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https://tr.sputniknews.com/20220209/gine-aciklarinda-528-kilo-kokainle-ilgisi-oldugu-belirlenen-4-kisi-tutuklandi-1053676355.html
Gine açıklarında 528 kilo kokainle ilgisi olduğu belirlenen 4 kişi tutuklandı
Gine açıklarında 528 kilo kokainle ilgisi olduğu belirlenen 4 kişi tutuklandı
Gine açıklarında 6 Şubat'ta Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T21:47+0300
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hatay
samandağ
kokain
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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hatay merkezli İstanbul ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K., M.G., E.N. ve O.U. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
türkiye
hatay
samandağ
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hatay, samandağ, kokain

Gine açıklarında 528 kilo kokainle ilgisi olduğu belirlenen 4 kişi tutuklandı

21:47 09.02.2022
© AP Photo / Arnulfo FrancoKokain paketi
Kokain paketi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Arnulfo Franco
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Gine açıklarında 6 Şubat'ta Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hatay merkezli İstanbul ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K., M.G., E.N. ve O.U. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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