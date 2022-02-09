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https://tr.sputniknews.com/20220209/istifa-cagrilari-alan-ingiltere-basbakani-johnsondan-yeni-atamalar-1053634041.html
İstifa çağrıları alan İngiltere Başbakanı Johnson'dan yeni atamalar
İstifa çağrıları alan İngiltere Başbakanı Johnson'dan yeni atamalar
Karantinada doğum günü partisi skandalı nedeniyle istifa çağrıları alan İngiltere Başbakanı Johnson, Muhafazakar Parti liderlerinden Mark Spencer'ı Avam... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T00:51+0300
2022-02-09T00:51+0300
dünya
jacob rees-mogg
ingiltere
avam kamarası
atama
mark spencer
brexit
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sırasında doğum günü partisi verdiğinin ortaya çıkmasının ardındaın istifa çağrıları alırken kabinede bir dizi değişikliğe gitti.Muhafazakar Parti (Tory) içerisinde liderliğin kararları doğrultusunda hareket edilmesini kontrol eden 'Chief Whip' görevinde olan Mark Spencer, Avam Kamarası Lideri olarak atandı.Bununla birlikte Johnson, önde gelen Brexit destekçilerinden ve Avam Kamarası'nın eski lideri Jacob Rees-Mogg'u Brexit Fırsatları ve Hükümet Verimliliği Bakanı olarak görevlendirdi.Atamalar, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onaylandı.Temmuz 2019'dan bu yana Avam Kamarası'nın lideri olan Rees-Mogg, Kuzey Doğu Somerset milletvekili olarak görev yapıyor.Rees-Mogg, 19. yüzyıldan Başbakan Benjamin Disraeli tarafından başlatılan reformist akıma atıfta bulunarak kendisini 'Tek Ulus Muhafazakarı' olarak tanımlıyordu.Diğer yandan Spencer'ın görev değişikliği tartışma yarattı. Spencer hakkında bir süredir 'İslamofobi' iddiasıyla soruşturma yürütülüyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220208/johnsondan-gozdagi-guneydogu-avrupaya-avci-ucaklari-ve-gemiler-gonderebiliriz-1053627877.html
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jacob rees-mogg, ingiltere, avam kamarası, atama, mark spencer, brexit

İstifa çağrıları alan İngiltere Başbakanı Johnson'dan yeni atamalar

00:51 09.02.2022
© REUTERS / Henry NichollsBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
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Karantinada doğum günü partisi skandalı nedeniyle istifa çağrıları alan İngiltere Başbakanı Johnson, Muhafazakar Parti liderlerinden Mark Spencer'ı Avam Kamarası Lideri ve Brexit'in önde gelen destekçilerinden Jacob Rees-Mogg'u Brexit Fırsatları Bakanı olarak atadı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sırasında doğum günü partisi verdiğinin ortaya çıkmasının ardındaın istifa çağrıları alırken kabinede bir dizi değişikliğe gitti.
Muhafazakar Parti (Tory) içerisinde liderliğin kararları doğrultusunda hareket edilmesini kontrol eden 'Chief Whip' görevinde olan Mark Spencer, Avam Kamarası Lideri olarak atandı.
Bununla birlikte Johnson, önde gelen Brexit destekçilerinden ve Avam Kamarası'nın eski lideri Jacob Rees-Mogg'u Brexit Fırsatları ve Hükümet Verimliliği Bakanı olarak görevlendirdi.
Atamalar, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onaylandı.
Temmuz 2019'dan bu yana Avam Kamarası'nın lideri olan Rees-Mogg, Kuzey Doğu Somerset milletvekili olarak görev yapıyor.
Rees-Mogg, 19. yüzyıldan Başbakan Benjamin Disraeli tarafından başlatılan reformist akıma atıfta bulunarak kendisini 'Tek Ulus Muhafazakarı' olarak tanımlıyordu.
Diğer yandan Spencer'ın görev değişikliği tartışma yarattı. Spencer hakkında bir süredir 'İslamofobi' iddiasıyla soruşturma yürütülüyordu.
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
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