https://tr.sputniknews.com/20220209/istifa-cagrilari-alan-ingiltere-basbakani-johnsondan-yeni-atamalar-1053634041.html

İstifa çağrıları alan İngiltere Başbakanı Johnson'dan yeni atamalar

İstifa çağrıları alan İngiltere Başbakanı Johnson'dan yeni atamalar

Karantinada doğum günü partisi skandalı nedeniyle istifa çağrıları alan İngiltere Başbakanı Johnson, Muhafazakar Parti liderlerinden Mark Spencer'ı Avam... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T00:51+0300

2022-02-09T00:51+0300

2022-02-09T00:51+0300

dünya

jacob rees-mogg

ingiltere

avam kamarası

atama

mark spencer

brexit

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sırasında doğum günü partisi verdiğinin ortaya çıkmasının ardındaın istifa çağrıları alırken kabinede bir dizi değişikliğe gitti.Muhafazakar Parti (Tory) içerisinde liderliğin kararları doğrultusunda hareket edilmesini kontrol eden 'Chief Whip' görevinde olan Mark Spencer, Avam Kamarası Lideri olarak atandı.Bununla birlikte Johnson, önde gelen Brexit destekçilerinden ve Avam Kamarası'nın eski lideri Jacob Rees-Mogg'u Brexit Fırsatları ve Hükümet Verimliliği Bakanı olarak görevlendirdi.Atamalar, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onaylandı.Temmuz 2019'dan bu yana Avam Kamarası'nın lideri olan Rees-Mogg, Kuzey Doğu Somerset milletvekili olarak görev yapıyor.Rees-Mogg, 19. yüzyıldan Başbakan Benjamin Disraeli tarafından başlatılan reformist akıma atıfta bulunarak kendisini 'Tek Ulus Muhafazakarı' olarak tanımlıyordu.Diğer yandan Spencer'ın görev değişikliği tartışma yarattı. Spencer hakkında bir süredir 'İslamofobi' iddiasıyla soruşturma yürütülüyordu.

https://tr.sputniknews.com/20220208/johnsondan-gozdagi-guneydogu-avrupaya-avci-ucaklari-ve-gemiler-gonderebiliriz-1053627877.html

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jacob rees-mogg, ingiltere, avam kamarası, atama, mark spencer, brexit