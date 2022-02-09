https://tr.sputniknews.com/20220209/istanbuldaki-tarihi-surdan-kopan-parca-yola-dustu-1053648616.html

İstanbul'daki tarihi surdan kopan parça yola düştü

İstanbul'daki tarihi surdan kopan parça yola düştü

İstanbul Fatih'te tarihi surlardan kopan bir parçanın yola savrulması üzerine belediye ekipleri çalışma başlattı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T12:37+0300

2022-02-09T12:37+0300

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türkiye

vatan caddesi

sur

edirnekapı

istanbul

tarihi eser

tarihi bina

yol

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Vatan Caddesi'nin Edirnekapı sapağındaki yol kenarındaki boş arazide bulunan tarihi surların bir kısmı yıkılarak yola devrildi.İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ve polis ekipleri, çevrede güvenlik şeridi çekti.İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerce, yola savrulan parçaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.Olay nedeniyle Vatan Caddesi'nin Edirnekapı yönündeki trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220127/roma-doneminden-kalma-surlar-bahce-duvari-oldu-1053182184.html

türkiye

vatan caddesi

edirnekapı

istanbul

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vatan caddesi, sur, edirnekapı, istanbul, tarihi eser, tarihi bina, yol