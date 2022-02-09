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https://tr.sputniknews.com/20220209/hindistanda-ortunen-musluman-kiz-ogrencilerin-derse-alinmamasi-gerilimi-eyalette-okullar-kapatildi-1053673358.html
Hindistan'da örtünen Müslüman kız öğrencilerin derse alınmaması gerilimi: Eyalette okullar kapatıldı
Hindistan'da örtünen Müslüman kız öğrencilerin derse alınmaması gerilimi: Eyalette okullar kapatıldı
Hindistan'ın Karnataka eyaletinde başörtüsünden burkaya varan şekillerde örtünen Müslüman kız öğrencilerin bazı okullara alınmaması üzerine Hindu-Müslüman... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T21:36+0300
2022-02-09T22:27+0300
dünya
karnataka
hindistan
narendra modi
başörtüsü
çarşaf
burka
müslüman
islamcı
kadın
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Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin koronavirüsü umursamaması sonucu pandeminin yıkıcı etkisinin gölgesinde beş eyalette seçimlere hazırlanılan dönemde, güneydeki Karnataka eyaleti okullarda İslamcı örtünme yasağı gerekçesiyle karıştı. Geçen hafta sahil kenti Udupi'de bazı okulların İslamcı örtünme uygulayan Müslüman kız öğrencileri eğitim bakanlığının talimatlarına atıf yaparak derslere almamaya başlaması, sözkonusu öğrencilerle velilerin protestolarıyla karşılandı. Hindulardan hicap yasağına destek gösterisiProtestolara eyalette nüfusun çoğunluğunu oluşturan Hindulardan misilleme geldi. Udupi ve diğer kentlerde Hinduizme özgü safran şallara sarılmış öğrencilerin kitlesel halde sınıfları basıp hicap yasağına destek gösteri yapmasıyla gerilim daha da yükseldi. Sözlü tacize tekbirli karşılıkSiyah çarşaf giyerek başını ve ağzını kapatmış Müslüman bir kız öğrencinin, Karnataka'da eğitim aldığı üniversiteye girmeye çalışırken dini sloganlar atan Hindu erkeklerce çevrilmesi ve sözlü tacize uğraması, onlara "Burkamı çıkarmamı isteme hakkını onlara kim verdi? Allahu Ekber" diye bağırmasının videosu, sosyal medyada viral oldu.'Barış ve uyumu muhafaza' çağrısıMüslümanların protestoları Karnataka eyaletinden diğer eyaletlere de sıçrarken, eyalet başbakanı gerilimi düşürmek için dünden itibaren tüm okulları 3 gün boyunca kapattığını açıkladı. Eyalet Başbakanı Basavaraj Bommai, "Tüm öğrenciler, öğretmenler, okullarla yüksekokulların yönetimleri ve yanısıra Karnataka halkına barış, huzur ve uyumu muhafaza etmeleri çağrısı yapıyorum" dedi. Ülke çapında eğitim kurumlarında hicabı yasaklayan mahkeme kararları incelenerekNüfusun yüzde 12'sini Müslümanların oluşturduğu Karnataka'yı Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) yönetiyor. Eyalet hükümetinin Eğitim Bakanı B.C. Nagesh, ülke çapında eğitim kurumlarında hicabı yasaklayan mahkeme kararlarını inceleyerek okullar için yeni kılık kıyafet kuralları koyduklarını açıklamıştı. Anayasanın garanti ettiği temel dini haklardan biri mi?Buradan hareketle okullara alınmayan örtülü kız öğrencilerin hicabın Hindistan anayasasının garanti ettiği temel dini haklardan biri olduğu gerekçesiyle açtığı dava, eyalet başkenti Bengaluru'daki Karnataka Yüksek Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Yargıç heyeti, halka barış ve huzurun korunması çağrısı yaptı.Bengaluru'da protesto yasağı ilan edildiBu arada Bengaluru'da polis, okul ve yüksek okullar civarında protesto düzenlenmesini iki hafta boyunca yasakladığını açıkladı. Malala Yusufzay'dan çağrı: MarjinalleştirmeyinAncak bugün doğu eyaleti Batı Bengal'in başkenti Kalküta'da yüzlerce Müslüman öğrenci, Karnataka'dakilere destek için sokaklara dökülüp sloganlar eşliğinde yolları kapattı. Protestolar başkent Yeni Delhi'ye sıçrarken, İslamcı örgüt Taliban'a karşı verdiği eğitim mücadelesiyle tanınan Pakistanlı kadın aktivist Malala Yusufzay da tartışmaya müdahil oldu. 'Daha az veya daha fazla giyindikleri için'Memleketi Pakistan'da kızların eğitimi için kampanya yürütürken 2012'de 15 yaşındayken Taliban tarafından başından vurulan ve sonrasında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Yusufzay, Twitter'da Hindistan liderlerine "Müslüman kadınları marjinalleştirmeye son verin" çağrısı yaparak ekledi:"Kızların hicap içinde okullara girmesine izin vermemek korkunç bir şey. Daha az veya daha fazla giyindikleri için kadınların nesneleştirilmesi devam ediyor."Hindistan'da muhalifler, BJP'yi hem federal hem eyalet düzeyinde dini azınlıklara ayrımcılık uygulayarak şiddet dalgası tetikleme riski yaratmakla eleştiriyor. Başbakanı Modi ise tüm vatandaşların yararına politikalar uyguladıklarını savunuyor.
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karnataka, hindistan, narendra modi, başörtüsü, çarşaf, burka, müslüman, islamcı, kadın, kız, öğrenci, hindu, hinduizm, bharatiya janata partisi (bjp), okul, üniversite, yasak

Hindistan'da örtünen Müslüman kız öğrencilerin derse alınmaması gerilimi: Eyalette okullar kapatıldı

21:36 09.02.2022 (güncellendi: 22:27 09.02.2022)
© REUTERS / ANUSHREE FADNAVISHindistan'ın Karnataka eyaletinde okullarda getirilen İslami örtünme yasağına karşı çıkan Müslüman öğrencilere destek için Tüm Hindistan Meclis-i İttihad-ı Müslimin (AIMM) partisi tarafından Yeni Delhi'de düzenlenen protestoya katılan kadınlarla kız çocukları
Hindistan'ın Karnataka eyaletinde okullarda getirilen İslami örtünme yasağına karşı çıkan Müslüman öğrencilere destek için Tüm Hindistan Meclis-i İttihad-ı Müslimin (AIMM) partisi tarafından Yeni Delhi'de düzenlenen protestoya katılan kadınlarla kız çocukları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / ANUSHREE FADNAVIS
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Hindistan'ın Karnataka eyaletinde başörtüsünden burkaya varan şekillerde örtünen Müslüman kız öğrencilerin bazı okullara alınmaması üzerine Hindu-Müslüman geriliminin tırmanması nedeniyle eğitime 3 gün ara verildi.
Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin koronavirüsü umursamaması sonucu pandeminin yıkıcı etkisinin gölgesinde beş eyalette seçimlere hazırlanılan dönemde, güneydeki Karnataka eyaleti okullarda İslamcı örtünme yasağı gerekçesiyle karıştı.
Geçen hafta sahil kenti Udupi'de bazı okulların İslamcı örtünme uygulayan Müslüman kız öğrencileri eğitim bakanlığının talimatlarına atıf yaparak derslere almamaya başlaması, sözkonusu öğrencilerle velilerin protestolarıyla karşılandı.

Hindulardan hicap yasağına destek gösterisi

Protestolara eyalette nüfusun çoğunluğunu oluşturan Hindulardan misilleme geldi. Udupi ve diğer kentlerde Hinduizme özgü safran şallara sarılmış öğrencilerin kitlesel halde sınıfları basıp hicap yasağına destek gösteri yapmasıyla gerilim daha da yükseldi.

Sözlü tacize tekbirli karşılık

Siyah çarşaf giyerek başını ve ağzını kapatmış Müslüman bir kız öğrencinin, Karnataka'da eğitim aldığı üniversiteye girmeye çalışırken dini sloganlar atan Hindu erkeklerce çevrilmesi ve sözlü tacize uğraması, onlara "Burkamı çıkarmamı isteme hakkını onlara kim verdi? Allahu Ekber" diye bağırmasının videosu, sosyal medyada viral oldu.

'Barış ve uyumu muhafaza' çağrısı

Müslümanların protestoları Karnataka eyaletinden diğer eyaletlere de sıçrarken, eyalet başbakanı gerilimi düşürmek için dünden itibaren tüm okulları 3 gün boyunca kapattığını açıkladı. Eyalet Başbakanı Basavaraj Bommai, "Tüm öğrenciler, öğretmenler, okullarla yüksekokulların yönetimleri ve yanısıra Karnataka halkına barış, huzur ve uyumu muhafaza etmeleri çağrısı yapıyorum" dedi.

Ülke çapında eğitim kurumlarında hicabı yasaklayan mahkeme kararları incelenerek

Nüfusun yüzde 12'sini Müslümanların oluşturduğu Karnataka'yı Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) yönetiyor. Eyalet hükümetinin Eğitim Bakanı B.C. Nagesh, ülke çapında eğitim kurumlarında hicabı yasaklayan mahkeme kararlarını inceleyerek okullar için yeni kılık kıyafet kuralları koyduklarını açıklamıştı.

Anayasanın garanti ettiği temel dini haklardan biri mi?

Buradan hareketle okullara alınmayan örtülü kız öğrencilerin hicabın Hindistan anayasasının garanti ettiği temel dini haklardan biri olduğu gerekçesiyle açtığı dava, eyalet başkenti Bengaluru'daki Karnataka Yüksek Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Yargıç heyeti, halka barış ve huzurun korunması çağrısı yaptı.

Bengaluru'da protesto yasağı ilan edildi

Bu arada Bengaluru'da polis, okul ve yüksek okullar civarında protesto düzenlenmesini iki hafta boyunca yasakladığını açıkladı.

Malala Yusufzay'dan çağrı: Marjinalleştirmeyin

Ancak bugün doğu eyaleti Batı Bengal'in başkenti Kalküta'da yüzlerce Müslüman öğrenci, Karnataka'dakilere destek için sokaklara dökülüp sloganlar eşliğinde yolları kapattı. Protestolar başkent Yeni Delhi'ye sıçrarken, İslamcı örgüt Taliban'a karşı verdiği eğitim mücadelesiyle tanınan Pakistanlı kadın aktivist Malala Yusufzay da tartışmaya müdahil oldu.

'Daha az veya daha fazla giyindikleri için'

Memleketi Pakistan'da kızların eğitimi için kampanya yürütürken 2012'de 15 yaşındayken Taliban tarafından başından vurulan ve sonrasında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Yusufzay, Twitter'da Hindistan liderlerine "Müslüman kadınları marjinalleştirmeye son verin" çağrısı yaparak ekledi:
"Kızların hicap içinde okullara girmesine izin vermemek korkunç bir şey. Daha az veya daha fazla giyindikleri için kadınların nesneleştirilmesi devam ediyor."
Hindistan'da muhalifler, BJP'yi hem federal hem eyalet düzeyinde dini azınlıklara ayrımcılık uygulayarak şiddet dalgası tetikleme riski yaratmakla eleştiriyor. Başbakanı Modi ise tüm vatandaşların yararına politikalar uyguladıklarını savunuyor.
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