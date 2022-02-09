https://tr.sputniknews.com/20220209/istanbulda-cep-telefonuyla-toplu-ulasim-donemi-1053665098.html

İstanbul'da cep telefonuyla toplu ulaşım dönemi

İstanbul'da cep telefonuyla toplu ulaşım dönemi

Yeni İstanbulkart Mobil ile, ulaşımın yanı sıra marketlerden müzelere, online alışverişten taksilere, kafe-restoranlardan akaryakıt istasyonlarına... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T16:50+0300

2022-02-09T16:50+0300

2022-02-09T16:50+0300

türkiye

istanbul

toplu ulaşım

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İstanbulkart, mobil uygulaması olan İstanbulkart Mobil ile fiziksel kartın tüm yeteneklerini ve teknolojinin getirdiği avantajları dijitale taşıyan hizmetler sunacak.Yeni İstanbulkart Mobil, kullanıcıların deneyim dünyasını değiştirmek ve aldıkları hizmet kalitesini artırmak amacıyla yeni tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzüyle İstanbullularla buluştu.IOS, Android ve diğer işletim sistemlerinde rahatça kullanılabilen yeni İstanbulkart Mobil, tüm indirim haklarını saklı tutarak sunduğu QR kodla ödeme özelliği sayesinde fiziksel karta olan bağımlılığı ortadan kaldırıyor. Bakiye yükleme, abonman yükleme, HES kodu eşleştirmesi daha kolay bir hale geliyor. IOS işletim sisteminde NFC entegrasyonuyla TL ve abonman talimatı tanımlama işlemlerini yalnızca İstanbulkart’ı mobil cihaza okutarak gerçekleştirme imkânı sunuyor.İstanbulkart Mobil uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunan BELBİM AŞ Genel Müdürü Nihat Narin, şöyle konuştu:İstanbulkart Mobil’in İstanbul halkının hizmet alması hususunda çok kıymetli bir teknolojik ürün olduğunu belirten Nihat Narin, “Ulaşım ödemelerini uçtan uca dijitalleştiren İstanbulkart Mobil’e dileyen herkes ücretsiz olarak erişebilecek ve güvenle kullanabilecek. İstanbulkart Mobil’i vatandaş odaklı bir mobil uygulama olarak hayata geçirdik. Arayüzünü daha kullanıcı dostu bir tasarımla yenilerken fonksiyonelliğini artırdık. Dijital kart özelliği sayesinde kullanıcılarımız ulaşım ödemelerini QR kod kullanarak kolayca yapabilir hale geldi. Üstelik QR kodla ödeme özelliğiyle tüm indirim haklarını saklı tutarak aktarmaları ve mesafe bazlı ücretlendirmeleri hesaplayan dünyanın ilk mobil ulaşım uygulaması oldu. IOS işletim sisteminde de aktif hale gelen NFC özelliğiyle TL yükleme ve abonman talimatlarını yalnızca İstanbulkartlarımızı telefonumuzun arkasına dokundurarak tanımlayabiliyoruz” dedi.

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istanbul, toplu ulaşım