https://tr.sputniknews.com/20220209/gine-aciklarinda-528-kilo-kokainle-ilgisi-oldugu-belirlenen-4-kisi-tutuklandi-1053676355.html

Gine açıklarında 528 kilo kokainle ilgisi olduğu belirlenen 4 kişi tutuklandı

Gine açıklarında 528 kilo kokainle ilgisi olduğu belirlenen 4 kişi tutuklandı

Gine açıklarında 6 Şubat'ta Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T21:47+0300

2022-02-09T21:47+0300

2022-02-09T21:47+0300

türkiye

hatay

samandağ

kokain

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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hatay merkezli İstanbul ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K., M.G., E.N. ve O.U. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

türkiye

hatay

samandağ

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hatay, samandağ, kokain