğini, bu konunun Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından takip etildiğini belirterek, “Bildiğimiz kadarıyla, gerekli tüm belgeler sunuldu, şu anda nihai değerlendirmeyi bekliyoruz” dedi.
Gintsburg ayrıca, üzerinde 30 yıldan fazla bir süredir çalışılan insan adenoviral vektörleri platformuna dayanan Sputnik V aşısının tamamen güvenli olduğunu ve ciddi yan etkilerinin bulunmadığını vurguladı.