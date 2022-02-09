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https://tr.sputniknews.com/20220209/ibb-cuma-gunu-itibariyle-250-gramlik-halk-ekmek-2-tlden-satilacaktir-1053672890.html
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yapıldı: Cumadan itibaren 2 TL'ye satılacak
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yapıldı: Cumadan itibaren 2 TL'ye satılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 11 Şubat Cuma günü itibariyle İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin ürettiği 250 gramlık Halk Ekmek'in 2 TL’den satılacağını duyurdu. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T20:07+0300
2022-02-09T20:07+0300
2022-02-09T20:52+0300
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İstanbul'da 250 gram olarak 1.25 TL'ye satılan halk ekmeği 11 Şubat'tan itibaren yüzde 60 zamlanarak, 2 TL'den satılacakİstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
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İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yapıldı: Cumadan itibaren 2 TL'ye satılacak 20:07 09.02.2022 (güncellendi: 20:52 09.02.2022) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 11 Şubat Cuma günü itibariyle İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin ürettiği 250 gramlık Halk Ekmek'in 2 TL’den satılacağını duyurdu.
İstanbul'da 250 gram olarak 1.25 TL'ye satılan halk ekmeği 11 Şubat'tan itibaren yüzde 60 zamlanarak, 2 TL'den satılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız.