İngiltere'de bir şirket, 'salgın sırasında çalıştıkları için' çalışanlarını tatile gönderiyor

"2020, tüm sektörümüz için gerçekten zor bir süreç oldu. İş piyasasının askıya alınmasından bir anda aşırı bir hızla piyasaya geri dönüşe geçtik. Personelimiz önce uzaktan çalışmaya geçmek daha sonra hibrit çalışma düzeni ve nihayetinde tekrar uzaktan uzaktan çalışmaya evrilen bir yolculuktan geçmek zorunda kaldı... Bu yüzden biz de herkese kucak açıp son iki yıl için teşekkür etmek istedik. Bu çalışanlara değer vermektir ve herkesin son iki yılda yaptıkları sıkı çalışma için takdir edildiğinden emin olmak istiyoruz."