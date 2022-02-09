https://tr.sputniknews.com/20220209/hizir-orucu-haftasinda-alevilerden-tepki-elektrik-faturasini-odemeyecegiz-kesilirse-devlet-utansin-1053645825.html

Hızır Orucu haftasında Alevilerden tepki: Elektrik faturasını ödemeyeceğiz, kesilirse devlet utansın

Hızır Orucu haftasında Alevilerden tepki: Elektrik faturasını ödemeyeceğiz, kesilirse devlet utansın

Elektriğe yapılan zamdan sonra Hızır Orucu haftasında cemevlerine 30 bin liraya varan elektrik faturası geldiğini söyleyen Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T11:42+0300

2022-02-09T11:42+0300

2022-02-09T11:42+0300

görüş

radyo sputnik

alevilik

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cemevi

açıklama

elektrik

elektrik kesintisi

ödeme

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Fırat, “Cemevleri ibadethane olarak değil ticarethane olarak faturalandırılıyor. Başka bir ibadethane için bu terimler kullanılsa o insanları linç ederler. Devlet utansın” dedi.Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat’ın açıklamaları şu şekilde:"Cemevine 10 bin lira civarı gelen elektrik faturası en son 30 bin lira geldi. Diğer ibadethanelere hangi haklar tanılıyorsa bizlere de tanınmasını istedik. Ben bir işverenim vergimi veriyorum, askerliğimi yapıyorum yani herkes gibi vatandaşlık hizmetimi yerine getiriyorum. Verdiğim vergiler haram olsun dedim ve asıl tartışma bunun üzerine çıktı. Alevi örgütleri olarak elektrik faturalarını ödememe kararı aldık. Biz hakkımızı arıyoruz eşitliğin peşindeyiz. Adalet rafa kaldırılmış durumda.'Ateş yakarız, yemeği̇ yi̇ne veri̇ri̇z'Camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığında vakıf var ve faturaları orası ödüyor yani para ilk oraya aktarılmış oluyor ama para bizim cebimizden çıkıyor. Sinagog ve Kiliselerin elektrik faturalarını devlet ödüyor. Daha da acısı elektrik faturaları bize ticarethane tarifesi üzerinde geliyor. Cemevleri’nde her gün yemek veriliyor, eğitimle ilgili kurslar veriyoruz ki dershaneye gönderemeyen birçok aile çocuklarının eğitimi için eğitimciler tarafından verdiğimiz derslerden yararlanıyor. Bugün biz oruçluyuz ama yine de yemek yapıldı çünkü sadece Aleviler gelmiyor bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi bir sürü vatandaş geliyor. Bu hizmetlerden tek kuruş para almıyoruz. Biz sosyal devletin sorumluluğunu yerine getiriyoruz. Cemevlerimizi biz ibadethane olarak görüyoruz statüyü bir mekana mekan sahipleri verir yani Aleviler verir. Devletin de yapması gereken bunu kabul görmesidir ama karşımızda adeta milli beka sorunu haline getiren bir mantık var karşımızda. Bir başka ibadethane için bu terimler kullanılsa, o terimleri kullanan insanları linç ederler. Gerekiyorsa elektriğimizi kessinler.. Yıllarca köylerde nasıl ibadetimizi yaptıysak yine yaparız. Devlet utansın diyoruz. Bir ibadethanenin elektriğini kesiyorlarsa bu utanılacak bir şeydir. Ateş yakarız yemeğinizi kazanda yaparız ama yine yaparız."Hızır orucu nedi̇r?Hızır inancı, zor günlerinde dara düşenlere yardım etmek, dardakinin, zordakinin yardımına koşmak, diğer taraftan da dardakine, zordakine yardımcı olabilmenin koşullarını oluşturmak, dayanışmayı sağlamak için yapılan bir ibadettir. Alevi inancında genellikle her yıl Şubat ayının ikinci perşembe günü Hızır günüdür. Salı, çarşamba ve perşembe günleri oruç tutulur. Perşembe günü kurbanlar kesilir, lokmalar dağıtılır. Perşembe gecesi ziyaretlerde mumlar yakılır.

https://tr.sputniknews.com/20220203/cemevine-30-bin-tllik-elektrik-faturasi-ticarethane-olarak-goren-zihniyeti-kiniyoruz--1053414053.html

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2022

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Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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