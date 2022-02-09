https://tr.sputniknews.com/20220209/is-yerini-kapatarak-mumla-elektrik-zammini-protesto-eden-esnaf-faturalari-yakti-1053674606.html

İş yerini kapatarak mumla elektrik zammını protesto eden esnaf, faturaları yaktı

İş yerini kapatarak mumla elektrik zammını protesto eden esnaf, faturaları yaktı

Diyarbakır’da iş yerlerini kapatan esnaf mum yakarak elektrik zammını protesto etti. Elektrik faturalarını yakan esnaf özelleştirilen kamu kurumlarının tekrar... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T21:15+0300

2022-02-09T21:15+0300

2022-02-09T21:20+0300

esnaf

mum

elektrik

görüş

dedaş

diyarbakır

elektrik faturası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053674255_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3c0a1c48d91305740038f373c115155f.jpg

Diyarbakır’da kentin en işlek merkezlerinden biri olan Ofis Gevran Caddesi üzerinde toplanan esnaf elektrik zammını yaktıkları mumlarla protesto etti. Elektrik faturalarının yer aldığı “Tasarruf etmemiz lazım ampulü kapatın güneş bize yeter”, “Zamlarla geçinemiyoruz DEDAŞ zulmüne hayır”, “Yasal hırsızlık çocuklar üşümesin”, “Soygun var DEDAŞ zulmüne hayır” yazılı dövizler taşıyan esnaf sık sık “Kahrolsun DEDAŞ” sloganları attı. Ardından mumla yürüyüş yapmak isteyen esnafa polis izin vermedi. Görüşmelerin ardından esnaflar açıklama yaptı.‘Özelleştirilen kurumlarımız tekrardan kamulaştırılsın’Açıklama yapan esnaflardan Heybet İçen yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle toplandıklarını belirterek “Daha önce uygun gelen faturalar bugün itibariyle yaklaşık yüzde 150, yüzde 200 zamlı bir şekilde gelmektedir. Çocuklarımız üşümemesini istiyoruz. Evdeki insanların acı çekmemesini istiyoruz. 2 bin liralık faturanın 5 bine çıkmasına sitem ediyoruz biz. Biz devletin elinde olan kamu kuruluşlarının özelleştirilmesine karşıyız. Biz diyoruz ki özelleştirilen kurumlarımız tekrardan kamulaştırılsın, bunun çözümü bu. Faturaların yüksek gelmesi bizi zorluyor. Tüm yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Haykırışlarımıza cevap versinler ve bir an önce bir dahaki fatura gelmeden bu işe çözüm bulmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl dünya 5’ten büyüktür demişse unutulmasın ki Türkiye de 5’ten büyüktür. 5’li çete bitecek, Türkiye o zaman kurtulacak” şeklinde konuştu.‘Yetkililer sesimizi duysun’Ardından konuşan Velat Yaşa adlı esnaf da tüm yetkililerin seslerine kulak vermesini isteyerek, zamların geri alınmasını istedi. Yürüyüş yapmalarına izin verilmemesine de tepki gösteren Yaşa “Biz demokratik hakkımız olan yürüyüşle Sanat Sokağı’na yürümek istedik ama izin vermediler” dedi.‘DEDAŞ bu zammı kendi kendine yapmıyor, saraydan talimat gelmesi gerekiyor’Son olarak konuşan esnaflardan Şiyar Göktimur da şunları söyledi: “Ülkemizde damat Berat Albayrak ile başlayan ekonomik kriz etkilenen esnaflarız. Damatla birlikte başlayan kriz dolayısıyla gelen yanlış faiz politikaları ve bu süreçte de diğer beşli çetenin yandaş kurumların DEDAŞ gibi ülkenin büyük varlıklarının özelleştirilmesi sonucu durumumuz budur. Gelen bütün zamlar beşli çetenin doyurulamaması onların kar hırsıdır ve buna da iktidarın sessiz kalmasıdır. Zamların geri alınmasını istiyoruz. DEDAŞ bu zammı kendi kendine yapmıyor saraydan bir talimat gelmesi gerekiyor ki bu DEDAŞ zammı geri alsın. Bu sorunun tek bir çözüm yeri vardır o da saraydır. Sarayın talimat vermesi gerekiyor zamların geri alınması için. Verdikleri asgari ücret halkın cebine girmeden üç kat olarak geri gitmiştir, erimiştir” şeklinde konuştu.Açıklamaların ardından esnaflar gelen elektrik faturalarını yakarak protestolarına son verdi.

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

esnaf, mum, elektrik, dedaş, diyarbakır, elektrik faturası