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İngiltere'de bir şirket, 'salgın sırasında çalıştıkları için' çalışanlarını tatile gönderiyor
İngiltere'de bir şirket, 'salgın sırasında çalıştıkları için' çalışanlarını tatile gönderiyor
İngiltere'nin Galler bölgesindeki bir şirket, koronavirüs salgını sırasında çalışmaya devam ettikleri için tüm çalışanlarını İspanya'nın Kanarya adalarında... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
ingiltere
ispanya
çalışan
uzaktan çalışma
tatil
koronavirüs
salgın
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Galler'in Cardiff şehrindeki Yolk Recruitment isimli şirket, koronavirüs salgınına rağmen işlerini aksatmayan çalışanlarını ödüllendirme kararı verdi.İngiltere medyasında yer alan haberlere göre, şirketin 55 çalışanı İspanya'nın Kanarya adalarında yer alan Tenerife adasında 4 günlük tatile gönderilecek.Şirketten yapılan açıklamada, salgın sırasında görevlerine devam eden çalışanlara teşekkür etmek istenildiği vurgulanarak, tatilin Nisan ayında gerçekleşeceği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:Tatil fırsatından yeni çalışanların da yararlanacağı kaydedildi. Wales Online'a göre söz konusu ödül, şirkete 100 bin sterline (1 milyon 842 bin lira) mal olacak.Çalışanların H10 Costa Adeje Palace isimli bir otelde konaklayacağı ve konaklamanın gecelik kişi başı maliyetinin 140 sterlin (2,581 lira) olduğu belirtildi.Şirketin idarecilerinden Pavan Arora, şu açıklamada bulundu:
https://tr.sputniknews.com/20200518/arastirmaya-gore-beyaz-yakalilar-evden-calismaya-alisti-1042068626.html
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ingiltere, ispanya, çalışan, uzaktan çalışma, tatil, koronavirüs, salgın

İngiltere'de bir şirket, 'salgın sırasında çalıştıkları için' çalışanlarını tatile gönderiyor

11:06 09.02.2022 (güncellendi: 11:12 09.02.2022)
© Flickr / Sila Tiptanatoraninbilgisayar - çalışan - beyaz yakalı
bilgisayar - çalışan - beyaz yakalı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© Flickr / Sila Tiptanatoranin
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İngiltere'nin Galler bölgesindeki bir şirket, koronavirüs salgını sırasında çalışmaya devam ettikleri için tüm çalışanlarını İspanya'nın Kanarya adalarında tatile gönderme kararı aldı.
Galler'in Cardiff şehrindeki Yolk Recruitment isimli şirket, koronavirüs salgınına rağmen işlerini aksatmayan çalışanlarını ödüllendirme kararı verdi.
İngiltere medyasında yer alan haberlere göre, şirketin 55 çalışanı İspanya'nın Kanarya adalarında yer alan Tenerife adasında 4 günlük tatile gönderilecek.
Şirketten yapılan açıklamada, salgın sırasında görevlerine devam eden çalışanlara teşekkür etmek istenildiği vurgulanarak, tatilin Nisan ayında gerçekleşeceği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:
"Şirket çapında tüm masrafları ödenmiş bir çalışan tatili sunan Cardiff merkezli ilk şirketlerden biri olabiliriz. Bu sadece, yaptığımız her şeyde dahili ve harici olarak #Parlak #Cesur #Dahaİyi olmaya çalıştığımız için mümkün."
Tatil fırsatından yeni çalışanların da yararlanacağı kaydedildi.
Wales Online'a göre söz konusu ödül, şirkete 100 bin sterline (1 milyon 842 bin lira) mal olacak.
Çalışanların H10 Costa Adeje Palace isimli bir otelde konaklayacağı ve konaklamanın gecelik kişi başı maliyetinin 140 sterlin (2,581 lira) olduğu belirtildi.
Şirketin idarecilerinden Pavan Arora, şu açıklamada bulundu:
"2020, tüm sektörümüz için gerçekten zor bir süreç oldu. İş piyasasının askıya alınmasından bir anda aşırı bir hızla piyasaya geri dönüşe geçtik. Personelimiz önce uzaktan çalışmaya geçmek daha sonra hibrit çalışma düzeni ve nihayetinde tekrar uzaktan uzaktan çalışmaya evrilen bir yolculuktan geçmek zorunda kaldı... Bu yüzden biz de herkese kucak açıp son iki yıl için teşekkür etmek istedik. Bu çalışanlara değer vermektir ve herkesin son iki yılda yaptıkları sıkı çalışma için takdir edildiğinden emin olmak istiyoruz."
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