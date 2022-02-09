İçişleri Bakanlığı: 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat Görevlilerinin yaptığı çalışma neticesinde; Münbiç’ten Afrin’e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren (3) Kadın ve (1) Erkek örgüt mensubu, saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır.Ayrıca, Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs gözaltına alınmıştır.Şahıs ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf etmiştir."
İçişleri Bakanlığı, canlı bomba saldırısının engellendiğini belirterek, "Afrin'de canlı bomba saldırısı emniyet güçleri tarafından önlendi. PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı" açıklamasında bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat Görevlilerinin yaptığı çalışma neticesinde; Münbiç’ten Afrin’e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren (3) Kadın ve (1) Erkek örgüt mensubu, saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır.
Ayrıca, Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs gözaltına alınmıştır.
Şahıs ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf etmiştir."