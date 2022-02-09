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https://tr.sputniknews.com/20220209/istanbul-barajlarinda-1-gunde-rekor-artis-iki-barajda-doluluk-yuzde-100e-ulasti-1053641581.html
İstanbul barajlarında 1 günde rekor artış: İki barajda doluluk yüzde 100'e ulaştı
İstanbul barajlarında 1 günde rekor artış: İki barajda doluluk yüzde 100'e ulaştı
İstanbul'da bir günlük yağış barajlara yaklaşık yüzde 8 artış sağladı. Dün yüzde 68.21 olan doluluk oranı bugün yüzde 76.84 ölçüldü. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T10:01+0300
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istanbul
yağış
hava durumu
kar
baraj
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İstanbul'da barajlarda doluluk oranı bir günlük yağışla rekor seviyede arttı.İstanbul'da dün barajların doluluk oranı yüzde 68.21 olarak ölçülmüştü. Kente dün gün boyu yağmur yağdı. Kuvvetli yağışın etkisiyle bu sabah ise doluluk yüzde 76.84 ölçüldü. Geçen yıl Şubat ayında doluluk oranı yüzde 56'lar seviyesindeydi.Son 14 gün sürece bakıldığında ise barajlar kar yağışı ve yağmurun etkisiyle yüzde 22 doldu. 27 Ocak'ta doluluk oranı yüzde 54.64'dü. Istrancalar ve Elmalı barajlarında doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220204/dr-guven-ozdemir-3-aylik-yagislarla-kuraklik-son-bulmaz-bilincli-su-tuketimi-sart-1053470724.html
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istanbul, yağış, hava durumu, kar, baraj

İstanbul barajlarında 1 günde rekor artış: İki barajda doluluk yüzde 100'e ulaştı

10:01 09.02.2022
© DHAİstanbul - baraj - kar
İstanbul - baraj - kar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© DHA
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İstanbul'da bir günlük yağış barajlara yaklaşık yüzde 8 artış sağladı. Dün yüzde 68.21 olan doluluk oranı bugün yüzde 76.84 ölçüldü.
İstanbul'da barajlarda doluluk oranı bir günlük yağışla rekor seviyede arttı.
İstanbul'da dün barajların doluluk oranı yüzde 68.21 olarak ölçülmüştü. Kente dün gün boyu yağmur yağdı. Kuvvetli yağışın etkisiyle bu sabah ise doluluk yüzde 76.84 ölçüldü. Geçen yıl Şubat ayında doluluk oranı yüzde 56'lar seviyesindeydi.
Son 14 gün sürece bakıldığında ise barajlar kar yağışı ve yağmurun etkisiyle yüzde 22 doldu. 27 Ocak'ta doluluk oranı yüzde 54.64'dü.
Istrancalar ve Elmalı barajlarında doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.
Türkiye beyaza büründü: Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
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