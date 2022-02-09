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İngiltere tüm Kovid-19 kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planlıyor
İngiltere tüm Kovid-19 kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planlıyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, enfeksiyon durumunda izolasyon dahil kalan tüm yasal Kovid-19 kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planladıklarını duyurdu. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T17:03+0300
2022-02-09T17:03+0300
koronavirüs
koronavirüs
kovid-19
vaka sayısı
omicron
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Johnson, Avam Kamarasında yapılan haftalık Başbakana Sorular Oturumu'nda konuştu.Boris Johnson, parlamento tatilinin ardından hükümetin 'Kovid-19'la yaşama stratejisini' sunma niyeti olduğunu belirterek "Verilerdeki mevcut cesaret verici eğilimlerin devam etmesi koşuluyla test sonucunun pozitif çıkması durumunda kendini tecrit etme yasal gerekliliği dahil son yerel kısıtlamaları 1 ay erken sona erdirebileceğimizi umuyorum" diye konuştu.İngiltere'de Kovid-19 vakaları, ocak başında zirveyi görmesinden bu yana düşüşe geçti.Ülkede dün 66 bin 183 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, 314 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti.İngiltere'de Kovid-19 enfeksiyonu durumunda izolasyonla ilgili düzenlemelerin 24 Mart'ta kaldırılması planlanmıştı.Vaka sayısı dünya çapında 400 milyonu aştıReuters'in hesaplamasına göre, hızlı yayılan Omicron varyantıyla birlikte dünya çapında koronavirüs vakaları 400 milyona ulaştı.Yedi günlük ortalamada en fazla vakayı bildiren ilk beş ülke ABD, Fransa, Almanya, Rusya ve Brezilya olurken, bu ülkelerdeki vaka sayısı dünya çapında bildirilen tüm yeni vakaların yaklaşık yüzde 37'sini oluşturuyor. ABD ise, her gün bildirdiği yeni vaka sayılarıyla dünyada en fazla koronavirüs vaka sayısına sahip olan ülke konumunda.
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koronavirüs, kovid-19, vaka sayısı, omicron

İngiltere tüm Kovid-19 kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planlıyor

17:03 09.02.2022
© REUTERS / Toby Melvilleİngiltere - koronavirüs
İngiltere - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Toby Melville
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, enfeksiyon durumunda izolasyon dahil kalan tüm yasal Kovid-19 kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planladıklarını duyurdu.
Johnson, Avam Kamarasında yapılan haftalık Başbakana Sorular Oturumu'nda konuştu.
Boris Johnson, parlamento tatilinin ardından hükümetin 'Kovid-19'la yaşama stratejisini' sunma niyeti olduğunu belirterek "Verilerdeki mevcut cesaret verici eğilimlerin devam etmesi koşuluyla test sonucunun pozitif çıkması durumunda kendini tecrit etme yasal gerekliliği dahil son yerel kısıtlamaları 1 ay erken sona erdirebileceğimizi umuyorum" diye konuştu.
İngiltere'de Kovid-19 vakaları, ocak başında zirveyi görmesinden bu yana düşüşe geçti.
Ülkede dün 66 bin 183 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, 314 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti.
İngiltere'de Kovid-19 enfeksiyonu durumunda izolasyonla ilgili düzenlemelerin 24 Mart'ta kaldırılması planlanmıştı.

Vaka sayısı dünya çapında 400 milyonu aştı

Reuters'in hesaplamasına göre, hızlı yayılan Omicron varyantıyla birlikte dünya çapında koronavirüs vakaları 400 milyona ulaştı.
Yedi günlük ortalamada en fazla vakayı bildiren ilk beş ülke ABD, Fransa, Almanya, Rusya ve Brezilya olurken, bu ülkelerdeki vaka sayısı dünya çapında bildirilen tüm yeni vakaların yaklaşık yüzde 37'sini oluşturuyor.
ABD ise, her gün bildirdiği yeni vaka sayılarıyla dünyada en fazla koronavirüs vaka sayısına sahip olan ülke konumunda.
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