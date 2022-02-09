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https://tr.sputniknews.com/20220209/hatay-emniyet-mudurlugu-1-erkek-3-kadin-13-kg-agirligindaki-c4-patlayici-ile-yakalandi-1053667113.html
İçişleri Bakanlığı: 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı
İçişleri Bakanlığı: 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı
İçişleri Bakanlığı, canlı bomba saldırısının engellendiğini belirterek, "Afrin'de canlı bomba saldırısı emniyet güçleri tarafından önlendi. PKK/PYD-YPG terör... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T17:21+0300
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türkiye
hatay
canlı bomba
suriye
afrin
pyd
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat Görevlilerinin yaptığı çalışma neticesinde; Münbiç’ten Afrin’e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren (3) Kadın ve (1) Erkek örgüt mensubu, saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır.Ayrıca, Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs gözaltına alınmıştır.Şahıs ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf etmiştir."
türkiye
hatay
suriye
afrin
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hatay, canlı bomba, suriye, afrin, pyd, ypg/pyd

İçişleri Bakanlığı: 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı

17:21 09.02.2022 (güncellendi: 17:36 09.02.2022)
© Fotoğraf : EGMEmniyet Genel Müdürlüğü: 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü: 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© Fotoğraf : EGM
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İçişleri Bakanlığı, canlı bomba saldırısının engellendiğini belirterek, "Afrin'de canlı bomba saldırısı emniyet güçleri tarafından önlendi. PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı" açıklamasında bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat Görevlilerinin yaptığı çalışma neticesinde; Münbiç’ten Afrin’e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren (3) Kadın ve (1) Erkek örgüt mensubu, saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır.
Ayrıca, Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs gözaltına alınmıştır.
Şahıs ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf etmiştir."
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