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İstanbul'daki tarihi surdan kopan parça yola düştü
İstanbul'daki tarihi surdan kopan parça yola düştü
İstanbul Fatih'te tarihi surlardan kopan bir parçanın yola savrulması üzerine belediye ekipleri çalışma başlattı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T12:37+0300
2022-02-09T12:38+0300
türkiye
vatan caddesi
sur
edirnekapı
istanbul
tarihi eser
tarihi bina
yol
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Vatan Caddesi'nin Edirnekapı sapağındaki yol kenarındaki boş arazide bulunan tarihi surların bir kısmı yıkılarak yola devrildi.İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ve polis ekipleri, çevrede güvenlik şeridi çekti.İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerce, yola savrulan parçaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.Olay nedeniyle Vatan Caddesi'nin Edirnekapı yönündeki trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220127/roma-doneminden-kalma-surlar-bahce-duvari-oldu-1053182184.html
türkiye
vatan caddesi
edirnekapı
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vatan caddesi, sur, edirnekapı, istanbul, tarihi eser, tarihi bina, yol

İstanbul'daki tarihi surdan kopan parça yola düştü

12:37 09.02.2022 (güncellendi: 12:38 09.02.2022)
© AAİstanbul'daki tarihi surdan kopan parça yola düştü
İstanbul'daki tarihi surdan kopan parça yola düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
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İstanbul Fatih'te tarihi surlardan kopan bir parçanın yola savrulması üzerine belediye ekipleri çalışma başlattı.
Vatan Caddesi'nin Edirnekapı sapağındaki yol kenarındaki boş arazide bulunan tarihi surların bir kısmı yıkılarak yola devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ve polis ekipleri, çevrede güvenlik şeridi çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerce, yola savrulan parçaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Olay nedeniyle Vatan Caddesi'nin Edirnekapı yönündeki trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.
Roma döneminden kalma surlar bahçe duvarı oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
YAŞAM
Roma döneminden kalma surlar bahçe duvarı oldu
27 Ocak, 12:08
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