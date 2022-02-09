Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220209/genclik-ve-spor-bakani-kasapoglu-turkiye-kis-sporlarinda-da-anlamli-bir-seviyeye-geldi-1053654919.html
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Türkiye kış sporlarında da anlamlı bir seviyeye geldi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Türkiye kış sporlarında da anlamlı bir seviyeye geldi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'nin spordaki devriminin sadece birkaç branşta değil kış sporlarında da ne kadar anlamlı bir seviyeye... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T14:15+0300
2022-02-09T14:15+0300
türkiye
gençlik ve spor bakanlığı
mehmet muharrem kasapoğlu
kış sporları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044921397_0:14:1600:914_1920x0_80_0_0_5da7411b0ad59ead3fc970a24687d891.jpg
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'nin spordaki devriminin sadece birkaç branşta değil kış sporlarında da ne kadar anlamlı bir seviyeye geldiğini görüyoruz." dedi.Kasapoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çankırı'da Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni inceledi.Burada, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kasapoğlu, Çankırı'nın özellikle spor şehri olma noktasında önemli bir il olduğunu söyledi.Çankırı'da kış sporlarıyla ilgili de avantajlarının olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, kente kazandırdıkları projelerin yanı sıra başladıkları projelerin de çok hızlı bir şekilde devam ettiğini aktardı.Çankırı'da gerek sporla gerekse gençlikle ilgili çalışmalar olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Hamdolsun gençlerimizin, sporcularımızın ilgisi bizi bu anlamda ayrı mutlu ediyor. Ben bu vesileyle hem değerli milletvekillerimize, değerli Valimize, yerel örgütlerimize, teşkilatımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum. Bu bir iş birliği, sinerji meselesi, biz bu sinerjiyi Çankırı'da çok güçlü bir şekilde yakaladık ve inşallah hem spor şehri Çankırı hem gençlik şehri Çankırı olması noktasında hedeflerimizi hem gerçekleştiriyoruz hem de büyüterek devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculara işaret eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044921397_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_0a9a1f97332c893959097214ca8b8966.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gençlik ve spor bakanlığı, mehmet muharrem kasapoğlu, kış sporları

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Türkiye kış sporlarında da anlamlı bir seviyeye geldi

14:15 09.02.2022
© İHAMehmet Muharrem Kasapoğlu
Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© İHA
Abone ol
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'nin spordaki devriminin sadece birkaç branşta değil kış sporlarında da ne kadar anlamlı bir seviyeye geldiğini görüyoruz." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'nin spordaki devriminin sadece birkaç branşta değil kış sporlarında da ne kadar anlamlı bir seviyeye geldiğini görüyoruz." dedi.
Kasapoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çankırı'da Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni inceledi.
Burada, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kasapoğlu, Çankırı'nın özellikle spor şehri olma noktasında önemli bir il olduğunu söyledi.
Çankırı'da kış sporlarıyla ilgili de avantajlarının olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, kente kazandırdıkları projelerin yanı sıra başladıkları projelerin de çok hızlı bir şekilde devam ettiğini aktardı.
Çankırı'da gerek sporla gerekse gençlikle ilgili çalışmalar olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Hamdolsun gençlerimizin, sporcularımızın ilgisi bizi bu anlamda ayrı mutlu ediyor. Ben bu vesileyle hem değerli milletvekillerimize, değerli Valimize, yerel örgütlerimize, teşkilatımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum. Bu bir iş birliği, sinerji meselesi, biz bu sinerjiyi Çankırı'da çok güçlü bir şekilde yakaladık ve inşallah hem spor şehri Çankırı hem gençlik şehri Çankırı olması noktasında hedeflerimizi hem gerçekleştiriyoruz hem de büyüterek devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculara işaret eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin spordaki devriminin sadece birkaç branşta değil kış sporlarında da ne kadar anlamlı bir seviyeye geldiğini görüyoruz. Pekin'de gençlerimizin gerçekleştirdiği ilkler, gerek Arda'nın, gerek Furkan'ın... Bu anlamda ilkleri yaşattılar. Tabii bu öncelikli olarak tesis altyapısıyla ortaya çıkan bir faktör. Sonra gençlerimizin inancıyla, gayretiyle ortaya çıkan bir faktör. Hakikaten Kayseri'den Hakkari'ye, Hakkari'den Sarıkamış'a, Sarıkamış'tan Bursa'ya ve Çankırı'da hakikaten hem pistleriyle... Burada biliyorsunuz 2 pistimiz var, 2 bin 500 ve 4 bin 700 metre olmak üzere çok güzel bir telesiyej sistemimiz var. Yılda 200 bin kişinin geldiği, günü birlik, kalmalı olarak geldiği bir spor turizmi imkanı var. Tabii bunları geliştireceğiz. Bizim bu anlamda hedeflerimiz büyük, uluslararası anlamda çalışmalarımız var. Spor turizmini geliştirme noktasında, önemli bir destinasyon olması noktasında özellikle Yıldıztepe ve Ilgaz'la ilgili çalışmalarımız var. Bunları hem altyapı olarak hem de iş birlikleri olarak gerek diğer bakanlıklarımızla gerek yerel kurum ve kuruluşlarla gerçekleştireceğiz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce