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Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı
Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı
Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T09:44+0300
2022-02-09T09:44+0300
2022-02-09T09:44+0300
türkiye
halil falyalı
silahlı saldırı
kuzey kıbrıs
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Kuzey Kıbrıs polisi, Falyalı'nın dün silahlı saldırı sonucu ölmesinin ardından gece gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 1 kişinin yakalanarak göz altına alındığını açıkladı.Zanlının bu sabah Girne mahkemesine çıkarılması bekleniyor.Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220208/kuzey-kibris-basini-halil-falyali-silahli-saldiriya-ugrayarak-hayatini-kaybetti-1053626174.html
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halil falyalı, silahlı saldırı, kuzey kıbrıs
Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı Abone ol
Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.
Kuzey Kıbrıs polisi, Falyalı'nın dün silahlı saldırı sonucu ölmesinin ardından gece gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 1 kişinin yakalanarak göz altına alındığını açıkladı.
Zanlının bu sabah Girne mahkemesine çıkarılması bekleniyor.
Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.