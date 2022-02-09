https://tr.sputniknews.com/20220209/ingilterede-arastirma-tum-zamanlarin-en-sevilen-ask-sarkisi-i-will-always-love-you-1053640801.html

İngiltere'de araştırma: Tüm zamanların en sevilen aşk şarkısı 'I Will Always Love You'

İngiltere'de araştırma: Tüm zamanların en sevilen aşk şarkısı 'I Will Always Love You'

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken Uber tarafından İngiltere'de yapılan bir araştırma tüm zamanların en sevilen aşk şarkıları sıralandı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

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2022-02-09T10:00+0300

yaşam

sevgililer günü

şarkı

whitney houston

aşk

uber

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Uber araştırmasına göre Whitney Houston'ın 'I Will Always You' ilk sırada yer aldı. 2 bin kişiyle yapılan bu araştırmada ikinci sıraya Righteous Brothers'ın 'Unchained Melody', üçüncü sıraya da Elvis Presley'nin 'Can't Help Falling In Love!' şarkısı yerleşti. İlk 10'a iki şarkı sokmayı başaran tek isim de Elvis Presley. Öte yandan araştırmaya katılan her 10 kişiden biri romantik şarkıların duygularını ifade etmelerine yardımcı olduğunu, yüzde 42'si de birine aşk şarkıları dinletmenin o kişinin kendilerini daha iyi anlamasına yardımcı olduğunu söyledi. Her 10 kişiden biri de geçen yıl koronavirüsü karantinası altında geçen Sevgililer Günü'nün aksine bu yıl daha büyük şeyler planladıklarını anlattı. Listenin tamamı şöyle:

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sevgililer günü, şarkı, whitney houston, aşk, uber