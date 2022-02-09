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Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı
Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı
Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T09:44+0300
2022-02-09T09:44+0300
türkiye
halil falyalı
silahlı saldırı
kuzey kıbrıs
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Kuzey Kıbrıs polisi, Falyalı'nın dün silahlı saldırı sonucu ölmesinin ardından gece gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 1 kişinin yakalanarak göz altına alındığını açıkladı.Zanlının bu sabah Girne mahkemesine çıkarılması bekleniyor.Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220208/kuzey-kibris-basini-halil-falyali-silahli-saldiriya-ugrayarak-hayatini-kaybetti-1053626174.html
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kuzey kıbrıs
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halil falyalı, silahlı saldırı, kuzey kıbrıs

Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

09:44 09.02.2022
© Fotoğraf : FacebookHalil Falyalı
Halil Falyalı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© Fotoğraf : Facebook
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Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.
Kuzey Kıbrıs polisi, Falyalı'nın dün silahlı saldırı sonucu ölmesinin ardından gece gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 1 kişinin yakalanarak göz altına alındığını açıkladı.
Zanlının bu sabah Girne mahkemesine çıkarılması bekleniyor.
Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.
Halil Falyalı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
DÜNYA
Halil Falyalı uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü
Dün, 21:26
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