https://tr.sputniknews.com/20220209/gazeteci-cengiz-erdinc-falyali-cinayetinde-mobese-goruntusun-paylasilmasi-tam-bir-hedef-sasirtma-1053673651.html

Gazeteci Cengiz Erdinç: Falyalı cinayetinde MOBESE görüntüsün paylaşılması tam bir hedef şaşırtma

Gazeteci Cengiz Erdinç: Falyalı cinayetinde MOBESE görüntüsün paylaşılması tam bir hedef şaşırtma

Halil Falyalı cinayetini Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumlayan cinayetini Gazeteci Cengiz Erdinç, "MOBESE görüntüsün paylaşılması tam... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T20:53+0300

2022-02-09T20:53+0300

2022-02-09T20:54+0300

halil falyalı

akşam postasi

mobese

radyo

cinayet

silahlı saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053673769_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9100ddb2f4fd55295d9dcc1d14d18b2d.jpg

Gazeteci Cengiz Erdinç: Falyalı cinayetinde MOBESE görüntüsün paylaşılması tam bir hedef şaşırtma Gazeteci Cengiz Erdinç: Falyalı cinayetinde MOBESE görüntüsün paylaşılması tam bir hedef şaşırtma

İsmini Sedat Peker’den duyduğumuz Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Gazeteci Cengiz Erdinç, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Erdinç, “Olaya ait MOBESE görüntülerindeki kişilerin katiller diye servis edilmesi ve sonrasında korumalarının olduğu anlaşılması çok dikkat çekici bir durum. Net olarak hedef şaşırtma var. Bu bir organizasyon” dedi.Cengiz Erdinç’in yorumlarından satırbaşları şöyle:'Falyalı kasetle başbakan devirmiş bir kişi'"1 yıl önce Ulusal Birlik Partisi’nin kongresinde Türkiye’nin müdahalesi olmuştu onun devamı olduğunu düşünüyorum. Halil Falyalı, kriminal ilişkileri olan Amerika tarafından kara para aklama suçundan aranıyor ki 3 defa... hesaplarına bilmeyen para yatırmış. Uyuşturucuyla ilgili olduğunu söyleniyor. Falyalı ismini Sedat Peker gündem getirmişti. Kıbrıs’ta otel ve kumarhane sahibi ve 2016 ve 2019 ‘da iki defa yasa dışı bahis operasyonlarına konu olmuş bir isim ama diğer taraftan Ulusal Birlik Partisi’nin finansörlerinden biri ve elinde olan bir kasetle başbakanı devirmiş bir adam. Başbakan devirmiş bir adam, iktidar partisinin finansörü dün gece Kıbrıs’ta taranarak öldürüldü.'Mafyanın politikaya sızması gibi gözükse de daha öte bir durum var'Siyasetle kriminal bir yapıyla ya da mafyayla kesişse de asıl olarak siyaseti ilgilendiren bir yanı var bu işin. Sahte bir mafya figürü değil bir siyasi figür tarafı da var. Mafyanın politikaya sızması gibi bakılıyor ama bunun ötesinde bir durum var. Hem Türkiye’de Sedat Peker’in çizdiği tablo itibariyle hem de Kıbrıs’ta küçük bir laboratuvar gibi düşünüp olup bitenler itibariyle bir tür siyasetin mafyalaşması, başka bir hibrit yapıya dönüşmesi söz konusu. Ne mafya saf haliyle kalıyor ne de siyaset orada durduğu gibi duruyor, ikisi birleşiyor birbirine.'Mobese görüntüleri hedef şaşırtmak için servis edildi'Olaya ait MOBESE görüntülerindeki kişilerin katiller diye servis edilmesi ve sonrasında katiller değil korumalarının olduğu anlaşılması ama yine de servis edilmesi çok dikkat çekici bir durum. Net olarak hedef şaşırtma var. Bu organizasyon sonuçta. Kıbrıs’a dışarıdan geldiklerini düşünüyorum. Korunan ve zırhlı araç kullanan birine boş bir anında ki bunun için de istihbarat gerekiyor ve öldürüp ortadan kayboluyorlar. Elde bir zanlı var o da sabah saatlerinde tutuklandı. Geçmiş vakalara bakarsak bir halka daha ileriye gidilebilir ama asıl azmettiricilere ya da suç sahiplerine bu olaylarda çok ulaşılamıyor."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

halil falyalı, mobese, radyo, cinayet, silahlı saldırı, аудио