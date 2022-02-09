https://tr.sputniknews.com/20220209/halil-falyalinin-oldurulmesine-iliskin-1-kisi-gozaltina-alindi-1053640358.html

Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T09:44+0300

2022-02-09T09:44+0300

2022-02-09T09:44+0300

türkiye

halil falyalı

silahlı saldırı

kuzey kıbrıs

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Kuzey Kıbrıs polisi, Falyalı'nın dün silahlı saldırı sonucu ölmesinin ardından gece gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 1 kişinin yakalanarak göz altına alındığını açıkladı.Zanlının bu sabah Girne mahkemesine çıkarılması bekleniyor.Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220208/kuzey-kibris-basini-halil-falyali-silahli-saldiriya-ugrayarak-hayatini-kaybetti-1053626174.html

türkiye

kuzey kıbrıs

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halil falyalı, silahlı saldırı, kuzey kıbrıs