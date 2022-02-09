https://tr.sputniknews.com/20220209/israilden-suriye-topraklarina-bir-saldiri-daha-1-asker-hayatini-kaybetti-1053636992.html
İsrail'den Suriye topraklarına bir saldırı daha: 1 asker hayatını kaybetti
İsrail'den Suriye topraklarına bir saldırı daha: 1 asker hayatını kaybetti
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı bir kez daha hava saldırılarıyla hedef aldı. Suriye medyası, hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T05:32+0300
2022-02-09T05:32+0300
2022-02-09T05:32+0300
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israil
suriye
saldırı
hava saldırısı
hava savunma
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İsrail, Suriye'ye 2011'den bu yana düzenlediği saldırılara bir yenisini daha ekleyerek başkent Şam'ı hedef aldı.Suriye resmi haber ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiği bilgisini paylaştı.Suriye devlet televizyonu, İsrail tarafından atılan füzelerden bazılarının etkisiz hale getirildiğini belirtti, ancak sayı vermedi.İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, savaş uçaklarının ülke topraklarına bir uçaksavar füzesi düşmesinin ardından Suriye'nin füze bataryaları ve radarını hedef aldığını kaydetti.Bir Suriye ordusu askeri hayatını kaybettiSuriye Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise, olayda bir askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.Bazı sosyal medya hesapları, İsrail uçaklarının düzenlediği saldırılara ilişkin görüntüleri paylaştı.Bununla birlikte Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Um el-Fahm'da sirenler aktif edildi, sonrasında elektrik kesintisi yaşandı.İsrail uçaklarının Suriye'ye Lübnan hava sahasını ihlal ederek geçtiği belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211228/rusya-israil-hava-kuvvetleri-lazkiye-limanini-vurdu-kucuk-capli-hasar-verdi-1052203995.html
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israil, suriye, saldırı, hava saldırısı, hava savunma
İsrail'den Suriye topraklarına bir saldırı daha: 1 asker hayatını kaybetti
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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı bir kez daha hava saldırılarıyla hedef aldı. Suriye medyası, hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini duyurdu. Olayda bir Suriye ordusu askeri hayatını kaybetti.
İsrail, Suriye'ye 2011'den bu yana düzenlediği saldırılara bir yenisini daha ekleyerek başkent Şam'ı hedef aldı.
Suriye resmi haber ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiği bilgisini paylaştı.
Suriye devlet televizyonu, İsrail tarafından atılan füzelerden bazılarının etkisiz hale getirildiğini belirtti, ancak sayı vermedi.
İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, savaş uçaklarının ülke topraklarına bir uçaksavar füzesi düşmesinin ardından Suriye'nin füze bataryaları ve radarını hedef aldığını kaydetti.
Bir Suriye ordusu askeri hayatını kaybetti
Suriye Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise, olayda bir askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Bazı sosyal medya hesapları, İsrail uçaklarının düzenlediği saldırılara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bununla birlikte Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Um el-Fahm'da sirenler aktif edildi, sonrasında elektrik kesintisi yaşandı.
İsrail uçaklarının Suriye'ye Lübnan hava sahasını ihlal ederek geçtiği belirtiliyor.