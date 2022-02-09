https://tr.sputniknews.com/20220209/genclik-ve-spor-bakani-kasapoglu-turkiye-kis-sporlarinda-da-anlamli-bir-seviyeye-geldi-1053654919.html

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Türkiye kış sporlarında da anlamlı bir seviyeye geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Türkiye kış sporlarında da anlamlı bir seviyeye geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'nin spordaki devriminin sadece birkaç branşta değil kış sporlarında da ne kadar anlamlı bir seviyeye... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T14:15+0300

2022-02-09T14:15+0300

2022-02-09T14:15+0300

türkiye

gençlik ve spor bakanlığı

mehmet muharrem kasapoğlu

kış sporları

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'nin spordaki devriminin sadece birkaç branşta değil kış sporlarında da ne kadar anlamlı bir seviyeye geldiğini görüyoruz." dedi.Kasapoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çankırı'da Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni inceledi.Burada, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kasapoğlu, Çankırı'nın özellikle spor şehri olma noktasında önemli bir il olduğunu söyledi.Çankırı'da kış sporlarıyla ilgili de avantajlarının olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, kente kazandırdıkları projelerin yanı sıra başladıkları projelerin de çok hızlı bir şekilde devam ettiğini aktardı.Çankırı'da gerek sporla gerekse gençlikle ilgili çalışmalar olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Hamdolsun gençlerimizin, sporcularımızın ilgisi bizi bu anlamda ayrı mutlu ediyor. Ben bu vesileyle hem değerli milletvekillerimize, değerli Valimize, yerel örgütlerimize, teşkilatımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum. Bu bir iş birliği, sinerji meselesi, biz bu sinerjiyi Çankırı'da çok güçlü bir şekilde yakaladık ve inşallah hem spor şehri Çankırı hem gençlik şehri Çankırı olması noktasında hedeflerimizi hem gerçekleştiriyoruz hem de büyüterek devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculara işaret eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

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gençlik ve spor bakanlığı, mehmet muharrem kasapoğlu, kış sporları