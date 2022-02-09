Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220209/italyada-acik-havada-maske-kullanma-zorunlulugu-kalkiyor-1053636438.html
İtalya'da açık havada maske kullanma zorunluluğu kalkıyor
İtalya'da açık havada maske kullanma zorunluluğu kalkıyor
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Omicron varyantına yönelik tedbirler çerçevesinde getirilen açık havada maske kullanma zorunluluğunun, 11... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T04:09+0300
2022-02-09T04:09+0300
koronavirüs
italya
koronavirüs
kovid-19
omicron
roberto speranza
maske zorunluluğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050917061_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_127bf797e75cfbd8602ba520dfa9fc8b.jpg
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzaladığı son düzenlemeye göre, 11 Şubat'tan itibaren ülke genelinde açık havada kalabalık olmayan ortamlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırılacak. Düzenlemede, kapalı alanlarda ve açık havadaki kalabalık ve toplanma durumlarında yine maske kullanımının 31 Mart'a kadar zorunlu olmaya devam edeceği belirtildi.Ülkede, 24 Aralık'ta Omicron varyantına yönelik tedbirler çerçevesindeki düzenlemeyle açık havada maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti.Diğer yandan bakanlık, salgına ilişkin son verileri de paylaştı.Ülkede son 24 saatte yapılan 999 bin 95 testte 101 bin 864 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 11 milyon 765 bin 767'ye ulaştı.Aktif Kovid-19 hasta sayısı ise 1 milyon 927 bin 800'e geriledi.İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı, 415 artarak 149 bin 512'ye yükseldi.İyileşenlerin sayısı da 164 bin 915 artışla 9 milyon 688 bin 455'e ulaştı.Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 131 milyon 20 bin 956 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 772 bin 991 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 88.4'ü buldu.Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 35 milyon 291 bin 972 hatırlatıcı doz uygulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220202/italyada-asisizlara-yonelik-ek-kisitlayici-tedbirler-uygulamaya-girdi-1053371026.html
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050917061_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_6cfa6e4001fcc4e76f285807931ae5c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, koronavirüs, kovid-19, omicron, roberto speranza, maske zorunluluğu

İtalya'da açık havada maske kullanma zorunluluğu kalkıyor

04:09 09.02.2022
© REUTERS / BORUT ZIVULOVICİtalya- Koronavirüs
İtalya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / BORUT ZIVULOVIC
Abone ol
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Omicron varyantına yönelik tedbirler çerçevesinde getirilen açık havada maske kullanma zorunluluğunun, 11 Şubat'tan itibaren kaldırılacağı bildirildi.
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzaladığı son düzenlemeye göre, 11 Şubat'tan itibaren ülke genelinde açık havada kalabalık olmayan ortamlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırılacak. Düzenlemede, kapalı alanlarda ve açık havadaki kalabalık ve toplanma durumlarında yine maske kullanımının 31 Mart'a kadar zorunlu olmaya devam edeceği belirtildi.
Ülkede, 24 Aralık'ta Omicron varyantına yönelik tedbirler çerçevesindeki düzenlemeyle açık havada maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti.
Diğer yandan bakanlık, salgına ilişkin son verileri de paylaştı.
Ülkede son 24 saatte yapılan 999 bin 95 testte 101 bin 864 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 11 milyon 765 bin 767'ye ulaştı.
Aktif Kovid-19 hasta sayısı ise 1 milyon 927 bin 800'e geriledi.
İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı, 415 artarak 149 bin 512'ye yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 164 bin 915 artışla 9 milyon 688 bin 455'e ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 131 milyon 20 bin 956 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 772 bin 991 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 88.4'ü buldu.
Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 35 milyon 291 bin 972 hatırlatıcı doz uygulandı.
İtalya'da Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
KORONAVİRÜS
İtalya'da aşısızlara yönelik ek kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya girdi
2 Şubat, 02:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce