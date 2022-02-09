https://tr.sputniknews.com/20220209/ibb-cuma-gunu-itibariyle-250-gramlik-halk-ekmek-2-tlden-satilacaktir-1053672890.html

İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yapıldı: Cumadan itibaren 2 TL'ye satılacak

İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yapıldı: Cumadan itibaren 2 TL'ye satılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 11 Şubat Cuma günü itibariyle İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin ürettiği 250 gramlık Halk Ekmek'in 2 TL’den satılacağını duyurdu. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T20:07+0300

2022-02-09T20:07+0300

2022-02-09T20:52+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İstanbul'da 250 gram olarak 1.25 TL'ye satılan halk ekmeği 11 Şubat'tan itibaren yüzde 60 zamlanarak, 2 TL'den satılacakİstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)