https://tr.sputniknews.com/20220209/gamaleya-merkezi-baskani-gintsburg-sputnik-vin-dsode-tescil-edilmesi-kacinilmaz-1053679857.html

Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg: Sputnik V'in DSÖ'de tescil edilmesi kaçınılmaz

Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg: Sputnik V'in DSÖ'de tescil edilmesi kaçınılmaz

Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Gintsburg, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), yüksek etkinliği ve güvenliği bilimsel olarak kanıtlanmış Sputnik V'yi tescil... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T23:39+0300

2022-02-09T23:39+0300

2022-02-10T00:00+0300

koronavirüs

aleksandr gintsburg

gamaleya araştırma merkezi

koronavirüs

rusya

sputnik v

dünya sağlık örgütü (dsö)

dsö

ema

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Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi geliştiren Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, DSÖ’nün yüksek etkinliği ve güvenliği bilimsel olarak kanıtlanmış Sputnik V'yi tescil etmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.Sırbistan’da yayınlanan ‘Politika’ gazetesine konuşan Gintsburg, Gamaleya Merkezi'nin DSÖ ve Avrupa İlaç Ajansı‘nın (EMA) tescil sürecine dahil edilmediğini, bu konunun Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından takip etildiğini belirterek, “Bildiğimiz kadarıyla, gerekli tüm belgeler sunuldu, şu anda nihai değerlendirmeyi bekliyoruz” dedi.Gintsburg ayrıca, üzerinde 30 yıldan fazla bir süredir çalışılan insan adenoviral vektörleri platformuna dayanan Sputnik V aşısının tamamen güvenli olduğunu ve ciddi yan etkilerinin bulunmadığını vurguladı.

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aleksandr gintsburg, gamaleya araştırma merkezi, koronavirüs, rusya, sputnik v, dünya sağlık örgütü (dsö), dsö, ema