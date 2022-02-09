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https://tr.sputniknews.com/20220209/imamoglu-turizm-baris-huzur-adalet-demokrasi-ister-1053675468.html
İmamoğlu: Turizm barış, huzur, adalet, demokrasi ister
İmamoğlu: Turizm barış, huzur, adalet, demokrasi ister
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMITT’nin açılış töreninde konuştu. Türkiye’nin ana lokomotifinin İstanbul... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T21:23+0300
2022-02-09T21:31+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
turizm
istanbul büyükşehir belediyesi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan ve bu yıl 25’nci kez düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın (EMITT) açılış töreninde konuştu. Pandemi sürecinin en fazla etkilediği sektörlerin başında turizmin geldiğini vurgulayan İmamoğlu, “2019’da İstanbul 15 milyon turiste ev sahipliği yapmışken, ne yazık ki 2020’de 5, 2021’de 8.5 milyon ziyaretçiyi İstanbul’da ağırladık. Tabii ki bu sıkıntılı süreci, hep birlikte, ortak akılla, iş birlikleriyle aşmak için büyük bir mücadele veriyoruz ve daha da bu konuda mücadele vermek zorunda olduğumuzun farkındayız” dedi.Turizm sektörünün sadece altyapı çalışmaları ile kalkınamayacağını ifade eden İmamoğlu, “Turizm, barış ister. Turizm, huzur ister. Turizm, adalet ister, demokrasi ister, özgürlük ister. 360 derece her ortamı görebilen bir anlayışı ister ve bu farklılıkları kucaklayabilen bir bakış ister; ki ancak o zaman dünya çapında arzu ettiğimiz noktaya gelebilelim. Bütün bunlar bu ülkenin insanının genetiğinde var. Bu topraklarda bulunan medeniyetin de içinde bütün bu duygular var. İşte bütün bunları sağlayarak, ancak turizm potansiyelimizi tam olarak istediğimiz seviye ulaştırabiliriz” diye konuştu. Yerel yönetimlerin içinde olmadığı çalışmaların başarılı olma şansı olmadığını belirten İmamoğlu, İBB olarak turizme yönelik çalışmalardan örnekler verdi.'Türkiye'nin ana lokomotifi İstanbul'dur ve her zaman da bu şekilde olacaktır'Türkiye’nin ana lokomotifinin İstanbul olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:'Valilerimizle kurumların temsilcileriyle bir arada çalışma kültürünü başarmak zorundayız'İstanbul’un hak ettiği noktaya mutlaka ulaşacağına inandığını kaydeden İmamoğlu, amaçlarının, kentte yılda 20-25 milyon civarında turist ağırlamak olduğunu vurguladı. Her turistten kişi başı 1.500 dolar seviyesinde bir gelirin de sağlanmasının, turizmin İstanbul'da hak ettiği yere gelmesi anlamına geldiğinin altını çizen İmamoğlu, “Tabii bu doğrultuda, uluslararası platformlarda da var olmayı kentimizin tanıtımına katkı sunmayı, İBB olarak da bu sürecin içerisinde olmayı önemsiyoruz” dedi. Bu anlamda tüm paydaşların bir arada çalışması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi:İmamoğlu, açılışın ardından EMITT’e katılan stantları gezdi. İmamoğlu, Aralarında ülke, il, ilçe ve kurumların bulunduğu 30’dan fazla standı ziyaret etti.
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ekrem imamoğlu, turizm, istanbul büyükşehir belediyesi

İmamoğlu: Turizm barış, huzur, adalet, demokrasi ister

21:23 09.02.2022 (güncellendi: 21:31 09.02.2022)
© İBB Ekrem İmamoğlu
 Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© İBB
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMITT’nin açılış töreninde konuştu. Türkiye’nin ana lokomotifinin İstanbul olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, turizmin barış, huzur, adalet, demokrasi, özgürlükler ve farklılıkları kucaklayabilen biz bakış açısı istediğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan ve bu yıl 25’nci kez düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın (EMITT) açılış töreninde konuştu.
Pandemi sürecinin en fazla etkilediği sektörlerin başında turizmin geldiğini vurgulayan İmamoğlu, “2019’da İstanbul 15 milyon turiste ev sahipliği yapmışken, ne yazık ki 2020’de 5, 2021’de 8.5 milyon ziyaretçiyi İstanbul’da ağırladık. Tabii ki bu sıkıntılı süreci, hep birlikte, ortak akılla, iş birlikleriyle aşmak için büyük bir mücadele veriyoruz ve daha da bu konuda mücadele vermek zorunda olduğumuzun farkındayız” dedi.
Turizm sektörünün sadece altyapı çalışmaları ile kalkınamayacağını ifade eden İmamoğlu, “Turizm, barış ister. Turizm, huzur ister. Turizm, adalet ister, demokrasi ister, özgürlük ister. 360 derece her ortamı görebilen bir anlayışı ister ve bu farklılıkları kucaklayabilen bir bakış ister; ki ancak o zaman dünya çapında arzu ettiğimiz noktaya gelebilelim. Bütün bunlar bu ülkenin insanının genetiğinde var. Bu topraklarda bulunan medeniyetin de içinde bütün bu duygular var. İşte bütün bunları sağlayarak, ancak turizm potansiyelimizi tam olarak istediğimiz seviye ulaştırabiliriz” diye konuştu. Yerel yönetimlerin içinde olmadığı çalışmaların başarılı olma şansı olmadığını belirten İmamoğlu, İBB olarak turizme yönelik çalışmalardan örnekler verdi.

'Türkiye'nin ana lokomotifi İstanbul'dur ve her zaman da bu şekilde olacaktır'

Türkiye’nin ana lokomotifinin İstanbul olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:
“İstanbul Turizm Platformu'nu kurmak ve bütün paydaşlarla bir arada akıl birliği, fikir birliği ortaya koymak ve turizme katkı sunma konusunda, ‘Bizler ne yapabiliriz’ bakış açısıyla bu sürecin mücadelesinde sıkı bir paydaş olmayı önemsedik; önemsemeye devam ediyoruz. Tarihi yarımadayı önemsiyoruz. Tarihi yarımadada 50 projemizi, Nisan ayında inşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Türkiye'nin ana lokomotifi İstanbul'dur ve her zaman da bu şekilde olacaktır. Bu yönüyle özellikle Galataport'un sıkıntılarına, süreçlerine katkı sunmak; tarihi yarımadayla ilgili ulaşım süreçlerini güçlendirmek, Boğaz köyleri, Prens Adaları'nın daha nitelikli bir turizm alanı haline gelmesine sağlamak; Haliç kıyıları, Salacak kıyıları gibi İstanbul'un bütün süreçlerine katkı sunan çalışmaları, entegre bir biçimde hem kendi içimizde hem de paydaşlarıyla beraber sürdürmeye devam ediyoruz.”

'Valilerimizle kurumların temsilcileriyle bir arada çalışma kültürünü başarmak zorundayız'

İstanbul’un hak ettiği noktaya mutlaka ulaşacağına inandığını kaydeden İmamoğlu, amaçlarının, kentte yılda 20-25 milyon civarında turist ağırlamak olduğunu vurguladı. Her turistten kişi başı 1.500 dolar seviyesinde bir gelirin de sağlanmasının, turizmin İstanbul'da hak ettiği yere gelmesi anlamına geldiğinin altını çizen İmamoğlu, “Tabii bu doğrultuda, uluslararası platformlarda da var olmayı kentimizin tanıtımına katkı sunmayı, İBB olarak da bu sürecin içerisinde olmayı önemsiyoruz” dedi. Bu anlamda tüm paydaşların bir arada çalışması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi:
“İstanbul başta olmak üzere, bütün şehirlerimizle bütün yerel yönetimlerimizle; elbette valilerimizle kurumların temsilcileriyle bir arada çalışma kültürünü başarmak zorundayız. Yani bu işin belediye başkanı, valisi, bürokratı ya da bakanı diye bir ayrımcılık olamaz. Bu işi bir bütün halinde üstlendiğimizde, ülkemizin belki en büyük hazinesi olan bu sektörü yukarıya taşıdığımızda, belki de bu zor ekonomik koşulların üstesinden gelme noktasında da en ciddi kaynağımızın turizm olacağını görüyoruz. Bu işin de içinde olacağımızı ve bu mücadeleyi en üst seviyede vereceğimizi belirtmek isterim.”
İmamoğlu, açılışın ardından EMITT’e katılan stantları gezdi. İmamoğlu, Aralarında ülke, il, ilçe ve kurumların bulunduğu 30’dan fazla standı ziyaret etti.
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