https://tr.sputniknews.com/20220209/hatay-emniyet-mudurlugu-1-erkek-3-kadin-13-kg-agirligindaki-c4-patlayici-ile-yakalandi-1053667113.html

İçişleri Bakanlığı: 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı

İçişleri Bakanlığı: 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı

İçişleri Bakanlığı, canlı bomba saldırısının engellendiğini belirterek, "Afrin'de canlı bomba saldırısı emniyet güçleri tarafından önlendi. PKK/PYD-YPG terör... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T17:21+0300

2022-02-09T17:21+0300

2022-02-09T17:36+0300

türkiye

hatay

canlı bomba

suriye

afrin

pyd

ypg/pyd

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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat Görevlilerinin yaptığı çalışma neticesinde; Münbiç’ten Afrin’e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren (3) Kadın ve (1) Erkek örgüt mensubu, saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır.Ayrıca, Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs gözaltına alınmıştır.Şahıs ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf etmiştir."

türkiye

hatay

suriye

afrin

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hatay, canlı bomba, suriye, afrin, pyd, ypg/pyd