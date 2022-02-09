https://tr.sputniknews.com/20220209/greenpeace-ingiltereden-turkiyeye-ithal-edilen-plastik-atiklar-zehirli-kimyasallar-saciyor-1053642853.html

Greenpeace: İngiltere'den Türkiye'ye ithal edilen plastik atıklar, zehirli kimyasallar saçıyor

Greenpeace: İngiltere'den Türkiye'ye ithal edilen plastik atıklar, zehirli kimyasallar saçıyor

Greenpeace, Avrupa'dan Türkiye'ye ithal edilen plastik atıkların Adana'da atıldığı bölgelerde çok tehlikeli kimyasallara ve metallere rastladı. Greenpeace... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T11:06+0300

2022-02-09T11:06+0300

2022-02-09T11:46+0300

greenpeace

atık

adana

avrupa

ingiltere

türkiye

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Çevre örgütü Greenpeace'in bugün yayınladığı 'Atık Oyunu' başlıklı rapor, ithal edilen plastik atıkların yasadışı biçimde çevreye dökülmesi ve açık alanda yakılması sonucu, Adana'daki beş bölgede tehlikeli kimyasallar ve ağır metaller tespit edildiğini ortaya koydu. Geçen yıl İngiltere dahil Avrupa'dan ithal edilen plastik atıkların aynı beş bölgeye atıldığına dikkat çekilen rapora göre bilim insanları bu alanların bazılarındaki toprak ve küllerdeki zehirli kimyasal seviyesinin kontrol sahalarındaki alanlardan binlerce kat fazla. Kontrol sahaları, toprak ve yeraltı suyunun kaynağının bilindiği ve kirliliğin doğanın kendisinden değil yağmur suyu gibi dış etkenlerden kaynaklandığı yerler olarak tanımlanıyor. Araştırmacılar "Tespit edilen organik kimyasal atıkların bazıları zehirli olmakla kalmıyor aynı zamanda yok olmaya karşı bir hayli dayanıklı" ifadelerini kullanıp bunların gıda zincirine girmesi halinde büyük tehlike teşkil edeceğini vurguladı. Rastlanan kimyasallar arasında fetüse zarar verebilen, erken doğuma yol açabilen ve tümör oluşumunu tetikleyebilen dioksin ve furan ile sinir sisteminde hasar bırakma riski olan metaller olduğuna dikkat çekti. Bu maddeler ciltte lezyonlara ve karaciğer hastalıklarına da davetiye çıkarabiliyor. İngiltere yasaları atıklar eğer geri dönüştürülecekse Avrupa dışına gönderilmelerine izin veriyor. Greenpeace raporunda da İngiltere hükümetine yurtdışına atık yollanması üzerinde daha çok kontrol sağlanması çağrısı yapılırken Çevre Kurumu'nun 2021'den bu yana Türk yetkililerden plastik dahil hiçbir atık için geri alınması talebi gelmediğinin altını çizdi. Greenpeace Akdeniz'den Nihan Temiz Ataş, "Plastik atıklarını yurtdışına gönderen İngiltere ve Almanya gibi ülkeler, Türkiye'nin verimli topraklarında toksik iz bırakıyor. Verilen bu zararın geri dönüşü yok. Bu ülkeler sorumluluk alıp Türkiye'ye plastik göndermeye son vermeli. Bu zararlı atık oyunları sona ermeli” dedi.Ocak- Kasım 2021 arası dönemde İngiltere, Türkiye'ye 117 bin 678 ton atık ihraç etti. Mayıs 2021'deki Greenpeace haberlerinden sonra atık hacmi azalsa da Temmuz 2021'den bu yana yükseliş var. Kasım 2021'de yollanan atıklar (4 bin 126 ton), Temmuz 2021'dekinin (484 ton) neredeyse 10 katı.

https://tr.sputniknews.com/20210426/greenpeace-turkiye-avrupadan-659-bin-960-ton-plastik-atik-ithal-etti-1044361844.html

https://tr.sputniknews.com/20211011/greenpeace-uyeleri-londrada-eylem-yapti-1049722228.html

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greenpeace, atık, adana, avrupa, ingiltere, türkiye